20+ пушистых шкодников, жизнь с которыми полна неожиданных поворотов
Животные
1 день назад
Без кота и жизнь не та, и без собаки тоже. Ведь когда у вас в доме есть четвероногие любимцы, скучать не приходится. Хвостатые друзья всегда готовы развлечь хозяев самыми изощренными способами, и их фантазии можно только поаплодировать.
«Я только помыла форму для запекания, чтобы положить туда индейку»
- Что-то у вас индейка больно волосатая! © Lathari / Reddit
«Кто-то пришел, пока тебя не было, и устроил этот беспорядок. Я пытался его остановить»
«Я смазала маслом салатницу и оставила ее на ночь сохнуть. Теперь мне придется сделать это снова»
Детективный рассказ о праздничном ужине в одном фото
«Сначала он воровал хлеб, теперь — овсянку»
«Наша собака почти уверена, что этот мешок с мукой погрызла мышь. И с чего вообще мы решили, что наша малышка может быть в этом замешана?»
«Вам когда-нибудь приходилось вырезать свою кошку из стен? Нет? А мне да!»
«Пока еще не знаю, что она натворила, но где-то точно накосячила!»
«Этой пушистой попе нельзя лежать на столе!»
«Это не я»
- Оно само все так произошло, 100%! © Shmeblee / Reddit
Кекс забронирован
вот поэтому не держу кошек. она бы у меня летела жопой вперёд пятнадцать метров. мерзость какая!
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«Собака моей тети сначала опрокинула горшок с растением, а затем протащила его по всему дому и задремала в грязи»
«Он разбудил меня в 6 утра, чтобы я помог ему сражаться с потолочными монстрами»
«Дори знает, что ей нельзя вламываться в курятник»
«Этот беспринципный комок шерсти столкнул мою еду с плиты, пытаясь украсть креветки»
«Этот чудик залез на шторы в 2 часа ночи. Потом не смог спуститься»
«Он всеми силами делает вид, что вообще здесь не при чем. Это уже вторые очки!»
«Я не знала, что пакет с наполнителем для кошачьего туалета нужно прятать»
«Вот что творит собака в мое отсутствие. Как ее отучить?»
Подпись: человек обнаружен (прим. ред. ADME).
- Это очень смешно и зловеще одновременно, 10/10. © amaya-aurora / Reddit
«У нашего кота случился запор. Мы возили его к врачу, ставили клизмы. Неделю визитов в ветеринарку и $ 1 тыс. спустя он наконец-то сходил в туалет. Ура!»
«Устроила бардак и улеглась спать прямо посреди беспорядка. Никаких угрызений совести»
«Думаю, сегодня я не буду брать с собой обед на работу»
А если вы любите не только забавные фото, но и уморительные истории, то вот вам статья про то, как люди просто ослышались, а их фантазия сотворила шедевр.
Фото на превью soggywaffles812 / Reddit
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