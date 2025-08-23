15 человек, у которых так прокачана смекалка, что они могли бы уже и деньги брать за свои советы

Реально бесит показывание содержимого сумок.У нас в городе летом начали устраивать фестивали и перекрывать большие пространства в центре города.Я иду например в здание,фестиваль мне вообще не интересен,но нужно пройти мимо этих охранников с вывертыванием сумки.Или на выборы просили предъявить .Или на линейку в школе.Однажды не знаю кто оказался в более неловком положении,я или парень .Потому что ,тоже в критические дни у меня в сумке сразу же при раскрытии лежали труселя.Ну вот то что мои трусы в моей сумке- это нормально,а вот то ,что я их обязана демонстрировать ,это унизительно.