17 уморительных переписок из домовых чатов, где кипят страсти похлеще шекспировских

Народное творчество
2 часа назад
Домовой чат — это как параллельная вселенная. Стоит только что-то спросить, как переписка превращается в ринг для выяснения отношений, который гарантирует 200 непрочитанных сообщений за пару часов. Тут будут и те, кому вечно «шумно», и те, кто никак не может найти парковочное место. А некоторые так вообще ходят в домовой чат как на работу и имеют мнение по поводу всего.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Александр
5 часов назад

Откуда известно про варенье- мама в детстве не учила, что нельзя ничего есть с чужих кнопок, облизывайте свои!

7.

Tatjana Melnik
6 часов назад

Свежак : вчера ко мне пришла подруга и спросила:"А ты видела, что написано на листе бумаги, который закреплён на входной двери подъезда? " Я сказала, что нет. "Пошли, почитаешь". Толстым фломастеры было написано:"Сосед из квартиры 29, потише удовлетворяйте свою бабу (пардон, написано так). Вы мешаете спать всему подъезду. Мы посмеялись и пошли ко мне. А когда я провожали подругу, внизу пописали:"А вы не завидуйте". Сегодня не выходила - приболела. Записку я сняла и выбросила. А, может, зря. Может, было продолжение. Кстати, живу в Вильнюсе. Всё было на литовском языке. Рассказала однокурснице, подняла ей настроение.

8.

9.

10.

11.

12.

Juniper
5 часов назад

Если кефир нормальный, чё ему будет.
У меня как-то три недели после срока пережил в холодильнике (неоткрытым). Нашёл, принюхался, взболтал, употребил всю литру (варенья черничного подмешал для удовольствия). Полёт нормальный, никто и ничто не пострадало.

13.

Александр
5 часов назад

Кто стукнет, кто свистнет, кто шмякнет, кто звякнет- вместе получаетсявоспитание.
( А. Райкин)

14.

15.

16.

17.

