У моей дочери в садике были воспитатели Ольга Анатольевна и Ирина Васильевна.
Малышам по 3 годика, трудно выговаривать. Так в саду только и слышно было "Ататовина-а-а-а!!!! Он меня обижает!", "Васийнааааа! я покакал!". Вот так по-свойски, без имени, только по отчеству))))
20+ уморительных историй о том, как нас порой подводит слух
Из-за того, что люди порой слышат не то, что говорится или поется на самом деле, нередко возникают недопонимания и комичные ситуации. И герои нашей статьи как раз влипли в такие истории.
- Моя дочь работала воспитателем в младшей группе детского сада. Малышам было по 3-4 года. Ее имя Мария, отчество Константиновна. Дети звали ее Мария Аскатиновна. А сама она, тоже в возрасте лет четырех, рассказывала мне, что у них появилась новая воспитательница, которую зовут Валентина Майонезовна. Я ей сказала, что такого не может быть, нужно переспросить, как правильно. На следующий день дочь уточнила и заявила, что отчество у воспитателя Майонестровна. Я спросила сама, и оказалось, что Эрнестовна она. © Елена Горнова / Dzen
- Было нам с подругой лет по 17. Звонит она своему парню, чтобы узнать о встрече. Минуту поговорили, она поворачивается с удивленным лицом и говорит: "Ничего не поняла! У него какое-то наваждение". Ну, бывает... Через какое-то время собрались всей компанией в кино. Спрашиваем парня подруги: "Саня, пойдешь в кино в пятницу?", а он: "В пятницу не смогу, по пятницам наваждение". И только минут через 40 до нас дошло, что в автошколе человек учился, на вождение ходил. © Снежка / Dzen
- Подруга моя 8-го Марта попала в аварию: улетела в кювет, машину помяла. Сама, слава небесам, жива-здорова, но в глубоком шоке. Стоит с сотрудниками ГАИ, они спрашивают: "Трос есть?" Подруга отвечает: "Нет, роз нет, только гвоздики!" © Наталия Труханова / Dzen
У моей дочери в садике были воспитатели Ольга Анатольевна и Ирина Васильевна.
- Едем с подругой в автобусе. К нам обращается бабуся:
— Вы колоцума или колобриза?
— Я — Лена, она — Таня.
Бабуся повторяет вопрос, а мы все не поймем, чего она от нас хочет.
И тут тетенька одна говорит нам:
— Она спрашивает: «Вы около ЦУМа или около "Бриза" выходите?» © Semsumok / Pikabu
- Будучи мелкой, услышала песню Лозы "Плот". В смысл куплетов и припева не вникала, но в припеве запомнила слова: "Плов, мой пло-о-ов". Помню, тогда подумала: "Как же мужик любит плов, раз так грустно о нем поет!" © Nordcvet / Pikabu
- Ребенок учил басню "Ворона и лисица". И строка: "На ту беду лиса близехонько бежала" превратилась в более понятное ребенку "На Скуби-ду лиса близехонько бежала". © Bugagagirl / Pikabu
- На работе было. В кабинете сижу с коллегой-девушкой. Впереди какой-то праздник, и она говорит: «Завтра отмечаем, приду в прозрачном платье». Я такой удивленный, говорю, мол, вау, буду с нетерпением ждать. Она в непонятках: «Чего ждать?» Я: «Как чего? Тебя в прозрачном платье!» Тут коллега поворачивается и выдает: "Не в прозрачном, а в праздничном! Уши прочисть!" © Norshen / Pikabu
Про плов прочитала, вспомнилось: пару лет назад услышала песню "Все мимо", но, так как они сейчас поют невнятно, я не разобрала, и родился вариант: " Свинина! Я никогда ещё так сильно не любила свинину.. "😄
- На заправке иду расплачиваться за бензин, прихватываю бутылку воды. Расплачиваюсь, и оператор спрашивает: "Водичек?" Говорю: "Да, я взял воды". Он опять: "Водичек?" Я в недоумении: "Так вот же вода!" Он уже как можно раздельнее: "Вам в один чек пробивать?" © экскАВАТАРщик / Dzen
- Стоит коллега у холодильника в офисе и говорит: "А когда мы будем обижать йогурт?" Я аж зависла... А сказала она на самом деле: "А когда мы будем наряжать елку?" Весь декабрь мы хихикали над моим желанием йогурт обижать. © Маар Драго / Dzen
- Была телепередача "Клуб кинопутешественников". Мне в детстве слышалось "Клубкино путешествие", и я представлял, что какой-то Клубка путешествует, и это будет история про его, Клубкино, путешествие. Садился смотреть в предвкушении, а там какой-то скучный мужик что-то рассказывает про жизнь папуасов. © Рокарий и ниваки / Dzen
- В студенческие годы ходили с друзьями в кинотеатр на "Ночь кино": там за ночь показывали 3-4 фильма, а билет покупался сразу на все. И вот третий фильм, я уже в смутном состоянии сознания. Смотрим какое-то кино про Джеймса Бонда. Герои фильма периодически повторяют: "Мы съели шифер". Я думала, это кодовая фраза у них какая-то, и только к концу фильма вдруг поняла, что это злодея зовут месье Ле Шиффр.
