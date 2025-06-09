Мы пофантазировали, кто из голливудских звезд мог бы сыграть в современном кино

Кино
42 минуты назад

Частенько мы представляем, как наши любимые актеры сыграли бы в голливудских фильмах, а что если наоборот — кто из зарубежных актеров мог бы сняться в современных картинах? Мы решили немного пофантазировать и подобрать звезд мировой величины для самых популярных фильмов последнего десятилетия — от исторических драм до комедий и сказок.

В статье используются изображения созданные искусственным интеллектом

Джейк Джилленхол — «Батя», роль отца

Дженнифер Кулидж — «Папины дочки», роль Тамары

Райан Рейнольдс — «Счастливы вместе», роль Гены Букина

Джордж Клуни и Николь Кидман — «Чебурашка»,

роль Гены и Риммы

Тимоти Шаламе — «Пророк», роль Александра Пушкина

Мерил Стрип — «Манюня», роль Ба

Киллиан Мерфи — «Триггер», роль Артема Стрелецкого

Эми Шумер — «Горько», роль Оксаны

Ченнинг Татум — «Холоп», роль Гриши

Мадс Миккельсен — «Мастер и Маргарита», роль Воланда

Конечно, мы уже привыкли к актерам в версии режиссеров, но иногда так приятно включить воображение и представить: а как бы это выглядело на красной дорожке в Лос-Анджелесе? А если бы вы снимали международный ремейк любимого фильма — кого позвали бы на главные роли? Делитесь в комментариях!

Комментарии

Уведомления
Lyubchenko
13 часов назад

Ну какие Голливудские идеальные- и одежда даже идеальная, и фасон и пошив аккуратнее ( Николь Кидман) и новее (крокодил Гена) и трикошки с майкой только с манекена (н.а бате)

-
-
Ответить

Похожее