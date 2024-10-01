20 звезд, которые хотели всех удивить своими нарядами, но, кажется, немного перегнули палку
Дизайн
3 часа назад
Красные дорожки — отличный повод для того, чтобы лишний раз заставить всех говорить о себе. Поэтому готовясь к публичным мероприятиям, звезды не жалеют ни сил, ни времени для создания эффектных образов и будто соревнуются в изобретательности.
Мари Краймбрери отличилась выбором наряда, надев яркий облегающий комбинезон. А вишенкой на торте стали босоножки из пружины
Komsomolskaya Pravda/East News, Komsomolskaya Pravda/East News
Платье Ольги Сухаревой выглядело вполне привычно, но стоило актрисе повернуться в профиль, как все увидели сюрприз
Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News, Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Благодаря необычному наряды Клава Кока выглядела как Жанна Д’арк в доспехах
Автор / Комсомольская правда / East News
Наряд певицы Ханны выглядел немного брутально
Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Платье Светланы Степанковской больше открывало, чем скрывало
AA/ABACA/Abaca/East News
Татьяна Сабинова ухитрилась сочетать в одном образе новомодные и старинные детали
Ivanov Sergey/East News
Наряд Ольги Бузовой выглядел необычно, но двигаться в нем певице, судя по всему, было не совсем удобно
Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Пышное платье Анастасии Калашниковой украшал огромный бант
Alexander Zemlianichenko/Associated Press/East News
В наряде Пелагеи Невзоровой сочетались скромность и некая игривость
Ivanov Sergey/East News
Пышные вставки на юбке Валерии Кожевниковой выглядели необычно
Tarakanov Vadim/East News
Чудное платье Жени Малаховой вызывает ассоциации с золотой птицей. Смотрите, ну очень эффектно
AA/ABACA/Abaca/East News, AA/ABACA/Abaca/East News
Певица Севиль выгуляла весьма причудливый головной убор
Автор / Комсомольская правда / East News
Прозрачная вставка на брюках Марины Ворожищевой создавала ощущение, словно штанины были отдельно от верха наряда
Ivanov Sergey/East News
Юбка Валерии Ланской была совсем не такой плотной, как казалось на первый взгляд
Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News, Ivanov Sergey/East News
Татьяна Тузова нарядилась так, будто шагнула прямиком из сказки. А если присмотреться, можно заметить серьги с изображением Барби
Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
При выборе образа Анастасия Негода вдохновлялась древнегреческой мифологией
Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Черное платье Юлии Савичевой было сложной комбинацией кружев и тюля
Автор / Комсомольская правда / East News
Смелый разрез на элегантном платье, похоже, несколько смущал Олесю Фаттахову
Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Необычный корсет певицы Mona приковал к себе все внимание
Автор / Комсомольская правда / East News
Платье Виты Чиковани оставляло мало пространства для воображения
Автор / Комсомольская правда / East News
Тут все не в тему! Функциональное белье не для этого платья, и очки ни к селу, ни к городу.
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Фото на превью Komsomolskaya Pravda/East News, Komsomolskaya Pravda/East News
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