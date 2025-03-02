15 историй о свекровях, которые умеют добавить перчика в пресные будни

Истории
1 час назад

Отношения невесток и свекровей нередко становятся поводом для шуток. Но иногда мамы мужей чудят так, что не знаешь: надо все еще смеяться или уже пора плакать.

  • Мы переехали в другой регион. Через полгода нас навестила свекровь и начала мне высказывать: "Как это так, ты до сих пор не нашла работу? Сидишь на шее у моего сына и ножки свесила!" Я терпела несколько дней, а потом спросила: "А как это так получилось, что ваша дочь замужем вот уже 30 лет и ни дня не работала?" На что свекровь ответила: "Это другое".
    Она гордится своей дочерью, ведь та очень удачно вышла замуж. Муж со временем разбогател, и доченька ее никогда не знала, что такое работа. Супруг оформил золовку в своей фирме, чтобы стаж у нее был и зарплата. И свекровь гордо вещает: "Она у своего мужа работает!" Словом, как в анекдоте: "Дочери так повезло! Муж попался золотой - одевает, обувает, бриллианты покупает, на Мальдивы возит. А вот сыну не повезло. Эта лентяйка просит ее одевать, обувать, бриллианты покупать и на Мальдивы возить". © Missis K / Dzen
  • У меня замечательная свекровь, но иногда и она чудит. Помню, ребенку было 2 месяца. Он спал очень мало. И вот однажды в 5:40 утра, когда мы только-только уснули, свекровь звонит и тихо-тихо шепчет: «Ты только не пугайся, но я тут у вас в зале сижу. Спите-спите». Оказывается, она пришла помочь, но так как ложится спать мама мужа в 19:00, то и просыпается, соответственно, рано. Люблю ее, просто она человек такой - может причинить добро без задней мысли, не подумав. © Анна Н. / Dzen
  • Свекровь сказала, что я неправильно воспитываю сына: «Ты с ним слишком мягкая, он у тебя на голове сидит!» Ну-ну. Через пару дней она захотела посидеть с внуком. Я оставила им еды, игрушек и ушла всего-то на полдня. Спустя 3 часа приходит сообщение: «Я больше могу! Он тут с ума сходит». Возвращаюсь, она сидит, взъерошенная, уставшая, смотрит пустым взглядом в стену. Ребенок рядом, веселится, доволен жизнью, жмет в руках киндер и жует что-то. Спрашиваю: «Ну что, как все прошло?» Свекровь молчит, потом тихо выдает: «Ладно… Воспитывай, как знаешь». А я что? Я предупреждала. © Палата №6 / VK
Маруся
49 минут назад

спите-спите))) хорошо хоть не к новобрачным в комнатку нагрянула, а то я и одну такую знаю, которая рвалась к молодым с утречка-пораньше, мол, я - мать, от меня тайн быть не может!

