17 уморительных переписок из домовых чатов, где кипят страсти похлеще шекспировских

Свежак : вчера ко мне пришла подруга и спросила:"А ты видела, что написано на листе бумаги, который закреплён на входной двери подъезда? " Я сказала, что нет. "Пошли, почитаешь". Толстым фломастеры было написано:"Сосед из квартиры 29, потише удовлетворяйте свою бабу (пардон, написано так). Вы мешаете спать всему подъезду. Мы посмеялись и пошли ко мне. А когда я провожали подругу, внизу пописали:"А вы не завидуйте". Сегодня не выходила - приболела. Записку я сняла и выбросила. А, может, зря. Может, было продолжение. Кстати, живу в Вильнюсе. Всё было на литовском языке. Рассказала однокурснице, подняла ей настроение.