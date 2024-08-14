15 актерских встреч, от которых аж олдскулы свело

Кино
2 часа назад

Когда проводишь с коллегой примерно миллион часов каждый день, как тут не проникнуться чувствами — нежными или не очень. А уж когда актеры снимаются вместе несколько лет, то можно действительно стать настоящей семьей. Порой их дальнейшие пути расходятся, и поэтому, когда они снова выходят в свет вместе, ностальгия просто накрывает.

Иден и Круз в «Санта-Барбаре» vs Марси Уокер и Эй Мартинес спустя годы

Екатерина Александровна
1 час назад

Вот что бывает, когда женщина не хочет принимать свой возраст. Сделала бы аккуратную стрижку, покрасила бы волосы, не выглядела бы молодящейся старушкой, а выглядела бы стильной взрослой женщиной.

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Мейсон и Джулия в «Санта-Барбаре» vs Лейн Дэвис и Нэнси Ли Гран спустя годы

Кевин и его мама в «Один дома» vs Маколей Калкин и Кэтрин О’Хара спустя 33 года

© Home Alone / Twentieth Century Fox, Jordan Strauss / Invision / East News

Мия и Винсент в «Криминальном чтиве» vs Ума Турман и Джон Траволта спустя 30 лет

© Pulp Fiction / Miramax, Billy Bennight / AdMedia / SIPA / Sipa Press / East News

Ян, Алан и Элли в «Парке Юрского периода» vs Джефф Голдблюм, Сэм Нилл и Лора Дерн спустя 27 лет

Док и Марти в «Назад в будущее» vs Кристофер Ллойд и Майкл Джей Фокс спустя 38 лет

© Back to the Future / Universal Pictures, Evan Agostini / Invision / East News

Лелайла и Трой в «Реальность кусается» vs Вайнона Райдер и Итан Хоук спустя 22 года

Тони и Эльвира в «Лице со шрамом» vs Аль Пачино и Мишель Пфайффер спустя 35 лет

Тельма и Луиза в одноименном фильме vs Джина Дэвис и Сьюзен Сарандон спустя 30 лет

© Thelma & Louise / Pathé Entertainment, Invision / Invision / East News

Фрэнк и Молли во «Влюбленных» vs Роберт Де Ниро и Мэрил Стрип спустя 38 лет

Денни и Дебби в «Что случилось прошлой ночью» vs Роб Лоу и Деми Мур спустя 34 года

© About Last Night... / TriStar Pictures, Invision / Invision / East News

Эль-Мариачи и Каролина в «Отчаянном» vs Антонио Бандерас и Сальма Хайек спустя 27 лет

© Desperado / Columbia Pictures, Stars Image Bank / KCS / East News

Эрика и Джулиан в «Любовь по правилам и без» vs Дайан Китон и Киану Ривз спустя 17 лет

Эллиот и Оливия в «Законе и порядке: Специальный корпус» vs Кристофер Мелони и Маришка Харгитей спустя годы

Брюс и сам Всемогущий в «Брюсе Всемогущем» vs Джим Керри и Морган Фримен спустя 18 лет

А вот еще несколько актерских дуэтов, которые своим воссоединением растопили сердца фанатов:

Фото на превью Santa Barbara / Dobson Productions, AFF / Alamy Stock Photo

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
19 часов назад

Очень хорошая статья. Понятно, что все люди старятся, но посмотреть, какими стали актёры из любимых кинолент, интересно. Спасибо, Александра, постаралась, нашла достойные снимки .

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Vianna
1 час назад

Мнe нe нрaвятcя тaкиe пoдбoрки. Ocoбeннo кoгдa в них включaют тяжeлo бoльных людeй, кaк Мaйкл Джeй Фoкc. Мaлo ктo нe знaeт, чтo у нeгo быcтрo прoгрeccирoвaл пaркинcoн, eгo oчeнь жaлкo и нa нeгo бoльнo cмoтрeть. Ктo-тo cтaрeeт крacивo caм пo ceбe, ктo-тo дeлaeт в мeру, a нe впaдaя в мaрaзм, кaк Никoль Кидмaн или Кэтрин Зeтa-Джoнc, плacтику и выглядит зaмeчaтeльнo. Ктo-тo cтaрeeт ужacнo плoхo. Нo вce cтaрeют. У мeня личнo никaкoй нocтaльгии, кoгдa я cмoтрю нa cмoрщeннoгo Бaндeрaca, кaкoй oн ceйчac. Тoлькo мыcли o тoм, кaк бeзжaлocтнo врeмя. Coвceм другoe дeлo – пeрecмoтрeть Дecпeрaдo, гдe oбa – и Aнтoниo, и Caльмa - прocтo oбжигaющe прeкрacны.

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