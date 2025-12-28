17 уморительных переписок из домовых чатов, где кипят страсти похлеще шекспировских
Домовой чат — это как параллельная вселенная. Стоит только что-то спросить, как переписка превращается в ринг для выяснения отношений, который гарантирует 200 непрочитанных сообщений за пару часов. Тут будут и те, кому вечно «шумно», и те, кто никак не может найти парковочное место. А некоторые так вообще ходят в домовой чат как на работу и имеют мнение по поводу всего.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Откуда известно про варенье- мама в детстве не учила, что нельзя ничего есть с чужих кнопок, облизывайте свои!
7.
Свежак : вчера ко мне пришла подруга и спросила:"А ты видела, что написано на листе бумаги, который закреплён на входной двери подъезда? " Я сказала, что нет. "Пошли, почитаешь". Толстым фломастеры было написано:"Сосед из квартиры 29, потише удовлетворяйте свою бабу (пардон, написано так). Вы мешаете спать всему подъезду. Мы посмеялись и пошли ко мне. А когда я провожали подругу, внизу пописали:"А вы не завидуйте". Сегодня не выходила - приболела. Записку я сняла и выбросила. А, может, зря. Может, было продолжение. Кстати, живу в Вильнюсе. Всё было на литовском языке. Рассказала однокурснице, подняла ей настроение.
8.
9.
10.
11.
12.
Если кефир нормальный, чё ему будет.
У меня как-то три недели после срока пережил в холодильнике (неоткрытым). Нашёл, принюхался, взболтал, употребил всю литру (варенья черничного подмешал для удовольствия). Полёт нормальный, никто и ничто не пострадало.
13.
Кто стукнет, кто свистнет, кто шмякнет, кто звякнет- вместе получаетсявоспитание.
( А. Райкин)
14.
15.
16.
17.
