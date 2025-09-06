Хождение в холодную погоду без шапки грозит вам переохлаждением, и, как следствие, общим снижением иммунитета. И, как следствие, повышением шанса заболеть. Можно также легко "отморозить уши", так как жира в них нет, да и кровоснабжение слабое. Переохлаждение так же может спровоцировать отит и невралгию. Ну и на последок самое приятное для наших дам: "Если вы находитесь на улице в холодную погоду дольше десяти минут, то у вас сужаются кровеносные сосуды, которые питают волосяные луковицы. В результате волосы становятся ломкими, тусклыми и интенсивно выпадают." Гуляйте без шапок, дорогие женщины!
11 популярных мифов, в которые мы продолжаем верить со школы и даже своим детям рассказываем
Мы склонны верить в утверждения, которые слышали еще в школе, не задумываясь об их научной обоснованности. Факты вроде «летучие мыши слепы» или «человеческий мозг использует только 10% своего потенциала» прочно вошли в массовую культуру, но не имеют под собой научного подтверждения. В этой статье на основе научных данных и исследований мы развенчаем 11 популярных мифов.
«Надень шапку, заболеешь»
Найдется не много людей, кто хоть раз не слышал коронной фразы: «Надень шапку, а то заболеешь». Это один из самых распространенных мифов, передающийся из поколения в поколение. Эксперты клиники Мэйо опровергают его. Простуда — это вирусное заболевание, и сама по себе холодная погода его не вызывает. В холодное время года люди проводят гораздо больше времени в закрытых, плохо проветриваемых помещениях (в школах, офисах, общественном транспорте). Это создает идеальные условия для распространения вирусов, которые вызывают простуду. Помимо этого, центральное отопление делает воздух сухим, что высушивает слизистые оболочки носа и горла, делая их более уязвимыми для инфекций.
Хамелеон меняет цвет не для маскировки
Как-то смотрю на хамелеончика в А. Огороде. Приперся мужик с ребёнком, поднял ребенка над террариумом и орёт: хамелеон, стань красным! (Ребёнок в красных штанах).
Хамелеоны действительно могут менять цвет, но их главная цель — вовсе не маскировка, в основном это реакция на настроение, температуру и свет. Способность хамелеона изменять цвет кожи — это сложный физиологический процесс, который регулируется нервной системой и гормонами. В основном хамелеоны меняют цвет, чтобы выразить свое настроение: агрессию, страх, стресс или готовность к спариванию. В публикациях Смитсоновского национального зоопарка можно найти информацию о том, что изменение цвета также помогает им регулировать температуру тела. Чтобы согреться, хамелеон темнеет, поглощая больше солнечного света, а чтобы охладиться, он светлеет, отражая его.
Страус не зарывает голову в песок, когда боится
Страусы никогда не прячут голову в песок. Миф, скорее всего, возник по двум причинам. Об этом рассказывают эксперты Смитсоновского национального зоопарка. Во-первых, в случае опасности страус может прижать голову и длинную шею к земле, чтобы слиться с окружением и стать менее заметным, издалека напоминая куст или небольшой холм. Во-вторых, страусы, как и многие другие птицы, глотают мелкие камни и песок для того, чтобы эти камни оставаясь в желудке (зобе), помогали перетирать пищу, поскольку у страусов нет зубов. Когда птица клюет с земли, кажется, что она зарывает голову в песок. А если страус действительно чувствует угрозу, он спасается бегством, развивая скорость до 70 км/ч, или защищается сильными ударами ног.
Бритва не делает волос толще
и сейчас в душе заплакали все советские дети, которым брили головы, чтоб волосы стали гуще и толще))))
Несмотря на широко распространенный миф о том, что из-за бриться волосы становятся толще и грубее, это совсем не так. Бритье никак не влияет на структуру волос. В статье медицинской клиники Мэйо объясняется, что такое впечатление создается по нескольким причинам. Кончик волоса естественно сужается к концу. А когда вы сбриваете его, остается тупой срез, который кажется более жестким и толстым. Дело в том, что волос растет из волосяного фолликула, находящегося глубоко в коже. Бритье срезает лишь верхнюю, мертвую часть волоса, не затрагивая его корень. Поэтому бритье не может повлиять ни на скорость роста, ни на толщину, ни на цвет волос.
Хрустеть пальцами — не к артриту
А за что ж сразу Шнобелем? Меж прочим, очень ценное исследование для тех, кто любит похрустеть. Теперь на "артрит заработаешь" можно честно отвечать "наукой доказано, что нет"...
