20 комиксов о новых прелестях жизни, которые женщины открывают для себя после 40 лет

В зрелом возрасте есть свои преимущества — от уверенности в себе до материальной стабильности. Так что, пожалуй, немногие из 40-летних женщин согласились бы вернуться в свои 20, когда они были тонкими, звонкими и немного наивными девушками. Ну если только на один вечер, чтобы от души натанцеваться на дискотеке и потом выспаться всего за пару часов.

В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

С возрастом приходит понимание, что в материальную сторону отношений все-таки должны вкладываться двое

Светлана БМВ 1 день назад Да, на своей территории лучше жить с мужчиной. Если что, так и выгнать его проще. - - Ответить

В юности многие боялись «ужасного» сорокалетия, морщинок и легкой седины. Но кажется, именно в 40 начинаешь принимать себя настоящую

Светлана БМВ 1 день назад "Говорят, нынче в моде седые волосы...

И безумно седеет молодость

И девчонка лет 20ти

Может гордо седой пройти."



(отрывок из стихотворения "Баллада о седых" Майи Румянцевой - - Ответить

Да и на каверзные вопросы родственников становится отвечать гораздо проще

Светлана БМВ 1 день назад 20 лет бабушка одну и ту же шутку твердит? Наконец-то в 40 лет Леночка придумала "сногсшибательный" ответ. - - Ответить

В юности в спортзал ходят только отъявленные фанаты здорового образа жизни. А с возрастом мы начинаем уделять разумным физнагрузкам гораздо больше времени

Светлана БМВ 1 день назад Подружка носит сарафан с биркой? А фигура у неё огонь потому что Рома- конь. - - Ответить

Круто, когда с детьми можно обсудить не только последнюю серию мультика, но и свои любимые фильмы и книги, да и просто поговорить о жизни. Это тоже ближе к 40

Отношение ко вторым половинкам тоже становится более спокойным, потому что понимаешь: на ком-то одном свет клином не сошелся

Светлана БМВ 1 день назад Вот как раз в двадцать лет пофигу что кто-то там не пишет. Всегда есть куча поклонников и друзей. - - Ответить

Многие любят осуждать молодежь за откровенные наряды или слишком вызывающий вид. Когда тебе за 40, вряд ли кто-то осмелится критиковать твой вкус

Светлана БМВ 1 день назад То есть замужним женщинам нельзя носить определённые наряды? Чушь собачья! - - Ответить

Меняются приоритеты: красивая одежда — это здорово, но кого этим удивишь? А вот потратить деньги на собственное здоровье кажется крутым вложением

С возрастом начинаешь гораздо сильнее ценить комфорт. И если в 20 с милым рай и в шалаше без воды и света, то в 40 хочется жить и отдыхать в достойных условиях

Светлана БМВ 1 день назад В молодости ездили с компанией в горы на три дня. Компания была 6 человек на три палатки. Место было красивое, возле горной речушки. Всё было хорошо, кроме того что туалет за кустиками. Я, выросшая в квартире со всеми удобствами, ужасно комплексовала по этому поводу. После той поездки зареклась отдыхать на дикой природе. - - Ответить

В 40+ можно многое, даже стать мамой. Ведь жизненный опыт уже есть, а здоровье еще позволяет. И это точно не повод для сплетен — это повод для радости

Некоторые врачи сначала обещают, что все проблемы пройдут после родов, а потом сетуют, что вам, мол, уже не 20, и если что-то болит — это вариант нормы. Эх!..

O_о 20 часов назад В оригинале - "А что вы хотите, вы же рожали" - - Ответить

Зато с опытом приходит способность расставлять границы в общении с коллегами. И если не хочется слушать чужое нытье и негатив, то вежливо кивать не обязательно

Здоровье, правда, уже обычно не позволяет танцевать всю ночь напролет. Спать хочется больше, чем веселиться до упаду. Но заботиться о себе — это нормально и правильно

Я заметила, что моя женская сумочка с годами изменила содержимое: если раньше там была косметика, то теперь найдется все, что угодно, включая отвертку. А у вас?

Светлана БМВ 1 день назад В двадцать лет я могла вообще без сумочки ходить. Накрасилась, намарафетилась и вперёд! И ключи не обязательно, родители же дома. - - Ответить

Многие женщины с годами прекрасно прокачивают свою могучесть. Если в 20 они еще многого не умеют, то к 40 могут и картину повесить, и кран поменять

А вы заметили, что сейчас в 40 лет найти работу, пожалуй, проще, чем в 20? И не только из-за хорошего стажа. Ведь тот, кто справился с ролью мамы, справится с чем угодно

Романтические мечты о сказочном принце с годами приобретают более реальные черты. И вдруг понимаешь, что принц не обязан быть идеальным. Как и мы сами

И конечно, взрослая женщина уже вряд ли отдаст свое сердце непризнанному гению и романтику

Светлана БМВ 23 часа назад Почему одно должно исключать другое? Романтик не может сделать ремонт? - - Ответить

В юности мы нередко стесняемся надуманных недостатков, а в 40 понимаем — мы красотки и неважно, какой тип фигуры нам достался от рождения

Женские секретики? Да ладно! В 40 к таким вещам начинаешь относиться гораздо проще

Natalya Doronina 1 день назад Ну если в кабинете только дамы, можно и вслух, но обычно спрашиваешь тихо. - - Ответить