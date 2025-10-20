Выбирайте свежесрезанные цветы? Свежесрезанные неделю назад в Голландии?
11 зачетных хитростей от флористов, которые меняют правила игры
Хороший букет стоит недешево, а потому особенно обидно, когда через пару дней он уныло осыпается, превращаясь в несимпатичный веник. А ведь многие цветы при должном уходе могут простоять даже пару недель. Надо всего лишь правильно их подрезать, выбрать подходящее место для вазы и знать, какие вещества подходят для подкормки. Мы решили собрать советы, которые помогут вам сохранить свежесть цветов как можно дольше.
Не стоит выбирать цветы по запаху
Мы часто старательно обнюхиваем цветы, перед тем как купить приглянувшийся букет. Но флорист Джозеф Мэсси говорит, что ароматные бутоны — далеко не всегда самые свежие. Так что лучше внимательно осмотреть стебли и листья растений.
Увядающие или просто потемневшие листья, любые пятнышки на соцветиях, скорее всего, говорят о том, что бедные цветы стоят в магазине уже не один день. А значит, и дома букет проживет недолго. Скользкие и мягкие стебли — тоже повод насторожиться. Зато, если выбрать свежесрезанные растения, они еще долго будут радовать вас и красотой, и ароматом.
От роз и тюльпанов стоит держаться подальше
Кто же не любит эти красивые цветы? Однако букеты из роз и тюльпанов не только стоят дорого. Дело в том, что они пользуются огромной популярностью, а потому некоторые недобросовестные производители выращивают эти цветы, используя различные химикаты и токсичные вещества. В результате розы, тюльпаны, а так же лилии и герберы могут содержать в себе целый букет различных опасных средств. Держать такую красоту дома неделями как-то не очень хочется.
Лучше поискать на букете бутоны
В идеале стоит поискать букет, где помимо распустившихся цветов на стеблях будут еще и бутоны. Такая композиция меняется со временем, радуя глаз хозяйки. Но не все бутоны одинаковые. Здоровые соцветия отличаются зеленым цветом и свежестью. Флорист Эдди Зарациан советует сжать каждый бутон пальцами. Они должны быть крепкими и упругими. Слишком мягкие или сухие образцы, возможно, даже не распустятся.
Ножницы не подходят для обрезки цветов
Здоровые, крепкие стебли — залог того, что букет проживет дольше. Поэтому даже короткое путешествие из магазина домой может стать губительным для цветов. Стебли высыхают и уже не могут насыщать бутоны достаточным количеством влаги.
Чтобы красивая композиция не отправилась в мусорное ведро через пару дней, стоит сразу укоротить стебли на несколько сантиметров. Срез должен проходить под углом в 45°, чтобы поверхность, впитывающая воду, была как можно больше. Ножницы для этого — не самый лучший инструмент: они могут только смять стебель. Так что лучше вооружиться острым ножом. Кстати, если нанести на нижнюю часть стеблей Морозника крестообразные надрезы, они простоят значительно дольше.
Руководитель цветочной компании Кристина Штембель советует обрезать цветы под струей теплой воды. Так растения быстрее получат столь необходимую им жидкость. Главное, чтобы она была не слишком горячей.
Выбор вазы имеет значение
Правильно подобранная ваза не только подчеркивает красоту букета, но и помогает цветам дольше простоять. Для легких и хрупких растений требуется емкость повыше, которая будет поддерживать стебли. А вот крепкие и пышные цветы, например, герберы, можно спокойно отправлять в низкую вазу. Главное — тщательно отмыть сосуд мыльной водой и прополоскать его, прежде чем наполнять вазу чистой водой. Любые бактерии, оставшиеся на стенках, быстро сгубят даже самый свежий букет.
В воду стоит добавить немного отбеливателя
В идеале стоит подкармливать цветы специальными удобрениями каждые 2-3 дня. Но в суете мы порой забываем об этом, и в результате получаем высохший веник. Вместо того чтобы ставить себе напоминалку, можно просто добавить пару капель отбеливателя в вазу. Это средство отлично обеззараживает воду и замедляет рост бактерий. Поэтому цветы в такой воде стоят дольше.
Фрукты и солнце — худшие враги букета
Букет отлично смотрится на подоконнике, но это точно не лучшее место для цветов. Прямые солнечные лучи и тепло быстро высушивают свежесрезанные стебли, и они увядают. Излишняя влага тоже вредит растениям. Кроме того, лучше не ставить букет рядом с фруктовой вазой. В процессе созревания плоды выделяют газ этилен, из-за которого бедные цветы вянут.
За цветами нужно следить каждый день
Чтобы цветы простояли дольше, воду в вазе нужно менять каждый день. При этом очень важно тщательно промывать емкость, избавляясь от любых следов осадка. Так вы сможете избежать появления бактерий в жидкости и обеспечите растения достаточным количеством питательных веществ.
Кроме того, стоит быстро избавляться от увядших соцветий. Такие соседи не только портят вид букета, но и не слишком хорошо влияют на другие цветы. Если внимательно следить за букетом, растения скажут вам спасибо и будут радовать не только красками, но и приятным ароматом.
Осыпающиеся цветы можно вернуть к жизни
Если цветы неожиданно загрустили и начали потихоньку осыпаться, можно попробовать возродить их с помощью одного простого трюка. Надо всего лишь отправить их в ванну с теплой водой на пару часов. Нужна именно теплая жидкость, так как растения лучше ее впитывают, чем холодную. Уныло согнувшиеся стебли тюльпанов стоит аккуратно обернуть бумагой, прежде чем отправлять в воду. Это поможет им выпрямиться.
Сахар в воде только навредит цветам
А я уж решила, что Машенька угощает цветы коньячком, чтоб дольше стояли 😂
Многие добавляют в воду сахар, чтобы цветы простояли дольше. Это вещество действительно питает растения, но при этом способствует размножению бактерий в воде. Так что лучше смешать сахар с каким-нибудь натуральным антибактериальным средством, например уксусом. Чтобы сделать домашнюю подкормку для цветов, нужно смешать две столовые ложки белого уксуса или лимонного сока с 1 столовой ложкой сахара. Этот волшебный эликсир затем добавляют в вазу после каждой смены воды.
А у вас есть свои хитрости, которые помогают букету простоять дольше? Делитесь в комментариях.
Чёт почитала, и никаких цветов не хочется, вон букет сухоцветов стоит месяц, ни воды ни ухода не просит, даже не сыпется.
Чтобы цветы дольше стояли, они должны быть искусственными 😂