-
-
Ответить
  • Вечером в гостях у свекрови всплыла тема ДНК-тестов. И она такая типа пошутила: "А давайте-ка сходите анализы сдать, ха-ха". Муж у меня адекватный, глаза закатил: "Мам, ты чего?" А мне что-то весело стало, и я выдала: "А давайте! Вам же интересно - вы и заплатите. А то, может, в роддоме детей перепутали - всякое бывает. Заодно и вы тест сдадите, а потом будем все обниматься, целоваться и танцевать". Свекровь попыталась тему свернуть, но меня уже понесло. И уже неделю несет. Когда они с мужем созваниваются при мне, я в этот момент нарочито громко говорю: "Спроси маму, когда пойдем сдавать ДНК-тест. Я готова. Все мы готовы!" А сегодня золовка написала и аккуратно поинтересовалась, что, собственно, происходит. Потому что, оказывается, по словам свекрови, я детей нагуляла, возможно, неизвестно от кого, и за ее деньги хочу узнать, кто их отец. А, во-вторых, пытаюсь ее со свекром поссорить и честь ее опорочить этим ДНК-тестом. © razdvatrigoni / Pikabu
  • Свекровь постоянно приносила сыну всякие дешевые шоколадки и вафли. Сколько раз ей говорили, что у ребенка уже аллергия на сладкое - бесполезно. Подговорила сына, чтобы в следующий раз он сам сказал бабушке, мол, лучше приноси что-нибудь полезное. Она умилилась, похвалила его, а в следующий раз приходит и с гордостью заявляет: "Смотри, внучек, я тебе полезное принесла!” И достает пачку сосисок. © Карамель / VK
  • Я сидела на диване и сцеживала молоко, пока муж купал нашего 5-месячного ребенка. И тут супругу по видеосвязи позвонила свекровь. И я слышу ее голос: "А твоя-то где? Я что-то вообще не вижу, чтоб она о детях заботилась. Почему сына ты купаешь?" Муж сказал ей, что я занята сцеживанием, поэтому он и купает малыша. И тут свекровь прорвало: "Да я вообще троих детей одна воспитывала, и никто мне не помогал!" Мой благоверный посочувствовал маме, понимая, как ей было тяжело, но при этом добавил, что дети - это такая же его ответственность, как и моя. Свекровь в шоке бросила трубку. © Throwawaytohideaway2 / Reddit
  • Недавно жаловалась мужу на свекровь, мол, она нам жизни спокойной не дает: постоянно сует свой нос в наши дела, пытаясь принимать участие во всех ситуациях. Меня это дико бесит, а муж говорит, что могло быть и хуже. Есть у него знакомая, у которой свекровь в 3 часа ночи ворвалась к ним с мужем в спальню и спросила: «Сынок, а ты знаешь, почем нынче чернослив на базаре?» © Палата № 6 / VK
  • Моя свекровь — абсолютная неуправляемая дамочка, которая чудит как дышит. Ее последняя блестящая идея — чтобы мой жених остался с ней на целую неделю после нашей свадьбы. Никакого медового месяца — только он и его дорогая мамочка, только хардкор. Мы живем в разных регионах, и поэтому свекровь аргументирует свою позицию так: «Мне нужно провести время с сыном перед долгой разлукой. Медовый месяц может и подождать. Не будь эгоисткой!» Я спорить не стала, но вообще-то мы с женихом уже запланировали, что сразу после свадебного банкета летим в Австрию. © Cannabellll / Reddit
  • Пять лет назад моя мама попала в больницу с инфарктом. Денег для лечения не было, так как я была в декрете, и работал только муж. Я знала, что у свекрови есть отложенные накопления, попросила в долг, но она отказала. Честно говоря, я другого и не ожидала. И вот заходит утром в палату доктор и говорит: «Ко мне приходила родная сестра вашей мамы, ругала меня и обвиняла, что я требую с вас деньги, а у вас маленький ребенок». Еще он сказал, что «сестра» потребовала назначить самые простые и дешевые препараты, потому что больной уже не поможешь, а молодая семья останется без ничего. Доктору я сказала, что у мамы нет сестры и что это приходила моя свекровь (я это поняла по его описанию).
    Мама после этого инфаркта прожила еще три года. А сейчас свекровь болеет, требует внимания. Мой муж — единственный сын, и почти все деньги отдает на лечение матери. Если бы не та ситуация, я бы не была против, но... © Юля / ispovedi.com
