Вы серьёзно думаете, что никто не узнал первую историю? Да, вы старались: заменили сына - братом, бабушку - дедушкой, трамвай - автобусом. Но история-то от этого не изменилась! Уже несколько лет по сети гуляет.
15 историй о близких, которых хлебом не корми — дай что-нибудь отчебучить
Семья
52 минуты назад
Обычно кажется, что родных и близких мы знаем от и до, ведь с этими людьми съеден не один пуд соли. Но иногда родственники умудряются такое отчебучить, что не знаешь: то ли плакать, то ли смеяться, то ли чаечкой орать.
- Сын после школы заскочил домой перекусить, а потом начал собираться на футбол. Полностью оделся, взял сумку и, чтобы не торчать на остановке, открыл приложение отслеживания автобусов – посмотреть, где там его транспорт. Присел в прихожей на табуретке, ждет. В этот момент из комнаты выходит дедушка, смотрит на него, оценивает ситуацию. Видит внука, сидящего в верхней одежде прямо в квартире, и не понимает, что происходит. Немного помолчал, потом спрашивает, зачем он сидит в куртке дома. Сын спокойно отвечает, что ждет автобус. Выражение лица у дедушки не описать словами! Он посмотрел на него и кричит мне: "Люда, проверь Игорька на адекватность!" © Карамель / VK
- У моего мужа странная фишка - все его трусы одного цвета. Болотные. Все 25 штук. Я не понимаю, что в них такого, но этот человек принципиально не носит ничего другого. Ну, ладно, решила приколоться, купила ему на 14 февраля три пары синих трусов, типа, разбавить его унылую коллекцию. Вернулась домой на следующий день и увидела, что его старых трусов больше нет. Он просто взял и выкинул все болотные трусы и купил себе ровно 25 пар синих. © Карамель / VK
- Собираемся с мужем ехать в другой город на машине. Время конец ноября - начало декабря. Снега еще нет, на улице легкий морозец. Мы уже в дверях стоим, когда заходит свекровь, видит своего сыночка и давай причитать: "Шапку надень потеплее! Варежки надень. Да не эти, а кожаные на меху! Ботинки другие надо - в этих холодно будет. Шарф где?" Я, наблюдая за этим всем, начинаю сомневаться и говорю: "Я, наверное, очень легко оделась: куртка и ботинки осенние. Пойду, пожалуй, тоже переоденусь". На что свекровь через плечо так небрежно:" Там тепло, ты не замерзнешь". И тут же: "Сынок, шарф где? Может, тебе носки шерстяные?" © Ирина Заяц / Dzen
- Поверьте: с тещами тоже весело. Я свою тещу до свадьбы считал интеллигентнейшей женщиной. А за несколько лет совместного проживания было и такое:
— Ты зачем?! Зачем, я тебя спрашиваю, купил целый мешок картошки? Что с ним делать?!
— Картошка хорошая, чистая, да и стоит очень дешево.
— Почему?! Почему, я тебя спрашиваю, ты купил только один мешок? Мы же его за пару недель съедим! © ...БЫЛО-НЕБЫЛО... / Dzen
- Пришла за младшим братом в школу, нужно было отвести его на футбол. Подхожу к классу и вижу картину: вокруг него толпа девчонок, каждая уговаривает дать ей понести его портфель. Стоят, спорят, кто же заслужил эту честь. Брат замечает меня, спокойно так говорит: “Моя сестра понесет. Только ей могу доверить!” Девочки моментально замирают, видно разочарование на лицах. Я в шоке, а он мне потом шепчет: “Они все ко мне липнут, потому что я лучше всех математику знаю”. Ох, растет в семье будущий Казанова! Правда, с упором на точные науки. © Карамель / VK
- Одна коллега стабильно занимала четверть зарплаты, потом в день выплат всегда отдавала. Потом она задумалась, почему ей денег вечно не хватает. И я говорю ей: "Возможно, дело в том, что ты каждый день ходишь в магазин и готовишь. А я раз в пару месяцев покупаю несколько кило мяса, трачу выходной на лепку котлет, пельменей и зажарок, и пару месяцев покупаю из продуктов только крупы, овощи и яйца. Так у меня и свободное время на учебу остается, и в магазине не беру лишнего".
