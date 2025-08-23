15 человек, у которых так прокачана смекалка, что они могли бы уже и деньги брать за свои советы
Порой удивляешься, насколько находчивыми бывают люди. Благодаря харизме и смекалке они умудряются выйти сухими из воды и справиться с любой ситуацией. В этой подборке — истории о том, как герои (или их окружение) достойно выходили из самых щекотливых и непростых моментов.
- Появились новые соседи — армяне. Сосед научил моего мужа, что делать, когда жена злая. Не ругаемся по этой схеме уже пять лет: «Если звонишь, а она в хорошем настроении — все ок. А если орет, как все достало, быстро достаешь мясо и разжигаешь мангал. Женщины любят мясо». © viktoriazaporozhetc
- Малыш решил, что нашему коту Феликсу срочно нужен друг: «Ма, я думаю, надо взять еще одного котика или кошку из приюта, потому что Феликс мне часто жалуется, что ему самому скучно». Я люблю животных, но сейчас наша семья ни морально, ни финансово не готова взять еще одного кота, поэтому пришлось выкручиваться: «Сынок, мы с Феликсом только что общались. Оказалось, что ты не так его понял: да, ему действительно бывает скучно самому, но он бы хотел, чтобы ты с ним больше времени проводил, а не другой кот». Сработало. © Мамдаринка / VK
- В давние времена, когда скидочные карты клиентов в магазинах вели вручную в тетрадках, мне позвонила коллега из другого подразделения и сказала, что вчера купила себе брюки с моей скидкой. Продавец спросила, не родственница ли она мне? Коллега быстро сориентировалась и ответила, что двоюродная сестра. Я рассказала это своим в отделе, а они рассмеялись и сказали, что тоже постоянно пользуются моими скидками. Один парень и вовсе умудрился купить костюм под вывеской: «Я племянник вашего мужа». © Оксана Повх / Dzen
- Когда дочка упала в магазине игрушек на пол и стала топать ногами, я испробовала все методы. Пыталась быть спокойной, не кричать, договориться с ней. Обещала, что вернемся за куклой, когда мама получит денежку. Ничего не работало. В голову вдруг пришла идея. Я сняла сумку и легла на пол вместе с ней. Сказала: «Полежим тут, раз тебе так хочется». Малая в недоумении вытерла слезы, поняла, что ее манипуляция не сработала. Встала и сказала, чтобы я тоже поднималась, ведь могу простыть. © Мамдаринка / VK
- Попросили супруга сестры узнать, что она хочет на ДР: «Я в этих штуках не разбираюсь. Что-то там про вес она говорила. Забыл, что именно». Cтранно, но ок. Видели бы вы ее лицо, когда она разворачивала навороченные весы. Оказалось, она хотела фитнес-браслет. Давление измерять и телефон с него искать. Отвратительные мы дарители. Решили компенсировать хорошими смарт-часами. В общем, выкрутились и с честью вышли из этой диковатой ситуации. И все, главное, такие собой довольные. © аbsentis / ADME
- Шла как-то домой с работы. У меня месячные, в сумке с собой запасное белье. Работаю целый день, поэтому приходится подстраховываться. Зашла в магазин и что-то долго выискивала на полке. Так охрана остановила на выходе и попросила показать сумку с вывертыванием всего содержимого. Никогда не забуду лицо охранника, когда вывалила ему на стол это белье и гордо удалилась. © Подслушано / Ideer
Реально бесит показывание содержимого сумок.У нас в городе летом начали устраивать фестивали и перекрывать большие пространства в центре города.Я иду например в здание,фестиваль мне вообще не интересен,но нужно пройти мимо этих охранников с вывертыванием сумки.Или на выборы просили предъявить .Или на линейку в школе.Однажды не знаю кто оказался в более неловком положении,я или парень .Потому что ,тоже в критические дни у меня в сумке сразу же при раскрытии лежали труселя.Ну вот то что мои трусы в моей сумке- это нормально,а вот то ,что я их обязана демонстрировать ,это унизительно.
- Когда-то я работала официанткой в маленьком кафе. К нему вели две ступеньки. Я шагнула на первую, затем споткнулась и позорно приземлилась прямо на пятую точку на глазах у всех. Но не смутилась, а просто встала, отряхнулась, повернулась к гостям заведения и поклонилась. © Ellen Davis Fears / Quora
- Мама красится в блонд, а иногда разнообразия ради — в какой-нибудь красивый русый или светлый каштан. Как-то в середине дня (работали в ту пору рядом и жили тоже — городок небольшой) звонит мне и кислым голосом сообщает:
— Меня тут покрасили неудачно. Приходи, смывать меня будем. Я в магазине напротив банка.
— Ну ладно, — говорю. — Сейчас слиняю и подойду. А ты там с какой хоть стороны, у какого отдела?
Еще более кислым голосом:
— Ты меня сразу увидишь!
