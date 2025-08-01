Как бы выглядели популярные супергерои и злодеи, если бы их сыграли другие актеры

авторы забыли, что в этих фильмах важны не только лица, но и харизма и умение актера перевоплотиться в своего персонажа. Их потому и смотрят, что веришь и в доктора Стренджа и в Железного человека. Наши актеры в сериалах на ТНТ кое-как играют, везде с одним и тем же выражением лица. Зачем нам представлять, какие плохие фильмы могли бы получиться у Марвел вместо тех, что принесли огромные кассовые сборы ))