И еще одна история про ослышки: муж забыл закрыть дверь в комнату с рассадой. Кошка пробралась туда и, конечно, немножко рассаду покусала. Я стою, ругаю мужа за безответственность, мимо идет кошка. Он ей: «Ну, Зюша, ты у нас семь раз дура!» Я удивленно: «Почему семь раз? Она первый раз погрызла». Муж в смех. Оказалось, он сказал: "Ты у нас семя раздора". © СветЛань / Dzen
- Мой сын обозвал нас с сестрой «чипаёки». Мы спросили, кто это такие, а он в ответ: «Не знаю, в мультике были». В силу очень мелкого возраста добиться от него конкретики не удалось. И вот прошел год. Мелкий сидит, залипает в какой-то мультик и радостно сообщает: «Во-о-от! Вот они — чипаёки!» Оказалось, это были какие-то зверьки (сейчас уже не помню, какие), просто в мультике им кто-то сказал: "А, я понял, вы типа йоги". © Kuzinatra.nsk / Pikabu
- Вел как-то вечером программу по заявкам на радио. Позвонил слушатель и за эфиром попросил поставить песню про китайскую воблу. Я попросил его напеть – может, он напутал чего. И парень напел: «В небе над городом вобла Китая». И я нашел эту песню! Только там пелось: «В небе над городом в облаке тая». Разубеждать слушателя не стал: про воблу - так про воблу. © JonyPoly / Pikabu
- В детстве я думала, что передача «Человек и закон» называется «Человек из окон». И не понимала, почему про окна там не рассказывают. © aglajaaglaja / Dzen
- Водила ребенка в садик, нужно было идти по большой лестнице. Всегда ему говорила: "Держись за перила!" А он, оказывается, этого слова не знал, и думал, что нужно держаться за Кирилла (мальчик с таким именем был в группе). Это он уже когда повзрослел рассказал. © yakovenko.semya / Dzen
В начале 2000х, кажется, шла реклама, начинавшаяся распевным "Без денег счастливым всегда можно стаааать...". У знакомых 4-летняя дочка пела: "Бездельник счастливый всегда может спать". Ах, как это верно...
- Дочка недавно подходит и спрашивает: «Папа, а кто такой жаботь?»Сначала я удивился, а потом смекнул: младший очень позитивно реагирует, когда я пою ему "Песенку о лете", а там слова есть: «Мы в лесу ежа, быть может, встретим», а дочке слышалось: «...и жаботь, может, встретим». © NSKostoprav / Pikabu
- В детстве любил петь песенку о геологе, и там были слова: "Между нами лежит тайга, и моря, и кусты нежгучие". Кусты немного смущали меня: что еще за такие нежгучие кусты? Но объяснял для себя так: есть жгучие кусты, типа крапивы, а, значит, есть и нежгучие. Уже во взрослых годах припомнилась песенка, и только тут до меня дошло: пустыни, пустыни жгучие! © Sanviktorovi4 / Pikabu
- Муж решил помочь дочке с уроками, читает:
- Спишите, вставляя пропущенные буквы.
Поворачивается ко мне с круглыми глазами.
- А зачем спешить-то?!
Больше с помощью не лез... © Евгения Михайлова / Dzen
- Когда я училась в школе, на уроке литературы нам рассказывали об Уильяме Шекспире, и мы записывали все, что говорит учитель. Она дает задание: "Пишите: У. (точка) Шекспир", а дальше велит нам взять "Гамлета" в библиотеке. Ну вот, моя одноклассница и попросила у библиотекаря Уточку Шекспира. © Аноним2418375/ Ideer
- У меня племяшка довела родителей до истерики и сама рыдала, когда они в отпуске ее спросили, какое мороженое она хочет. Ребенок хотел мороженое "Бесьеды". Искали они эти бесьеды, искали. Оказалось, что мама всегда говорила: "Катюша, мороженое после еды". Вот ребенок и просил "без еды". © MelantoMania / ADME
- Детский сад. Новая воспитательница. Зовут несчастную Татьяна Леонардовна. Надо ли говорить, что все дети четырех лет, включая нашу, называли ее Татьяна Леопардовна и очень хотели, чтобы пришел ее папа - потрогать его. Она устала их исправлять и уже откликалась на Леопардовну. Папа в садик так и не пришел. © MarEnotV / Dzen
- Слышала историю, мол, сын пишет матери сообщение: "Мама, спроси, есть ли у кого-нибудь книга "Приступ лени на Казани", нам читать задали". Мать сначала ничего не поняла, а потом до нее дошло. © Ольга Мищенко / Dzen
- Сын на новогоднюю елку в саду разучил песенку с припевом, который мы весело распевали всей семьей: "Тили-мили сами". Смысла нет, но песенка веселая. Только через много-много лет, когда внук в саду разучил ту же песню, мы узнали, что припев зазвучал так: "Темными лесами". © Апрель Нашина / Dzen
На утренниках в детских садах и школах еще и не такое бывает, и наша статья на эту тему - прямое тому доказательство.
Комментарии
Как мы поняли, что кассета Арии с рынка - не новый альбом, а пиратская: там были песни "Я сошёл с ума" и "Говорящая стрела" (сразу загадка про электрика вспоминается - с когтями, а не птица, летит и матерится)
Я уже писала об этом, но очень уж хороша история, можно об этом ещё раз вспомнить. Правда, это уже не совсем о детях, а о студентах. Читала об этом в газете - библиотекарь вспоминала, что пришёл к ним юноша, студент театрального вуза, и попросил пьесу о диком Мироне, которую надо было прочитать, потом они должны были сыграть в этой пьесе 🤣 С помощью других библиотекарей удалось выяснить, что нужна была пьеса Д. Боккаччо "Декамерон".
Жаловалась мужу, что болит живот. Спрашивает: "С чечевицы или с булочек?" Я слышу: "Ты певица или дурочка?"
Мой мишка, выдумщик миишка.
Н/а век мы друзья, мой старенький ты НЕГОДЯЙ