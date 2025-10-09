Да, на своей территории лучше жить с мужчиной. Если что, так и выгнать его проще.
20 комиксов о новых прелестях жизни, которые женщины открывают для себя после 40 лет
В зрелом возрасте есть свои преимущества — от уверенности в себе до материальной стабильности. Так что, пожалуй, немногие из 40-летних женщин согласились бы вернуться в свои 20, когда они были тонкими, звонкими и немного наивными девушками. Ну если только на один вечер, чтобы от души натанцеваться на дискотеке и потом выспаться всего за пару часов.
В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
С возрастом приходит понимание, что в материальную сторону отношений все-таки должны вкладываться двое
В юности многие боялись «ужасного» сорокалетия, морщинок и легкой седины. Но кажется, именно в 40 начинаешь принимать себя настоящую
"Говорят, нынче в моде седые волосы...
И безумно седеет молодость
И девчонка лет 20ти
Может гордо седой пройти."
(отрывок из стихотворения "Баллада о седых" Майи Румянцевой
Да и на каверзные вопросы родственников становится отвечать гораздо проще
20 лет бабушка одну и ту же шутку твердит? Наконец-то в 40 лет Леночка придумала "сногсшибательный" ответ.
В юности в спортзал ходят только отъявленные фанаты здорового образа жизни. А с возрастом мы начинаем уделять разумным физнагрузкам гораздо больше времени
Подружка носит сарафан с биркой? А фигура у неё огонь потому что Рома- конь.
Круто, когда с детьми можно обсудить не только последнюю серию мультика, но и свои любимые фильмы и книги, да и просто поговорить о жизни. Это тоже ближе к 40
Отношение ко вторым половинкам тоже становится более спокойным, потому что понимаешь: на ком-то одном свет клином не сошелся
Вот как раз в двадцать лет пофигу что кто-то там не пишет. Всегда есть куча поклонников и друзей.
Многие любят осуждать молодежь за откровенные наряды или слишком вызывающий вид. Когда тебе за 40, вряд ли кто-то осмелится критиковать твой вкус
То есть замужним женщинам нельзя носить определённые наряды? Чушь собачья!
Меняются приоритеты: красивая одежда — это здорово, но кого этим удивишь? А вот потратить деньги на собственное здоровье кажется крутым вложением
С возрастом начинаешь гораздо сильнее ценить комфорт. И если в 20 с милым рай и в шалаше без воды и света, то в 40 хочется жить и отдыхать в достойных условиях
В молодости ездили с компанией в горы на три дня. Компания была 6 человек на три палатки. Место было красивое, возле горной речушки. Всё было хорошо, кроме того что туалет за кустиками. Я, выросшая в квартире со всеми удобствами, ужасно комплексовала по этому поводу. После той поездки зареклась отдыхать на дикой природе.
В 40+ можно многое, даже стать мамой. Ведь жизненный опыт уже есть, а здоровье еще позволяет. И это точно не повод для сплетен — это повод для радости
Некоторые врачи сначала обещают, что все проблемы пройдут после родов, а потом сетуют, что вам, мол, уже не 20, и если что-то болит — это вариант нормы. Эх!..
Зато с опытом приходит способность расставлять границы в общении с коллегами. И если не хочется слушать чужое нытье и негатив, то вежливо кивать не обязательно
Здоровье, правда, уже обычно не позволяет танцевать всю ночь напролет. Спать хочется больше, чем веселиться до упаду. Но заботиться о себе — это нормально и правильно
Я заметила, что моя женская сумочка с годами изменила содержимое: если раньше там была косметика, то теперь найдется все, что угодно, включая отвертку. А у вас?
В двадцать лет я могла вообще без сумочки ходить. Накрасилась, намарафетилась и вперёд! И ключи не обязательно, родители же дома.
Многие женщины с годами прекрасно прокачивают свою могучесть. Если в 20 они еще многого не умеют, то к 40 могут и картину повесить, и кран поменять
А вы заметили, что сейчас в 40 лет найти работу, пожалуй, проще, чем в 20? И не только из-за хорошего стажа. Ведь тот, кто справился с ролью мамы, справится с чем угодно
Романтические мечты о сказочном принце с годами приобретают более реальные черты. И вдруг понимаешь, что принц не обязан быть идеальным. Как и мы сами
И конечно, взрослая женщина уже вряд ли отдаст свое сердце непризнанному гению и романтику
Почему одно должно исключать другое? Романтик не может сделать ремонт?
В юности мы нередко стесняемся надуманных недостатков, а в 40 понимаем — мы красотки и неважно, какой тип фигуры нам достался от рождения
Женские секретики? Да ладно! В 40 к таким вещам начинаешь относиться гораздо проще
Ну если в кабинете только дамы, можно и вслух, но обычно спрашиваешь тихо.
Вам уже есть 40 лет? Наверняка вы почувствовали, что с возрастом отношение ко многим вещам существенно поменялось. Поделитесь своим опытом в комментариях к этой статье.
Любите комиксы? Вот вам небольшая подборка на разные темы.
Комментарии
Можно подумать что в 40 лет жизнь заканчивается?! Дурацкая статья.