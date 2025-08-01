Как бы выглядели популярные супергерои и злодеи, если бы их сыграли другие актеры

Кино
3 часа назад

Многие из нас любят фильмы о супергероях и злодеях. Эти ленты удерживают зрителей у экранов не только захватывающим сюжетом, но и крутым кастом. Мы решили немного пофантазировать и провести собственный кастинг с актерами, которые тоже могли бы шикарно справиться с ролями людей со сверхспособностями.

Роль Алой Ведьмы отлично бы подошла Кристине Асмус

Супермена мог бы сыграть Павел Прилучный

А в роли Женщины-кошки мы видим Настасью Самбурскую

Сыграть роль Черной вдовы могла бы Наталья Рудова

В роли Гай Гарднера ярко показать себя мог бы Дмитрий Нагиев

А как вам Александра Бортич в роли Харли Квинн?

Мы бы хотели посмотреть на Милоша Биковича в роли Железного человека

А вот новым Капитаном Америкой мог бы стать Иван Янковский

Марк Эйдельштейн прекрасно бы вжился в роль Человека-паука

Вера Н.
2 часа назад

нет! Марк- это идеальный Джим из "Американского пирога"- вот это попадание прям в яблочко. Вернее, в яблочный пирог😂

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Роль экспрессивного Джокера могла бы подойти Александру Петрову

В роли Тора гармонично бы смотрелся Виктор Хориняк

Марина Александрова смотрелась бы эффектно в образе Чудо-женщины

Джессику Джонс будто бы придумали специально для Елены Лядовой

А Доктором Стрэнджем мог бы стать Филипп Янковский

Роль Локи идеально подошла бы Евгению Шварцу

Мы долго думали над тем, кто и на какую роль лучше всего подойдет, и в итоге остались довольны результатом. Но сложно отрицать, что и оригинальный голливудский каст выше всяких похвал — кастинг-директора постарались на славу.

Комментарии

Уведомления
Чертово_колёсико
1 день назад

такое впечатление, что Адми тренирует нейросеть свою, пусть это будет так, чем эти несравнимые сравнения

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Elena
54 минуты назад

авторы забыли, что в этих фильмах важны не только лица, но и харизма и умение актера перевоплотиться в своего персонажа. Их потому и смотрят, что веришь и в доктора Стренджа и в Железного человека. Наши актеры в сериалах на ТНТ кое-как играют, везде с одним и тем же выражением лица. Зачем нам представлять, какие плохие фильмы могли бы получиться у Марвел вместо тех, что принесли огромные кассовые сборы ))

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