Ну, думаю, разберусь. Думала, она от огорчения преувеличивает. Захожу в магазин — и немедленно вижу матушку! Реально издалека! Оттенок, который ей сделали в салоне, был чем-то средним между флюоресцентным маркером и цветком купальницы. Наверное, и из космоса видно было. В итоге купили профсмывку и подались в другой салон, там исправили этот кислотный шик на нечто более-менее приятное. © Зорра Бланка / ADME
- Рожала. Начались схватки. И тут врач сказал мне: «Представь, что ты кошка. И тебе не одного рожать, а пятерых. Береги силы, ведь пятерых родить нелегко!» И знаете, в голове что-то щелкнуло, я сразу стала правильно дышать, настраивать себя на тяжелый процесс, беречь силы. В итоге очень легко родила и после родов чувствовала себя очень даже бодро, смогла полноценно насладиться первыми объятиями с малышом. Очень благодарна врачу за такой, казалось бы, странный и дурацкий совет. © Мамдаринка / VK
Единственный нормальный совет про пятерых котят. Психологически верный и может служить для чего угодно
- Как-то на работе коллега гордо продемонстрировал нам фотографию крутого парня без рубашки на мотоцикле и сказал: «Вот кем я хочу однажды стать». На что я немедленно отреагировала: «Вау! Тебе понадобится много времени, чтобы превратиться в мотоцикл». До сих пор не понимаю, почему он так разозлился на меня. © cecebeme / Reddit
- Я довольно полная девушка, при этом бегаю полумарафоны и постоянно тренируюсь. Как-то занималась в тренажерке на единственной беговой дорожке. Подошел качок и начал вести себя демонстративно: фыркнул, прислонился к стене. Устроил целое шоу, постукивая ногой, сверяясь с часами и все такое. Проходит примерно 5 минут, и он не выдерживает: «Ты скоро закончишь?» Я: «Еще 30 минут. Я только начала, извини». В ответ он смотрит на меня, на мой живот и такой: «Да ладно! Ты действительно думаешь, что это тебе поможет?» В итоге я провела на беговой дорожке еще час. Просто, чтобы побесить его. В конце концов он вышел на улицу, и позже я увидела, как он бегает кругами по парковке. © thegermanspectacle / Reddit
- Учился у нас в группе парень, совершенно нелюдимый, ни с кем не общался, всегда молчал, доклады готовил редко, если готовил, то крайне короткие, на трояк. И вот защита диплома, большая аудитория, весь поток плюс комиссия, он выходит и идеально защищается, речь, доклад, вопросы, все на «отлично». Его дипломный руководитель не выдерживает:
— Все, я думаю, согласны, что это «отлично» без вариантов, но ответь на последний вопрос: ты пять лет проучился, от тебя лишнего слова не дождешься, ты же мог учиться на «хорошо» как минимум.
— Просто не люблю.
— Что не любишь?
— Разговаривать. © cmbIcJIe / Pikabu
- «Откуда такие карие глазки и каштановые волосы?» — спросила учительница, впервые увидев моего младшего ребенка. Вопрос был задан веселым тоном, поскольку в предыдущие годы у нее уже учились мои старшие дети, и она помнила их светлую кожу и голубые глаза. Я опешила от такого вопроса, но, не моргнув глазом, сказала с улыбкой: «Он усыновлен». Должно быть, до учительницы дошло, в какую неловкую ситуацию она меня поставила. Она побледнела и пробормотала извинения. «Все в порядке, — сказала я, — мы не скрываем этот факт, и он знает, что я не его биологическая мать». © Kathleen Milligan / Quora
- Шла с рынка домой и застряла в лифте. Чудом дозвонилась до диспетчера, а она пофигистично выдала, что сейчас дежурный один, и когда до меня доберется — неизвестно. Меня такой ответ не устроил, и я не придумала ничего лучше, чем сказать: «Я беременная на девятом месяце, и от страха и духоты ремонтнику придется извлекать меня уже с младенцем». Тетенька примолкла, зашуршала и выдала гениальную фразу: «Сейчас приедем, только никуда не уходите!» — и отключилась. Ремонтнику респект: прискакал минут через семь, поковырялся в потрохах лифта каким-то кустарным инструментом, подозрительно похожим на обычную столовую вилку, выдал волшебное заклинание — и двери распахнулись. Мужичок был сильно разочарован, что я без младенца и даже без живота. Ну а что делать? Иначе куковала бы там до ночи. © Татьяна Павлецова / Dzen
- Младший брат пришел домой в слезах — ему 17, девушка-соседка сказала, что если не подарит на день рождения золото, то она его бросит. Мама не растерялась и вывесила в подъезде объявление: «Ищу подработку, чтобы заработать девушке на подарок». К вечеру на телефон из объявления посыпался град сообщений от этой самой девушки. В итоге брат сам ее бросил, раз ей не важно, кто, главное — насколько блестит.
