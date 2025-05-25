12 культурных мифов, в которые многие еще верят, а зря

Этот миф широко распространен, так как действительно многие его картины не были признаны современниками. Однако есть одно исключение.

Ван Гог действительно продал одну картину при жизни — «Красные виноградники» (1888).

Эта работа была куплена за 400 франков у одного из его близких друзей, художника и галериста Амедео Леджер. Однако, несмотря на этот успех, Ван Гог так и не стал коммерчески успешным при жизни. Он испытывал финансовые трудности и был признан лишь после своей смерти, когда его работы начали высоко цениться.

Миф о том, что Ван Гог не продал ни одной картины, часто используется, чтобы подчеркнуть трагизм его жизни, но это не совсем верно. Его работы начали получать признание лишь в последние два года его жизни.