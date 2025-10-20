11 зачетных хитростей от флористов, которые меняют правила игры

Мы часто старательно обнюхиваем цветы, перед тем как купить приглянувшийся букет. Но флорист Джозеф Мэсси говорит, что ароматные бутоны — далеко не всегда самые свежие. Так что лучше внимательно осмотреть стебли и листья растений.

Увядающие или просто потемневшие листья, любые пятнышки на соцветиях, скорее всего, говорят о том, что бедные цветы стоят в магазине уже не один день. А значит, и дома букет проживет недолго. Скользкие и мягкие стебли — тоже повод насторожиться. Зато, если выбрать свежесрезанные растения, они еще долго будут радовать вас и красотой, и ароматом.