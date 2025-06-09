Мы пофантазировали, кто из голливудских звезд мог бы сыграть в современном кино
Частенько мы представляем, как наши любимые актеры сыграли бы в голливудских фильмах, а что если наоборот — кто из зарубежных актеров мог бы сняться в современных картинах? Мы решили немного пофантазировать и подобрать звезд мировой величины для самых популярных фильмов последнего десятилетия — от исторических драм до комедий и сказок.
В статье используются изображения созданные искусственным интеллектом
Джейк Джилленхол — «Батя», роль отца
Дженнифер Кулидж — «Папины дочки», роль Тамары
Райан Рейнольдс — «Счастливы вместе», роль Гены Букина
Джордж Клуни и Николь Кидман — «Чебурашка»,
роль Гены и Риммы
Тимоти Шаламе — «Пророк», роль Александра Пушкина
Мерил Стрип — «Манюня», роль Ба
Киллиан Мерфи — «Триггер», роль Артема Стрелецкого
Эми Шумер — «Горько», роль Оксаны
Ченнинг Татум — «Холоп», роль Гриши
Мадс Миккельсен — «Мастер и Маргарита», роль Воланда
Конечно, мы уже привыкли к актерам в версии режиссеров, но иногда так приятно включить воображение и представить: а как бы это выглядело на красной дорожке в Лос-Анджелесе? А если бы вы снимали международный ремейк любимого фильма — кого позвали бы на главные роли? Делитесь в комментариях!
Комментарии
Ну какие Голливудские идеальные- и одежда даже идеальная, и фасон и пошив аккуратнее ( Николь Кидман) и новее (крокодил Гена) и трикошки с майкой только с манекена (н.а бате)