Многим знакомы фраза: «Не хрусти костяшками, артрит заработаешь». На самом деле многочисленные медицинские исследования доказали, что это миф. В том числе знаменитое исследование доктора Дональда Унгера, который в течение 60 лет хрустел пальцами только на одной руке. По итогам эксперимента он не обнаружил никаких признаков артрита на хрустевшей руке, за что даже получил Шнобелевскую премию. Как рассказывает доктор Роберт Шмерлинг из Гарвардского университета, звук при хрусте пальцами издают не кости, а лопающиеся пузырьки газа (азота и углекислого газа) в синовиальной жидкости суставов. Этот процесс не травмирует сустав и не приводит к воспалению, которое является причиной артрита. Артрит — это заболевание, вызванное другими факторами, такими как износ суставов, травмы, генетика или аутоиммунные нарушения.
Летучие мыши видят лучше людей
Чувак хрустел пальцами и получил премию. Умеют люди деньги зарабатывать.
В статье Смитсоновского национального музея естественной истории упоминается, что на самом деле, большинство летучих мышей видит так же хорошо, как и люди, а некоторые даже лучше. Миф о слепоте летучих мышей возник из-за того, что они используют эхолокацию для ориентации в полной темноте. Однако это не заменяет их зрение, а дополняет его.
Мозг задействован далеко не на 10%
Барри Л. Бейерштейн из Лаборатории мозга и поведения Университета Саймона Фрейзера объясняет, что мозг — это орган, который потребляет около 20% всей энергии организма. Разные части мозга отвечают за разные функции (дыхание, память, мышление, движение), но все они работают сообща, и ни один отдел не «простаивает». Если бы 90% его было неактивно, эволюция давно бы избавилась от этой ненужной части. Такие технологии, как МРТ и ПЭТ, показывают, что все части мозга активны в течение 24 часов. Даже во время сна все отделы мозга, включая те, что отвечают за мышление, работают.
За логику и творчество отвечают оба полушария
Еще один миф о мозге гласит, что левое полушарие мозга отвечает за логику, а правое — за творчество. Этот миф очень популярен, но на самом деле обе части мозга работают вместе и взаимодействуют даже при выполнении простых задач. Согласно исследованию, опубликованному в рецензируемом научном журнале, нет никакой доминантности одного из полушарий в зависимости от личности или талантов. Творчество и логика — результат работы всей нервной системы, а не какой-то одной ее части. Хотя некоторые функции действительно сильнее привязаны к одному из полушарий, это не значит, что одно полушарие работает отдельно от другого. На самом деле, наш мозг всегда работает как единая система. Ни одно из полушарий не функционирует в изоляции. Они постоянно обмениваются информацией через мозолистое тело.
Чтение в темноте не портит зрение
Даааа?
Скажите это трём поколениям очкариков СССР. Постоянное регулярное напряжение мышц глаз в итоге не позволяет им вернуться в привычное положение
Чтение в темноте вызывает усталость глаз, но не приводит к долговременному ухудшению зрения. Когда вы читаете в условиях низкой освещенности, мышцы внутри глаза, отвечающие за фокусировку, вынуждены работать с большим напряжением. Публикации американской академии офтальмологии подтверждают, что результатом такого перенапряжения является временная усталость глаз, ощущение жжения, головная боль или размытость зрения. После отдыха все эти симптомы проходят без вреда для зрения в долгосрочной перспективе.
Молния может ударить в одно и то же место дважды
Молния никогда не бьет в одно и то же место дважды — это один из самых известных, но абсолютно неверных мифов. Национальная метеорологическая служба США опровергает его, подчеркивая, что молния, наоборот, очень часто бьет в одно и то же место, особенно если оно высокое. Молния всегда ищет самый короткий и простой путь к земле, а именно путь наименьшего электрического сопротивления. Чаще всего он проходит через самые высокие объекты в местности. Например, небоскребы, башни, мачты связи, отдельно стоящие высокие деревья и громоотводы, специально созданные, чтобы безопасно отводить разряд в землю.
Быка злит не красная тряпка
Помню, в детстве мы паниковали, если мы в красном, а мимо идёт стадо коров )
Кристофер С. Бэйрд, автор книги «50 главных научных вопросов с неожиданными ответами» и доцент физики в Техасском университете, рассказывает, что быки, как и большинство других видов крупного рогатого скота, являются дихроматами. Это означает, что их глаза воспринимают только две основные цветовые волны — синюю и желтую. Красный цвет они не видят. Быка раздражают резкие и хаотичные движения плаща, которые он воспринимает как агрессию. Именно поэтому бык реагирует не на цвет, а на движение.
В мире, где информация распространяется со скоростью света, критическое мышление становится нашим главным инструментом. Надеемся, что эта статья помогла вам по-новому взглянуть на привычные вещи и научила подвергать сомнению даже самые «неоспоримые» факты. А в этой статье мы собрали 12 культурных мифов, в которые многие зря верят.