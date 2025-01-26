20+ уморительных историй о том, как нас порой подводит слух

Я уже писала об этом, но очень уж хороша история, можно об этом ещё раз вспомнить. Правда, это уже не совсем о детях, а о студентах. Читала об этом в газете - библиотекарь вспоминала, что пришёл к ним юноша, студент театрального вуза, и попросил пьесу о диком Мироне, которую надо было прочитать, потом они должны были сыграть в этой пьесе 🤣 С помощью других библиотекарей удалось выяснить, что нужна была пьеса Д. Боккаччо "Декамерон".