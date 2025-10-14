15 комиксов о такси, которые доказывают: за время пути можно испытать весь спектр эмоций

У каждого из нас есть свои забавные истории и претензии к таксистам. Быстрое вождение, странные вопросы, отсутствие сдачи — и это далеко не все! Мы собрали самые типичные ситуации, с которыми сталкиваются пассажиры, и уверены, что вы легко узнаете себя в одной из них.

Вроде машина в двух шагах, но мы крутимся на месте и никак не можем найти

пару раз заказывал яндекс такси и эти пару раз они останавливались через дорогу

Когда прошла 5 стадий принятия неизбежного и смирилась с бесподобным музыкальным вкусом водителя

Сел в такси на 15 минут, а оказался на лекции про карьерный путь водителя

Порой хочется не доставлять никаких неудобств водителю, но терпеть долго холод тоже сложно

Оказывается, у каждого свое представление о «комфорте» и «экономе»

Иногда мы зря паникуем и не доверяем водителю

На цену такси влияют не только пробки, но и плохая погода. Но к этой несправедливости мы никак не можем привыкнуть

Когда заказал такси, чтобы не опоздать, но в итоге опоздал в два раза больше

Иногда мы торопимся, чтобы не создать неудобства таксисту, но, по сути, они сами не всегда проявляют такую же заботу о пассажирах

Когда решил немного сэкономить

Вроде ничего сложного в молчании, но многие из нас готовы оставлять даже чаевые за это

Вечный вопрос: кто виноват — таксист, который не дает сдачи, или пассажир, у которого не было мелочи?

Платите в приложении с карты и будет вам счастье.

Излишнее внимание таксистов к нашей личной жизни всегда актуально

Порой ожидание от «комфорта» и реальность не совпадают

Мстительность — плохое качество, но порой таксисты не оставляют другого выбора