Коллега потом похвасталась, что накрутила за выходные сотни котлет и битков, забила всю морозилку, теперь можно не думать о готовке. А еще спустя несколько дней сказала, что подает на развод - муж унес почти все из морозилки собакам, которые живут у его работы. Раньше он понемногу брал, а тут решил - пусть бедные животные наедятся. Рассказывала, как он ей объяснял, что там собака со щенками, всех перечислял по кличкам. А она на него смотрела и думала, как они с этим хорошим надежным человеком клеили зимой ботинки ребенку суперклеем, потому что отдать в ремонт не было денег и как она соображала, что приготовить, когда в доме только макароны и закрутки.
И ведь реально она все эти годы знала, что он носит еду собакам, но масштабы унесенного прикинула только после того, как он за один раз почти начисто выгреб морозилку, а ей потом объяснял, что его как раз на машине подвозили в тот день, и он бы все равно унес столько за месяц, так какая разница. © Unknown author / Pikabu
Зачем такой мужчина женился и родил ребёнка? Такому альтруисту надо жить одному.
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- Мой отец — это уникальный микс комика и философа. Любит, когда наказание не просто наказание, а настоящее испытание для мозга. Недавно моя младшая сестра накосячила, и он забрал у нее телефон. Но вернуть его просто так? Не-не-не, слишком легко! Она должна была написать список из 9 пунктов, почему она — человек. Из девяти! Хотя даже великие философы больше восьми не осилили. В общем, она 2 часа сидела в ступоре, пытаясь доказать, что не бот и не домашний питомец, а я просто наблюдала за этим и тихо аплодировала. Гениальный способ проучить подростка! © Карамель / VK
- Ситуация: 14 февраля, шесть часов вечера, муж уже дома, работает удаленно. Я (жена) буду только к 20:00. В интернете с моего аккаунта выставлена б/у мультиварка за $ 9. Пишет женщина: "Заберу за $ 6 через полчаса". Я говорю: Ок, муж будет дома, вот адрес". В 18:30 эта же женщина пишет, что не может найти дорогу. Я ей 10 минут по телефону объясняю, как проехать и где припарковаться. Потом пишу мужу: "Ну, как? Забрали?" А он мне в ответ: "Да, я отдал бесплатно, так как они много времени на дорогу потратили, устали, а эти $ 6 я на работе за 10 минут зарабатываю и мне не хотелось брать денег с уставшей замученной дорогой женщины". А я, значит, не усталая измученная женщина? Естественно, он получил от меня "вынос мозга" и "испорченный вечер". А вы как думаете: я действительно сделала из мухи слона или все-таки кто-то не знает цену деньгам и как сложно они достаются? © Unknown author / Pikabu
- Купил себе куртку с водоотталкивающим покрытием, давно такую хотел. Принес домой, надел, покрутился перед зеркалом - вроде норм, но надо же протестировать! Включил кран, капнул на рукав - вода скатывается, не впитывается! В этот момент мой внутренний ребенок проснулся. Я сначала аккуратно полил водой чуть больше, потом еще, а через 5 минут я уже сидел на краю ванной и методично лил воду на рукава, радуясь, как пацан, которому впервые дали новую игрушку. Минут через 10 осознал, что выгляжу странновато: сижу в куртке в ванной, поливаю себя водой и улыбаюсь. В этот момент заходит жена, окидывает меня оценивающим взглядом, вздыхает и выдает: “Ты нормальный вообще?” Да, абсолютно! Потому что водичка стекает, а не впитывается! © Палата №6 / VK
Для тех, кто не понял причин наезда - в оригинале было 900 и 600 руб. соответственно.
