Подруге можно провести терапию её же средствами. Первой при встрече говорить, что и морщин прибавилось, и ходит как-то тяжело, волосы поредели/поседели, поправилась и не забыть это любимое токсичное - но тебе так идёт!)
15+ человек, у которых чувство такта в общении иногда сводится к минимуму
Каждый день нам приходится общаться с людьми, и иногда кажется, что чувство такта — это редкий талант, а не норма приличия. Одни умудряются обидеть всего одним словом, а другие — с легкостью вторгаются в личную жизнь. И ведь такие люди искренне убеждены, что все делают правильно.
- Одна моя подруга завела привычку: всем, кого долго не видела, в лицо говорить, как они состарились. Я ее пыталась образумить, но без толку. Но однажды она приехала в город, где училась, созвонилась с любимой одногруппницей-хохотушкой, приготовилась морально к шикарному времяпрепровождению. Приходит к ней в гости, и подруга прям с порога выдает: «Боже, как ты постарела!». С этого момента у нее стерлась улыбка, и она больше не могла себя заставить смеяться «от души», только искусственно. Вечер был испорчен напрочь. С тех пор чувство такта к ней, как ни странно, вернулось. © Nina Kozir / Dzen
- Недавно ходила в поликлинику вместе с полугодовалым ребенком. Как же много в таких местах бестактных людей, которым просто неймется докопаться до других, хотя это вовсе не их дело. Сижу я, значит, в очереди. Мимо проходит женщина лет 50-60 и набрасывается на меня с упреками, что я раздела ребенка, а ему холодно. Одет он был в комбинезон с шортиками, а на улице жара +30. Все бы ничего, но я не успела опомниться, как эта мадам уже начала щупать ножки и ручки моего ребенка. Убедившись, что они теплые, она удалилась со словами: «Смотри мне!» — и пригрозила пальцем. © Палата №6 / VK
- В 10 классе подруга спросила меня, на какое животное, по моему мнению, она похожа. Я ответила: «На газель. Потому что ты убегаешь от любой сложной ситуации». © coderascal / Reddit
- В бутике аэропорта работала продавщица косметики, которая дважды меня перехватывала и твердила, что у меня расширенные поры, и кожа выглядит не совсем так, как надо. Меня оба раза это приводило в ярость, потому что на тот момент у меня были проблемы с кожей. Я лечилась. До сих пор жалею, что не попросила позвать ее менеджера, чтобы объяснить про работу с клиентами. © Noname / ADME
- Друг у меня работает риелтором. Собралась я квартиру менять, но не срочно, а просто пока присмотреться, прицениться. Накидала ему адресов, которые меня устраивали. Он все их постепенно отмел, потому что парковки там нет нормальной. Проходит несколько месяцев, опять занялись этим вопросом, он опять опозорил мои варианты, потому что там парковки нет. Когда все варианты были снова отметены из-за отсутствия парковки, я не выдержала и сказала: «А ничего, что у меня машины нет и, скорее всего, не будет никогда?» Сидит и глазами хлопает. © Дневничок похудальный / Dzen
Консультантшу н.а тренинг и н.а испытательный срок. Такая простота, которая хуже воровства. Люди прекрасно знают о своих проблемах и недостатках и уж точно не продавале, зарплата которой напрямую зависит от выручки, тыкать ими людям в глаза.
- У двоюродной сестры жены есть 2 ребенка от разных мужиков. Как-то раз она даже ко мне подбивала клинья. Но тут недавно она сошлась с очередным «принцем». Пришла к нам в гости и сидит — пальцы гнет, мол, какой ее Гришенька бизнесмен. Надоело! Я не выдержал и сказал: «Тебе нужно обязательно двойню родить, чтобы хоть от одного мужика двое детей было». Теперь я — главный ее враг. © BanPObespredelu / Pikabu
- Утро. По магазину ходит женщина и складывает в корзинку продукты. Всего по чуть-чуть, но много позиций, которые взвешивать нужно. После того как на кассе ей все взвесили и пробили, она говорит кассирше грубо: «Мороженного принеси, а то у меня ноги болят ходить!» Молодая кассирша спросила, мол, какое именно. А ей в ответ: «Да любого!» В итоге та ей принесла, начала пробивать. И тут женщина выдает: «Не нужно мне это мороженое, да и нельзя мне — горло больное». А я стою рядом и все это наблюдаю. Так она повернулась ко мне и подмигнула со словами: «Девка молодая, нечего рассиживаться. Пусть побегает!» © Аноним3540150 / Ideer
- Выбесило! Общались как-то с коллегой, и от нее прозвучал вопрос на тему, которую я обсуждать не хотела. Об этом я ей прямым текстом сказала. Но нет!
