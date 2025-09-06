11 популярных мифов, в которые мы продолжаем верить со школы и даже своим детям рассказываем

Еще один миф о мозге гласит, что левое полушарие мозга отвечает за логику, а правое — за творчество. Этот миф очень популярен, но на самом деле обе части мозга работают вместе и взаимодействуют даже при выполнении простых задач. Согласно исследованию, опубликованному в рецензируемом научном журнале, нет никакой доминантности одного из полушарий в зависимости от личности или талантов. Творчество и логика — результат работы всей нервной системы, а не какой-то одной ее части. Хотя некоторые функции действительно сильнее привязаны к одному из полушарий, это не значит, что одно полушарие работает отдельно от другого. На самом деле, наш мозг всегда работает как единая система. Ни одно из полушарий не функционирует в изоляции. Они постоянно обмениваются информацией через мозолистое тело.