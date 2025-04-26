16 случайных снимков, которые тянут на произведения искусства

Многим для хорошего снимка необходимо многое: настроить камеру, продумать сюжет и композицию. А есть везунчики, которым достаточно просто нажать на кнопку в телефоне - и вуаля: вот он, великолепный кадр.

"Пока мы беззаботно плавали, кто-то запечатлел нас с помощью подводной камеры. Кадр получился невероятный"

"Моя сестра в автобусе в Риме после более 20 часов пути"

«Моя девушка прислала мне фотографию своего завтрака»

"Муж вот так отрубился, придя домой после ночной смены. Если бы я все еще рисовала, я бы написала его"

Что-то на вангоговском

"Моя сестра восстанавливается после операции по удалению зуба мудрости"

Получилось в духе Ренессанса

"Сфоткал кошек на пленочный фотоаппарат"

"Моя тетя отдыхает во время посещения Неаполя"

"Сделала это селфи, когда оставалась на ночь в больнице с сестрой"

"Перерождение"

"Моя будущая жена в горячем источнике в Орегоне в 1979 году"

"Я просто проверял свет, и тут заметил ее взгляд и не мог не сделать этот снимок"

Идеальная композиция

"Йосемити в июле"

«Предательство — когда тебе не дают вкусняшек, а ты весь день хорошо себя вел»