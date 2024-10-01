20 звезд, которые хотели всех удивить своими нарядами, но, кажется, немного перегнули палку

Красные дорожки — отличный повод для того, чтобы лишний раз заставить всех говорить о себе. Поэтому готовясь к публичным мероприятиям, звезды не жалеют ни сил, ни времени для создания эффектных образов и будто соревнуются в изобретательности.

Мари Краймбрери отличилась выбором наряда, надев яркий облегающий комбинезон. А вишенкой на торте стали босоножки из пружины

Komsomolskaya Pravda/East News , Komsomolskaya Pravda/East News

Платье Ольги Сухаревой выглядело вполне привычно, но стоило актрисе повернуться в профиль, как все увидели сюрприз

Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News , Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Благодаря необычному наряды Клава Кока выглядела как Жанна Д’арк в доспехах

Автор / Комсомольская правда / East News

Наряд певицы Ханны выглядел немного брутально

Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News Melancholy 4 дня назад Она там не упрела под лакированной кожей? - - Ответить

Платье Светланы Степанковской больше открывало, чем скрывало

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Татьяна Сабинова ухитрилась сочетать в одном образе новомодные и старинные детали

Ivanov Sergey/East News Melancholy 4 дня назад А что из этого новомодное? - - Ответить

Наряд Ольги Бузовой выглядел необычно, но двигаться в нем певице, судя по всему, было не совсем удобно

Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Пышное платье Анастасии Калашниковой украшал огромный бант

Alexander Zemlianichenko/Associated Press/East News

В наряде Пелагеи Невзоровой сочетались скромность и некая игривость

Ivanov Sergey/East News

Пышные вставки на юбке Валерии Кожевниковой выглядели необычно

Tarakanov Vadim/East News

Чудное платье Жени Малаховой вызывает ассоциации с золотой птицей. Смотрите, ну очень эффектно

AA/ABACA/Abaca/East News , AA/ABACA/Abaca/East News

Певица Севиль выгуляла весьма причудливый головной убор

Автор / Комсомольская правда / East News

Прозрачная вставка на брюках Марины Ворожищевой создавала ощущение, словно штанины были отдельно от верха наряда

Ivanov Sergey/East News

Юбка Валерии Ланской была совсем не такой плотной, как казалось на первый взгляд

Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News , Ivanov Sergey/East News

Татьяна Тузова нарядилась так, будто шагнула прямиком из сказки. А если присмотреться, можно заметить серьги с изображением Барби

Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News

При выборе образа Анастасия Негода вдохновлялась древнегреческой мифологией

Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News

Черное платье Юлии Савичевой было сложной комбинацией кружев и тюля

Автор / Комсомольская правда / East News

Смелый разрез на элегантном платье, похоже, несколько смущал Олесю Фаттахову

Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Необычный корсет певицы Mona приковал к себе все внимание

Автор / Комсомольская правда / East News

Платье Виты Чиковани оставляло мало пространства для воображения

Автор / Комсомольская правда / East News Melancholy 4 дня назад Тут все не в тему! Функциональное белье не для этого платья, и очки ни к селу, ни к городу. - - Ответить