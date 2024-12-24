15+ человек, у которых чувство такта в общении иногда сводится к минимуму

Недавно отправляла открытки нâ почте. Чтобы никто посторонний не рассматривал ему не предназначенное, и не заляпал, купила конверты и подписала все нâ месте, т.е. это заняло какое-то время. Муж ждал в машине (заодно решили по магазинам прошвырнуться). Прихожу, а моя фиялочка в шоке сидит))

- Представляешь, - говорит, - подходит ко мне дядя Леша (сосед через два дома) и велит командирским голосом, отвези-ка, мол, меня до дома. А я ему отвечаю: сейчас не могу, я же не просто так тут встал, жена в любой момент освободится. Хочешь - со мной стой. А он мне: "Жена подождет, не развалится!".



Вощим, из колеи людей разное выбивает))