Как бы выглядели популярные супергерои и злодеи, если бы их сыграли другие актеры
Многие из нас любят фильмы о супергероях и злодеях. Эти ленты удерживают зрителей у экранов не только захватывающим сюжетом, но и крутым кастом. Мы решили немного пофантазировать и провести собственный кастинг с актерами, которые тоже могли бы шикарно справиться с ролями людей со сверхспособностями.
Роль Алой Ведьмы отлично бы подошла Кристине Асмус
Супермена мог бы сыграть Павел Прилучный
А в роли Женщины-кошки мы видим Настасью Самбурскую
Мне всегда Самбурская напоминала женщину-кошку, есть в ней что-то такое
Сыграть роль Черной вдовы могла бы Наталья Рудова
В роли Гай Гарднера ярко показать себя мог бы Дмитрий Нагиев
А как вам Александра Бортич в роли Харли Квинн?
Мы бы хотели посмотреть на Милоша Биковича в роли Железного человека
А вот новым Капитаном Америкой мог бы стать Иван Янковский
Марк Эйдельштейн прекрасно бы вжился в роль Человека-паука
нет! Марк- это идеальный Джим из "Американского пирога"- вот это попадание прям в яблочко. Вернее, в яблочный пирог😂
Роль экспрессивного Джокера могла бы подойти Александру Петрову
В роли Тора гармонично бы смотрелся Виктор Хориняк
Марина Александрова смотрелась бы эффектно в образе Чудо-женщины
Джессику Джонс будто бы придумали специально для Елены Лядовой
А Доктором Стрэнджем мог бы стать Филипп Янковский
Роль Локи идеально подошла бы Евгению Шварцу
Мы долго думали над тем, кто и на какую роль лучше всего подойдет, и в итоге остались довольны результатом. Но сложно отрицать, что и оригинальный голливудский каст выше всяких похвал — кастинг-директора постарались на славу.
Еще несколько интересных статей, где мы дали немного волю фантазии:
- Мы пофантазировали, кто из голливудских звезд мог бы сыграть в современном кино
- Мы пофантазировали и подобрали любимым киногероям новые пары
- Мы слегка пофантазировали и представили, кто из нынешних голливудских звезд смог бы сыграть в культовых фильмах
Комментарии
такое впечатление, что Адми тренирует нейросеть свою, пусть это будет так, чем эти несравнимые сравнения
Давайте еще "Крамер против Крамера" превратите в "Саша против Тани"
авторы забыли, что в этих фильмах важны не только лица, но и харизма и умение актера перевоплотиться в своего персонажа. Их потому и смотрят, что веришь и в доктора Стренджа и в Железного человека. Наши актеры в сериалах на ТНТ кое-как играют, везде с одним и тем же выражением лица. Зачем нам представлять, какие плохие фильмы могли бы получиться у Марвел вместо тех, что принесли огромные кассовые сборы ))