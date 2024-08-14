15 актерских встреч, от которых аж олдскулы свело

Когда проводишь с коллегой примерно миллион часов каждый день, как тут не проникнуться чувствами — нежными или не очень. А уж когда актеры снимаются вместе несколько лет, то можно действительно стать настоящей семьей. Порой их дальнейшие пути расходятся, и поэтому, когда они снова выходят в свет вместе, ностальгия просто накрывает.

Иден и Круз в «Санта-Барбаре» vs Марси Уокер и Эй Мартинес спустя годы

Мейсон и Джулия в «Санта-Барбаре» vs Лейн Дэвис и Нэнси Ли Гран спустя годы

Кевин и его мама в «Один дома» vs Маколей Калкин и Кэтрин О’Хара спустя 33 года

Мия и Винсент в «Криминальном чтиве» vs Ума Турман и Джон Траволта спустя 30 лет

Ян, Алан и Элли в «Парке Юрского периода» vs Джефф Голдблюм, Сэм Нилл и Лора Дерн спустя 27 лет

Док и Марти в «Назад в будущее» vs Кристофер Ллойд и Майкл Джей Фокс спустя 38 лет

Лелайла и Трой в «Реальность кусается» vs Вайнона Райдер и Итан Хоук спустя 22 года

Тони и Эльвира в «Лице со шрамом» vs Аль Пачино и Мишель Пфайффер спустя 35 лет

Тельма и Луиза в одноименном фильме vs Джина Дэвис и Сьюзен Сарандон спустя 30 лет

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Фрэнк и Молли во «Влюбленных» vs Роберт Де Ниро и Мэрил Стрип спустя 38 лет

Денни и Дебби в «Что случилось прошлой ночью» vs Роб Лоу и Деми Мур спустя 34 года

Эль-Мариачи и Каролина в «Отчаянном» vs Антонио Бандерас и Сальма Хайек спустя 27 лет

Эрика и Джулиан в «Любовь по правилам и без» vs Дайан Китон и Киану Ривз спустя 17 лет

Эллиот и Оливия в «Законе и порядке: Специальный корпус» vs Кристофер Мелони и Маришка Харгитей спустя годы