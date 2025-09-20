15+ комиксов, которые вмиг настроят на уютную и теплую осень
Осенью одних из нас так и тянет закутаться в теплый плед и включить любимый фильм. Любители прогулок же наоборот спешат из дома, чтобы пройтись по улицам или посидеть в кафе со здоровенной чашкой горячего чая. А нам кажется, что и те, и другие будут не прочь полистать наши комиксы об этом времени года. Сразу предупреждаем: в них много желтых листьев и рыжих котов.
Верная осенняя примета: не берите трубку, если звонят друзья, приехавшие с дачи. Иначе будете по уши в кабачках
Теплая осенняя куртка — наше все. И желательно с капюшоном
Нет ни одной куртки уже давным-давно) не люблю и не могу вписать в остальной гардероб. Как-то живу осенью без нее, а у нас такое межсезонье почти всю холодную часть года вместо зимы.
Наступила пора, когда вы отправляете в школу идеально причесанного и одетого ребенка, а обратно возвращается натуральный домовенок
О да, это боль. Утром +10, в обед +20. Ясен пень, что ветровка осталась в классе, но завтра-то как до школы при +10 дойти? Не напасешься ветровок...
У меня сын в 7-м классе так за первую неделю 3 кофты в школу утащил... Когда кофты закончились, я его на машине в школу завезла. Хватило одного раза, больше не забывает (я просто парковаться не умею, ему страшно за этим всем наблюдать,сидя в машине)
Не спорим, в каждом времени года есть свои минусы. И осень — не исключение
Родителям выдыхать некогда: если летом приходилось развлекать любимое чадо на каникулах, то теперь наступила пора сбора осенних листьев и вечерних уроков
Как же хочется осенью выглядеть будто девушка с обложки модного журнала, но реальность часто вносит свои коррективы
Помните, как мы в детстве играли в магазин и платили там вместо бумажных купюр красивыми осенними листьями?
Увы, не все готовы разделять наши маленькие осенние радости. И это не зависит от возраста
а не надо покупать вещи которые требует химчистку. все остальное
прекрасно стирается в машинке
Кажется, есть только два типа людей. Первые искренне радуются осени, а вторые тут же цепляют простуду и прячутся дома
Как любит говорить старшее поколение, осенью половина народу в майках, половина — в фуфайках
Искали повод заняться здоровьем? А вот и он!
Перед тем, как уехать в осенний отпуск, не помешает позаботиться, чтобы питомцы дома тоже не скучали. Хорошо, если ваши соседи тоже любят животных
Грустно, что летние веранды в кафе уже закрыты. Зато появился повод зайти внутрь и посидеть у окна с чашкой горячего кофе
Не все закрывают открытую террасу. Если полукрытая, то до ноября в некоторых местах стоят столики. Приносят пледик. В некоторых местах выставляют газовые горелки - вообще блеск.
Летние перекусы остались позади, на обед хочется съесть что-нибудь основательное
Просто осенний лес. Просто красиво. Листайте дальше
И пожалуй, самая главная осенняя интрига заключается в том, когда же в этом году в квартирах потеплеют батареи
у меня кошка лапкой не трогает. просто сидит на подоконнике с горестным видом
А вы любите шуршать опавшими листьями и сидеть на диване в теплом пледе в компании с горячим чаем и яблочным пирогом? Давай устроим перекличку тех, кто обожает осень, в комментариях к этой статье.
Осень, осень, ну давай у листьев спросим, где он, май, вечный май.
Я люблю шуршать листьями. Раньше, на Родине, это правда было небезопасно, говна под листьями хватало, но тут за собачками убирают, так что можно не только пошуршать, но и зарыться в них и поваляться. Яблочный пирог - не тянет, в детстве перекормили, а вот какао с печеньем, да в кресле у камина - уммммм, особенно когда за окном шуршит дождик...
Я люблю осень) после летней суеты, бесконечного праздника, активности и развлечений хочется немножко замедлиться перед новогодними праздниками и - опять же - суетой. Такая легкая меланхолия, вдумчивость, спокойствие, уют.
Что такое осень – это небо, плачущее небо под ногами...В лужах разлетаются птицы с облаками,