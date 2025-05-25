12 культурных мифов, в которые многие еще верят, а зря
Мир искусства окутан не только красотой, но и множеством устойчивых мифов, которые давно не выдерживают фактов. За каждой знаменитой картиной — не только вдохновение, но и реальные события, личные драмы, научные открытия и культурные влияния. Мы собрали 13 заблуждений, которые хотим развенчать — чтобы увидеть в знакомом произведении новое.
1. Эрнест Хемингуэй написал самое короткое и трагичное произведение в шесть слов
Не писал тот трагичный рассказ из 6 слов: «Продаются детские ботиночки, неношеные» («For sale, baby shoes, never worn»). Нет никаких достоверных доказательств, что Хемингуэй действительно сочинил эту фразу. Легенда о том, что Хемингуэй придумал знаменитый шестисловный рассказ, впервые была зафиксирована в книге Питера Миллера «Get Published! Get Produced!», где автор ссылается на рассказ «из надёжных источников» 1974 года.
2. Пирамиды построили рабы
Никакие рабы их не строили. Пирамиды Древнего Египта, в том числе Великая пирамида в Гизе, были построены по приказу фараонов, таких как Хуфу, Хафра и Менкаура. Это был не рабский труд, как часто думают, а обученные рабочие и ремесленники, которым фараон заплатил за возведение пирамид. Строительство пирамид требовало миллионов тонн известняка и гранита, а также точной инженерии. Великой пирамиде Хуфу, самой большой из всех, посвящено больше всего усилий и материалов. Для облицовки использовался белый известняк, который придавал пирамидам сияющий вид. Со временем облицовка была утрачена, а многие камни использовались в других постройках. Остатки облицовки и структура пирамид до сих пор помогают археологам понять, как трудились древние строители.
3. «Крик» Мунка — плод фантазии художника
«Я прогуливался с двумя друзьями — солнце клонилось к закату. Меня охватила тоска. Вдруг небо стало кроваво-красным. Я остановился и, обессиленный, прислонился к перилам — кровь и языки пламени взметнулись над черно-синим фьордом и городом. Друзья продолжали свой путь, а я застыл на месте, дрожа от страха, и ощутил ужасающий бесконечный крик природы». Эдвард Мунк, запись в дневнике художника от 22 января 1892 года.
Ученые предположили, что картина Эдварда Мунка «Крик» могла быть вдохновлена редкими перламутровыми облаками, а не вулканическим закатом после извержения Кракатау.
Эти ярко окрашенные волнообразные облака наблюдаются в стратосфере на рассвете или закате, как это было зафиксировано в Норвегии в 2014 году.
Их необычный вид напоминает небо на картине, что делает такую гипотезу более вероятной, отмечают исследователи.
4. Древнегреческие и римские статуи были белыми
Древнегреческие и римские скульптуры изначально были раскрашены. Сегодня они кажутся белоснежными лишь потому, что их изначальные краски со временем исчезли. Однако на некоторых прекрасно сохранившихся статуях до сих пор можно различить остатки оригинальной росписи.
5. Микеланджело расписывал потолок Сикстинской капеллы лежа
Микеланджело стоял, а не лежал, когда расписывал потолок Сикстинской капеллы. Для работы на большой высоте художник и его команда разработали специальные строительные леса, которые позволяли ему рисовать в вертикальном положении.
6. Никто не понимает «Черный квадрат» Малевича
Считается, что знаменитый «Черный квадрат» Казимира Малевича — это абсолютно абстрактное и непонимаемое произведение. Однако утверждение, что «никто не понимает квадрат», не совсем верно. Малевич сам много писал и объяснял свои идеи о супрематизме, идеологии и философии, стоящей за этим произведением.
7. Альберт Эйнштейн провалил математику в школе
Эйнштейн не проваливал математику в школе, он с детства проявлял выдающиеся способности к математике и физике. Миф, вероятно, возник из-за путаницы в системе оценок или из-за неудачной попытки поступления в Цюрихскую политехническую школу, где он не сдал некоторые гуманитарные предметы, но математику как раз сдал очень хорошо.
8. Лев Толстой написал «Войну и мир» за несколько недель
Современная экранизация романа ужасна. Даже по фотографии можно сказать что не стоит смотреть это убожище. Во времена Льва Толстого ни одна девушка не стала бы хохотать так раскрыв свою пасть, как нна фото.
Работа над «Войной и миром» заняла у Толстого более шести лет.
Роман был написан в период с 1863 по 1869 год и прошел через множество изменений и переписей. Толстой постоянно пересматривал и дополнял текст, проводя тщательные исследования как по историческим событиям, так и по психологии персонажей.
Роман не был написан быстро, как могло бы показаться по его словам. Толстой вкладывал в работу не только собственные размышления о судьбе человека и общества, но и серьезные исследования исторических фактов, что отражается в глубине произведения.
9. Ван Гог никогда не продавал своих картин при жизни
Этот миф широко распространен, так как действительно многие его картины не были признаны современниками. Однако есть одно исключение.
Ван Гог действительно продал одну картину при жизни — «Красные виноградники» (1888).
Эта работа была куплена за 400 франков у одного из его близких друзей, художника и галериста Амедео Леджер. Однако, несмотря на этот успех, Ван Гог так и не стал коммерчески успешным при жизни. Он испытывал финансовые трудности и был признан лишь после своей смерти, когда его работы начали высоко цениться.
Миф о том, что Ван Гог не продал ни одной картины, часто используется, чтобы подчеркнуть трагизм его жизни, но это не совсем верно. Его работы начали получать признание лишь в последние два года его жизни.
10. Прослушивание музыки Моцарта делает людей умнее
Музыка Моцарта уникальна и неповторима. Если прослушивание его произведений влияет нна улучшение умственных способности человека даже в течении 10-15 минут, то это говорит о необычных свойствах музыки Моцарта. Есть видео о свойствах воды, так там рассказывается, что под действием его музыки вода структурируется в правильные шестиугольники, что соответствует форме пчелиных сот. Т.е. музыка Моцарта - это звуки caмой природы. И она очень благотворно влияет и нна организм человека и нна мозг.
Исследование 1993 года действительно показало, что студенты временно лучше справлялись с задачами на пространственное мышление после прослушивания Моцарта. Но эффект длился всего около 10–15 минут и был переоценен в СМИ. Ни одно крупное последующее исследование не подтвердило устойчивое повышение интеллекта от прослушивания классической музыки, поэтому его музыка не влияет на мозг.
11. Готические соборы строили варвары
Готические Соборы — это не просто храмы, а настоящие чудеса инженерной мысли. Их возводили с поразительной точностью, с таким расчетом, будто каждый камень знал свое место заранее.
12. Мона Лиза была всегда знаменитой
Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза», или «Джоконда», стала по-настоящему всемирно известной после громкого скандала — ее дерзко похитили из Лувра в 1911 году. Это исчезновение всколыхнуло весь мир, превратив полотно с загадочной улыбкой в подлинную легенду. Газеты писали о ней каждый день, очередь в Лувр выстраивалась даже к пустой стене, где раньше висела картина — так родился миф, который живет уже более века.
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Комментарии
Бестолковая подборка. Надергано непроверенной информации и старых "мифов". Кристина Г., Вам дизлайк 👎 👎 👎