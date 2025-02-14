20+ человек, которые точно знают, что в семье без юмора никуда

Если в семье есть люди с юмором, многие проблемы решаются легче, а некоторые и вовсе не возникают. Умение по-доброму посмеяться над собой и над окружающими - это навык, который здорово упрощает жизнь. И героям нашей статьи повезло именно с такими родственниками.

«Я купил кучу игрушечных глаз и приклеил их на вещи жены»

"Попросила мужа купить картошки да покрупнее. Купил. Крупная. Но есть нюанс"

"Если кто не понял - это свекла. Муж говорит: "Да какая разница? Тоже же корнеплод!""

Тяжело быть единственным холостяком в семье

«После 32 лет брака у меня появилась отдельная полочка в ванной. Кажется, это VIP-статус»

«Все детство просил у родителей скейтборд но они говорили: „Вот будет тебе 35 лет — делай, что хочешь!“ Сегодня они мне его подарили!»

© johncpeterson71 / Reddit Лариса Дзюба 2 дня назад Что, так бедно жили? Сын у меня в 12 лет выпросил. Хотя стоил он не совсем дешево (для нас), хотя бабушка и муж отговаривали: "упадет, побьется!", "старшие мальчишки отнимут!"

Это было счастье! А я была для него круче деда Мороза! ))) - - Ответить

Когда каждый в семье — личность со своим уникальным почерком. И все довольны

«Подарил жене на день рождения тортик с одним из ее любимых мемов»

"Я потратил 2 часа, чтобы разложить папе лекарства на месяц. Через 2 недели прихожу и вижу это. И папа такой: «Да, я пью их в случайном порядке»"

«Когда отвез к бабушке настоящую овчарку, а намордник взять забыл⁠⁠»

"Жена сказала: "У меня для тебя сюрприз. Вот только уложу детей..." Я был весь в предвкушении. Но к такому меня жизнь не готовила!"

"Тетя ждала 30 лет, чтобы отомстить мне. Она передарила мне поздравительную открытку, которую я вручила ей на ее 40-летие"

"Божечки! Гляньте, кому это тут уже 40 лет? С днем рождения!"

"Ответочка! Ха-ха!" (прим. ред. ADME).

"Жена спросила, какой оттенок подводки для глаз мне больше нравится"

«Подарили теще с бабушкой компьютер. А вы говорите пульт в „полиэтиленке“...»

«Мы с мужем ждем ребенка. Сейчас середина срока»

«Загружено 50%».

«Муж настаивает на том, чтобы мы привозили магнитик из каждого путешествия»

"Коротко о том, как мы с женой на свадьбу друзей сходили⁠⁠"

«Я — взрослый, самодостаточный мужик! Пошел и сделал то, от чего моя жена угорает уже пару часов — купил набор резиновых утят»



«2 года назад сестра отдала бабушке старый телевизор. Недавно он крякнул. Вот как бабушка решила использовать его в ожидании ремонта»

«От брата нет вреда, если брат свежезаморожен»

«Вот как моя жена оставляет волосы в душе»

Если прищуриться, то получится что-то вроде рисунка Пикассо. © CurlSagan / Reddit

«Ко мне с другого конца света приехала мама и привезла кулон с моим знаком зодиака. Она не могла поверить в свою ошибку, когда я сказала: „Мама, я не Дева, я — Весы“»

«Учусь за 700 км от дома. При бабушке как-то обмолвился, что уж очень мне иногда хочется мантов, а покупные в сравнении с ее — вообще не то. Вот что она мне прислала»

Когда купил ребенку бассейн

Я так же для ребенка игрушечный вертолет покупал. © Unknown author / Pikabu