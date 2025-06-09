Мы пофантазировали, кто из голливудских звезд мог бы сыграть в современном кино

Конечно, мы уже привыкли к актерам в версии режиссеров, но иногда так приятно включить воображение и представить: а как бы это выглядело на красной дорожке в Лос-Анджелесе? А если бы вы снимали международный ремейк любимого фильма — кого позвали бы на главные роли? Делитесь в комментариях!