— Я не хочу это обсуждать!
— Да ладно тебе, расскажи.
— Нет, это личное, не хочу.
— Мне же просто интересно. Рассказывай, что там у тебя может быть такого секретного.
Разумеется, я уже не выдержала и повысила голос.
— Да отстань ты от меня, сказала же, что не хочу!
И на этом этапе я стала «истеричкой, которая наорала на коллегу, хотя ей было "просто любопытно"». © Satanyusha / Pikabu
Просто принимаешь тот факт, что больше всего рекламы вкладывают в самый дерьмовый продукт :))))
- Работаю в аэропорту с пассажирами. За всю жизнь не видела столько хамства. Оскорбить нас — это как пунктик. Одна мадам недавно сказала: «Вы здесь всего лишь обслуживающий персонал. Я напишу куда следует, чтобы вас уволили». А за что? За проверку документов? По ее мнению, это делается только на таможне. Мало того, что она невоспитанная, так еще и подчеркнуть надо свое превосходство. А мы ведь тоже люди! © Подслушано / Ideer
- Я в отпуске, настроение идиллическое. Решила прошвырнуться по магазинам. Стою на кассе. Кассир озвучивает сумму покупки и помимо дежурных фраз про пакет, карту и наличные, она произносит: «Есть пенсионное?» Я офигеваю и отрицательно качаю головой. А она добавляет: «А вы что, не пенсионер?» Какой пенсионер? Мне 48 лет! Выгляжу я на свой возраст. Не моложе и не старше. Я реально себя оцениваю. Но кто дал право сотрудникам магазина делать выводы о моем возрасте и публично их озвучивать? Настроение испорчено. Вернулась домой в растрепанных чувствах. Сижу и рыдаю. Как старушка. В обнимку с тонометром и успокоительными. Еще вчера была женщиной, а сегодня — пенсионерка. © codi21 / Pikabu
- Решили дома отметить дочке 16 лет. Чисто символически. Заказали пиццу, роллы. Приезжает курьер, открываю дверь. Только протягиваю руки, чтобы заказ забрать, а он мне выдает: «Вот это вас жизнь помотала!» Я стою ошарашенная, ничего не понимаю. И тут он добавляет: «Вон у вас шарики висят в виде числа "16". Или это не вы отмечаете?» Я обалдела от такой бестактности, поэтому даже не нашла ничего лучше, чем сказать: «Нет, до свидания!» Мне уже почти 40, но уж точно выгляжу не старше. До конца дня было как-то даже не по себе.
Мне было 27 лет. Одета была скромно. Макияжа ноль. Меня спросили девочка тебе сколько лет? Ты в каком классе учишься.
- Женился я в 19 лет. Появился ребенок. Помощь от матери ограничивалась домашними соленьями и приездом пару раз в год, чтобы с внуком повидаться. Хотя живем в одном городе. В итоге спустя 10 лет я развелся, а позднее женился снова. И тут снова началось...
— А когда мне внучку родите?
— Чтобы ты приезжала раз в полгода просто посмотреть?
— Нет, конечно. Я тогда занята была работой сильно. Сейчас-то я чаще буду приезжать. Да и у вас девочка же будет, я ее больше буду любить.
— С чего ты взяла, что девочка?
— Ну ведь мальчик есть уже, значит, девочка будет. Так должно быть!
