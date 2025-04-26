16 случайных снимков, которые тянут на произведения искусства

Многим для хорошего снимка необходимо многое: настроить камеру, продумать сюжет и композицию. А есть везунчики, которым достаточно просто нажать на кнопку в телефоне - и вуаля: вот он, великолепный кадр.
"Пока мы беззаботно плавали, кто-то запечатлел нас с помощью подводной камеры. Кадр получился невероятный"
"Беззаботно" :)) да от протянутых рук и выверенных поз за километр тянет постановкой
"Моя сестра в автобусе в Риме после более 20 часов пути" «Моя девушка прислала мне фотографию своего завтрака»
Столько раз уже было это фото, сухофруктами уже стало🤣
"Муж вот так отрубился, придя домой после ночной смены. Если бы я все еще рисовала, я бы написала его" "Моя сестра восстанавливается после операции по удалению зуба мудрости" Получилось в духе Ренессанса "Сфоткал кошек на пленочный фотоаппарат" "Моя тетя отдыхает во время посещения Неаполя" "Сделала это селфи, когда оставалась на ночь в больнице с сестрой"
Сколько прелестных лапок)
"Моя будущая жена в горячем источнике в Орегоне в 1979 году" "Я просто проверял свет, и тут заметил ее взгляд и не мог не сделать этот снимок"
Ну я же говорила-всегда))
«Предательство — когда тебе не дают вкусняшек, а ты весь день хорошо себя вел»
А вот еще подборочка
фото от людей, которые просто хотели сделать снимок, а получили шедевр.