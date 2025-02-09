20+ пушистых шкодников, жизнь с которыми полна неожиданных поворотов

1 день назад

1 день назад

Без кота и жизнь не та, и без собаки тоже. Ведь когда у вас в доме есть четвероногие любимцы, скучать не приходится. Хвостатые друзья всегда готовы развлечь хозяев самыми изощренными способами, и их фантазии можно только поаплодировать.

«Я только помыла форму для запекания, чтобы положить туда индейку»

Что-то у вас индейка больно волосатая! © Lathari / Reddit

«Кто-то пришел, пока тебя не было, и устроил этот беспорядок. Я пытался его остановить»

«Я смазала маслом салатницу и оставила ее на ночь сохнуть. Теперь мне придется сделать это снова»

Детективный рассказ о праздничном ужине в одном фото

«Сначала он воровал хлеб, теперь — овсянку»

«Наша собака почти уверена, что этот мешок с мукой погрызла мышь. И с чего вообще мы решили, что наша малышка может быть в этом замешана?»

«Вам когда-нибудь приходилось вырезать свою кошку из стен? Нет? А мне да!»

«Пока еще не знаю, что она натворила, но где-то точно накосячила!»

«Этой пушистой попе нельзя лежать на столе!»

«Это не я»

Оно само все так произошло, 100%! © Shmeblee / Reddit

Кекс забронирован

«Собака моей тети сначала опрокинула горшок с растением, а затем протащила его по всему дому и задремала в грязи»

«Он разбудил меня в 6 утра, чтобы я помог ему сражаться с потолочными монстрами»

«Дори знает, что ей нельзя вламываться в курятник»

«Этот беспринципный комок шерсти столкнул мою еду с плиты, пытаясь украсть креветки»

«Этот чудик залез на шторы в 2 часа ночи. Потом не смог спуститься»

«Он всеми силами делает вид, что вообще здесь не при чем. Это уже вторые очки!»

«Я не знала, что пакет с наполнителем для кошачьего туалета нужно прятать»

«Вот что творит собака в мое отсутствие. Как ее отучить?»

Подпись: человек обнаружен (прим. ред. ADME).

Это очень смешно и зловеще одновременно, 10/10. © amaya-aurora / Reddit

«У нашего кота случился запор. Мы возили его к врачу, ставили клизмы. Неделю визитов в ветеринарку и $ 1 тыс. спустя он наконец-то сходил в туалет. Ура!»

«Устроила бардак и улеглась спать прямо посреди беспорядка. Никаких угрызений совести»

«Думаю, сегодня я не буду брать с собой обед на работу»