  • Мама мужа меня терпеть не может, потому что я «не из их круга». Что там за круг, за 8 лет брака я так и не поняла — обычная семья. Вчера свекровь звонит и такая: «Я вот смотрю, как мой сын целует другую женщину, не тебя, и аж на душе тепло!» Я сначала обомлела, а потом решила уточнить: "Прям сейчас смотрите?" Свекровь с гордостью в голосе: "Да!" Ну, я тогда выдохнула и рассмеялась: "Вы тогда не стесняйтесь, подходите к нам. Муж будет рад вас видеть". И правда: оглядываемся, а за нами по парку мама мужа чешет. Ну, да, я волосы нарастила, пальто у меня новое - не узнала. Сколько разочарования было в ее взгляде! Как будто кто угодно был бы точно «из их круга», и только я никак не вписываюсь.
  • Свекровь любит дарить всякие странные вещи. На мой день рождения она презентовала мне напольные весы. Я сначала даже не поняла, в чем прикол. А она с улыбкой говорит: "Это тебе намек, что надо следить за фигурой!" Я чуть не подавилась куском торта, который ела в этот момент. Муж смутился, а я решила промолчать. Но теперь каждый раз, когда она приходит в гости, смотрит на эти весы, как будто ждет, что я на них встану. © Карамель / VK
  • У моей свекрови был шок, когда она пришла к нам домой вскоре после нашей свадьбы и увидела, что ее сыночек моет посуду, пока я навожу порядок в квартире. Она только и смогла вымолвить: "Это не дело, чтобы мужчина занимался женскими обязанностями!" Я ей ответила:" У меня папа сам оплачивает всегда коммуналку, ходит в магазин и даже шьет на машинке лучше, чем мама! Мне нужен самостоятельный человек, а не бытовой инвалид!" Хотела свекровь моим родителям нажаловаться, но они ее не поняли. Она-то привыкла, что сын и муж с работы приходят и отдыхают, мол, перетрудились. Спросила мужа, почему они не помогали, а он и выдал: "Да мы пытались поначалу, но мама всегда возмущалась, что ей потом за нами переделывать приходится". © mgolanskaya@yandex** / Dzen
  • Моя бывшая свекровь приходила, пока мы были на работе, мужнины трусы стирала. Я мужу высказала, а он такой: "Не могу ничего сделать, она вот такая (типа, так стирать любит)". Тогда я спросила: "Раз она "такая", то почему мои трусы не стирает, а откладывает?" Бывший муж тогда сказал, что я наглею. Я вот до сих пор не пойму: в чем же моя наглость тут? Может, это просто кому-то другому не стоит в чужом грязном белье ковыряться, выискивать труселя "корзиночки" и стирать их напоказ? © Ольга Р / Dzen
  • Год назад одолжили свекрови крупную сумму денег, которую она обещала вернуть. Через какое-то время ей понадобилась такая же сумма, которую она заняла у знакомых. Знакомым она вернула долг через 2 месяца, нам же согласилась отдать только 15% от всей суммы, и то только через полгода-год и после знатного скандала. На вопрос моего мужа: "Мам, а как так?" прилетел изумительный ответ: "Ну, мы же семья!" Кстати, все родственники ополчились на мужа за то, что он попросил вернуть одолженное. Мол, он - ее сын, и не имел на это права. При этом мы живем отдельно, самостоятельно, никогда не просили помощи или денег. У меня ощущение какой-то дикой несправедливости по отношению к нам с мужем. Или я не права? © Карамель / VK
  • Когда мы только поженились, то жили в квартире у мужа. Это была большая 4-комнатная кооперативная квартира. Так вот, когда я, молодая невестка, затеяла уборку, то и не подозревала о масштабах катастрофы. Оказывается, надо ежедневно - подчеркиваю, ежедневно! - пылесосить эту квартиру на коленках (потому что свекровь убирала щетку-швабру из пылесоса и оставляла только шланг, и я этим шлангом работала, как Золушка из сказки). Потом, надо было вымыть полы. Я пошла за ведром и.... И тут я не угадала. Оказывается, тряпку необходимо мыть в унитазе, ведь там "смываешь - и вода чистая всегда". Я сначала была в шоке, но свекровь показала, как надо. Я после этого отказалась брать тряпку в руки и мыла полы в ведре. За это меня невзлюбили. Долго я терпела их выходки, но в итоге собрала вещи и ушла в закат. Мои родители тогда только получили квартиру. Захожу, а там посуда на полу, в комнате вообще полов нет - цемент. Пылесосить ничего не надо! Я плакала от облегчения. © Эстетка Веста / Dzen

С родственниками часто бывает непросто, и герои другой нашей статьи узнали об этом на собственном опыте.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее