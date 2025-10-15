17 случаев, когда скучная экскурсия превратилась в непредсказуемый триллер

Бывают такие экскурсии, от которых ждешь просто занудной обязаловки. Но иногда они превращаются в настоящие приключения, о которых потом не расскажешь в двух словах. Мы собрали истории о том, как обычный культпоход превратился в нечто, что не стыдно было бы показать в кино.