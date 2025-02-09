20+ пушистых шкодников, жизнь с которыми полна неожиданных поворотов

Животные
1 день назад

Без кота и жизнь не та, и без собаки тоже. Ведь когда у вас в доме есть четвероногие любимцы, скучать не приходится. Хвостатые друзья всегда готовы развлечь хозяев самыми изощренными способами, и их фантазии можно только поаплодировать.

«Я только помыла форму для запекания, чтобы положить туда индейку»

«Кто-то пришел, пока тебя не было, и устроил этот беспорядок. Я пытался его остановить»

«Я смазала маслом салатницу и оставила ее на ночь сохнуть. Теперь мне придется сделать это снова»

Детективный рассказ о праздничном ужине в одном фото

«Сначала он воровал хлеб, теперь — овсянку»

«Наша собака почти уверена, что этот мешок с мукой погрызла мышь. И с чего вообще мы решили, что наша малышка может быть в этом замешана?»

«Вам когда-нибудь приходилось вырезать свою кошку из стен? Нет? А мне да!»

OLE
1 день назад

Она напугана, бедняжка. Вот же жопы любопытные.

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«Пока еще не знаю, что она натворила, но где-то точно накосячила!»

«Этой пушистой попе нельзя лежать на столе!»

«Это не я»

Кекс забронирован

Michael Scherb
23 часа назад

вот поэтому не держу кошек. она бы у меня летела жопой вперёд пятнадцать метров. мерзость какая!

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«Собака моей тети сначала опрокинула горшок с растением, а затем протащила его по всему дому и задремала в грязи»

«Он разбудил меня в 6 утра, чтобы я помог ему сражаться с потолочными монстрами»

«Дори знает, что ей нельзя вламываться в курятник»

«Этот беспринципный комок шерсти столкнул мою еду с плиты, пытаясь украсть креветки»

villiss
1 день назад

Креветок что-то не видно, а вот колбаски явно присутствуют :)

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«Этот чудик залез на шторы в 2 часа ночи. Потом не смог спуститься»

«Он всеми силами делает вид, что вообще здесь не при чем. Это уже вторые очки!»

«Я не знала, что пакет с наполнителем для кошачьего туалета нужно прятать»

«Вот что творит собака в мое отсутствие. Как ее отучить?»

Подпись: человек обнаружен (прим. ред. ADME).

«У нашего кота случился запор. Мы возили его к врачу, ставили клизмы. Неделю визитов в ветеринарку и $ 1 тыс. спустя он наконец-то сходил в туалет. Ура!»

«Устроила бардак и улеглась спать прямо посреди беспорядка. Никаких угрызений совести»

«Думаю, сегодня я не буду брать с собой обед на работу»

А если вы любите не только забавные фото, но и уморительные истории, то вот вам статья про то, как люди просто ослышались, а их фантазия сотворила шедевр.

Фото на превью soggywaffles812 / Reddit

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