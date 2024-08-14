Вот что бывает, когда женщина не хочет принимать свой возраст. Сделала бы аккуратную стрижку, покрасила бы волосы, не выглядела бы молодящейся старушкой, а выглядела бы стильной взрослой женщиной.
15 актерских встреч, от которых аж олдскулы свело
Когда проводишь с коллегой примерно миллион часов каждый день, как тут не проникнуться чувствами — нежными или не очень. А уж когда актеры снимаются вместе несколько лет, то можно действительно стать настоящей семьей. Порой их дальнейшие пути расходятся, и поэтому, когда они снова выходят в свет вместе, ностальгия просто накрывает.
Иден и Круз в «Санта-Барбаре» vs Марси Уокер и Эй Мартинес спустя годы
Мейсон и Джулия в «Санта-Барбаре» vs Лейн Дэвис и Нэнси Ли Гран спустя годы
Кевин и его мама в «Один дома» vs Маколей Калкин и Кэтрин О’Хара спустя 33 года
Мия и Винсент в «Криминальном чтиве» vs Ума Турман и Джон Траволта спустя 30 лет
Ян, Алан и Элли в «Парке Юрского периода» vs Джефф Голдблюм, Сэм Нилл и Лора Дерн спустя 27 лет
Они великолепны! Последний ПЮП смотрела только из-за них, ещё и Аттенборо не забыли! 👍
Док и Марти в «Назад в будущее» vs Кристофер Ллойд и Майкл Джей Фокс спустя 38 лет
Лелайла и Трой в «Реальность кусается» vs Вайнона Райдер и Итан Хоук спустя 22 года
Тони и Эльвира в «Лице со шрамом» vs Аль Пачино и Мишель Пфайффер спустя 35 лет
Тельма и Луиза в одноименном фильме vs Джина Дэвис и Сьюзен Сарандон спустя 30 лет
Фрэнк и Молли во «Влюбленных» vs Роберт Де Ниро и Мэрил Стрип спустя 38 лет
Денни и Дебби в «Что случилось прошлой ночью» vs Роб Лоу и Деми Мур спустя 34 года
Вообще молодцы! Понятно, что у Деми роман с пластической хирургией, ну это её выбор🤗
Эль-Мариачи и Каролина в «Отчаянном» vs Антонио Бандерас и Сальма Хайек спустя 27 лет
Эрика и Джулиан в «Любовь по правилам и без» vs Дайан Китон и Киану Ривз спустя 17 лет
Эллиот и Оливия в «Законе и порядке: Специальный корпус» vs Кристофер Мелони и Маришка Харгитей спустя годы
Брюс и сам Всемогущий в «Брюсе Всемогущем» vs Джим Керри и Морган Фримен спустя 18 лет
А вот еще несколько актерских дуэтов, которые своим воссоединением растопили сердца фанатов:
Комментарии
Очень хорошая статья. Понятно, что все люди старятся, но посмотреть, какими стали актёры из любимых кинолент, интересно. Спасибо, Александра, постаралась, нашла достойные снимки .
Мнe нe нрaвятcя тaкиe пoдбoрки. Ocoбeннo кoгдa в них включaют тяжeлo бoльных людeй, кaк Мaйкл Джeй Фoкc. Мaлo ктo нe знaeт, чтo у нeгo быcтрo прoгрeccирoвaл пaркинcoн, eгo oчeнь жaлкo и нa нeгo бoльнo cмoтрeть. Ктo-тo cтaрeeт крacивo caм пo ceбe, ктo-тo дeлaeт в мeру, a нe впaдaя в мaрaзм, кaк Никoль Кидмaн или Кэтрин Зeтa-Джoнc, плacтику и выглядит зaмeчaтeльнo. Ктo-тo cтaрeeт ужacнo плoхo. Нo вce cтaрeют. У мeня личнo никaкoй нocтaльгии, кoгдa я cмoтрю нa cмoрщeннoгo Бaндeрaca, кaкoй oн ceйчac. Тoлькo мыcли o тoм, кaк бeзжaлocтнo врeмя. Coвceм другoe дeлo – пeрecмoтрeть Дecпeрaдo, гдe oбa – и Aнтoниo, и Caльмa - прocтo oбжигaющe прeкрacны.