Зачем их было переводить в зелень - знает только авторка 🙄😶😕
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- Уехали с мужем и дочерью на море. У свекрови были ключи от нашей квартиры. Вернулись, и я сразу поняла, что в квартире что-то изменилось: многие вещи пропали — и мои, и детские. Попросила мужа узнать у его мамы, что произошло, а она выдала: «А я взяла и отвезла все в деревню родственникам!» Нам на тот момент было по 25 лет, поженились еще студентами, жили скромно, во всем помогали только мои родители. После моих слов, что нужно было у меня попросить - может, я и отдала бы что то ненужное (но не свои новые импортные туфли), свекровь обиделась на 5 лет. Все эти годы она демонстративно со мной не разговаривала и даже не встречалась. © Наталья Полищук / Dzen
- Ой, у меня муж - кадр! Когда он один, то разговаривает сам с собой в третьем лице, комментируя свои действия. Типа такого: "Дамы и господа, и вот он снова это сделал! Он сделал лучший омлет в истории в третий раз за этот месяц. Он - человек года! Посмотрите, как он берет стакан и открывает холодильник... О, он идет за апельсиновым соком? Да, идет! Хорошо, теперь ему нужно что-то сделать, но что именно? Ах, точно, тост. Тост, ребята. Он почти забыл про тост!" Я рада, что он делает это громко, потому что слушать это уморительно. Особенно, когда муж устает и останавливается на полуслове, но продолжает делать то, что делал, молча. Еще смешнее, когда он внезапно снова начинает говорить. © the_crystal_temps / Reddit
- Теща считает своей миссией найти доказательства моей измены. Это ее смысл жизни. То она «обнаружила» у нас на балконе чужие женские волосы, то в авто сережку «нашла». Но апофеоз случился недавно. Приезжаю домой, теща сидит с внучкой. Улыбается, достает флакон духов и говорит, что купила их для моей жены. Просит их понюхать. А потом, не дождавшись реакции, пшикает мне на кисть и на шею! Я спрашиваю: "Зачем?" Она улыбается и ничего не отвечает. Вечером приходит жена и спрашивает, почему от меня пахнет женскими духами. Я начинаю объяснять, что это теща и бла-бла-бла…И тут из комнаты выходит мама жены, смотрит на нас и совершенно спокойно говорит, что первый раз об этом слышит. Занавес. © Мамдаринка / VK
Взять старую дуру за шкирку и выставить за дверь вместе с духами?
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- Семья золовки выработала странную традицию: на свои дни рождения приходить к нам домой ровно к ужину. С пустыми руками. В лучшем случае приносят пачку дешевых печенек. Картина маслом: я готовлю, накрываю стол, они ужинают за наш счет, получают подарки, благодарят и уходят. А я потом стою, мою гору посуды и пытаюсь понять, как так вышло. Мы с мужем в шоке. В этом году решили, что в их дни рождения нас срочно будут звать в кино, к друзьям или на неотложную работу. Посмотрим, что они будут делать без нашего “банкетного зала”. © Карамель / VK
- Знакомой после свадьбы пришлось пожить со свекровью. Та сначала едко комментировала ее наряды, а потом, пока молодых дома не было, отобрала все «неподобающее» и выбросила. Знакомая идет с работы, смотрит, а на помойке ее одежда! Она не стала скандалить, а просто дождалась, когда свекровь отправится по делам, собрала ее костюмы и туфли и красиво все разложила на той же помойке. Мама мужа застала уже разбор ее гардероба на мусорке. А на визг свекрови невестка ответила, что привыкла разговаривать с людьми на их языке, поэтому проредила наряды мамы мужа на свой вкус. Как ни странно, свекровь перестала лазить и пересчитывать трусы и майки жены своего сына, но подругами они не стали, да и съехали от мамы скоро. © Елена Афонина / Dzen
- Моя жена обычно одевается нормально, но иногда ее клинит на моде прошлого. Например, у нее может быть фаза нарядов в стиле диско 70-х или она влюбится в образ рокерш из 80-х. И это не просто бзик на один день - нет! Она будет одеваться так месяц, заказывать себе одежду в интернете, шить новые наряды, чтобы пойти за продуктами или погулять с собакой. При этом женушка будет с неистовой одержимостью пересматривать фильмы той эпохи. Она так куражится уже больше 20 лет. Весь район уже в курсе ее милого закидона. © frogvscrab / Reddit
Многие люди уже давно поняли, что в семейной жизни без юмора не обойтись, поэтому память их телефона наполнена нетривиальными снимками.
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Последняя история прекрасна.
А жене надо свой канал заводить, я такие обожаю.
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