Вот на этом моменте я начал понимать, почему мама любила сестру больше, чем меня. Причем двоюродную, которая сейчас с ней не общается и избегает. © SVI**** / Pikabu
- В супермаркете стояла в очереди только с одним напитком. Молодые люди, стоявшие впереди, любезно предложили пройти. И тут какая-то хамка, которая была за мной, начала кричать: «Я напишу жалобу администрации, если тебя обслужат!» А затем она встала у кассы и начала сторожить, чтобы мой единственный товар не пробили на кассе! Назвала меня наглой. © Подслушано / Ideer
- У меня большие глаза. То ли посажены не так глубоко, то ли сам разрез такой широкий, а может, и все вместе. Но как же меня неистово бесит, когда я чему-нибудь удивляюсь, и люди имеют бестактность сказать: «Прикрой немного глаза, а то они вывалятся от такого удивления». А это моя обычная реакция! Так привыкла. Чувствую себя весьма некомфортно в такие моменты. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз муж вызвал мне скорую на дом, так как температура поднялась до 40. Было спутанное сознание. Приехавший врач резко сорвал с меня одеяло и сказал: «Мужик, ты если свою жену не любишь, то лучше с ней разведись — так гуманнее будет, чем мозги ей заживо варить». То ли врач был уставший очень, то ли характер у него был скверный, но муж тогда выслушал, что мы глупые, и попусту занятых людей отвлекаем. Потом супруг спросил: «А что делать, если температура не спадет?» А в ответ получил: «Не знаю. Если до утра доживет, то выкарабкается». Сделал мне два укола и уехал. Муж чуть с ума не сошел после такого. В итоге через некоторое время меня увезла другая бригада в реанимацию. © Luanna Kira / ADME
- Начались месячные. Снова жуткие боли. Зашла в аптеку, чтобы купить обычные обезболивающее, которые всегда брала. И тут состоялся неприятный диалог.
— Сколько лет?
— 22, а что?
— Не надо врать.
— В смысле? Зачем мне врать?
— Покажи паспорт тогда.
— Нет! А зачем?
— У тебя его просто нет.
Оформила жалобу на такое интересное посещение аптеки. © Lakekake / Pikabu
- Решила сходить в магазин. Выхожу из квартиры, спускаюсь на лифте. По-видимому, кто-то тоже нажал кнопку вызова, поэтому лифт остановился несколькими этажами ниже. Открывается дверь и заходит бабулька со словами: «Ты же вниз?» Утвердительно киваю. А она мне: «Подождешь! Поедем сначала наверх, я к подруге в гости иду», — и нажимает на этаж, который даже выше моего. Очень по-человечески, бабка!
К сожалению, не всегда можно избежать общения с такими личностями. Порой остается лишь сохранять спокойствие, даже если у людей бестактность часто идет рука об руку с наглостью.
Комментарии
>> Сидит, глазами хлопает.
Так же, как хлопала она, когда отметались ее варианты.
>> Чтоб хотя бы двое детей от одного мужика были.
Ммм, сексизм, все, как мы любим.
>> Ей было просто любопытно.
Наглядный пример, почему ответ "я не хочу это обсуждать" не работает.
>> Вот это вас жизнь помотала.
Здраво оценивающая себя женщина поймет шутку и просто рассмеется.
>> Женился я в 19 лет.
Кирилл Мазур, перелогинься.
Недавно отправляла открытки нâ почте. Чтобы никто посторонний не рассматривал ему не предназначенное, и не заляпал, купила конверты и подписала все нâ месте, т.е. это заняло какое-то время. Муж ждал в машине (заодно решили по магазинам прошвырнуться). Прихожу, а моя фиялочка в шоке сидит))
- Представляешь, - говорит, - подходит ко мне дядя Леша (сосед через два дома) и велит командирским голосом, отвези-ка, мол, меня до дома. А я ему отвечаю: сейчас не могу, я же не просто так тут встал, жена в любой момент освободится. Хочешь - со мной стой. А он мне: "Жена подождет, не развалится!".
Вощим, из колеи людей разное выбивает))
Первая история: кто там таки сказал, что "постарела"? Местоимения и просто "подруга" без имен запутали.