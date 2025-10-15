17 случаев, когда скучная экскурсия превратилась в непредсказуемый триллер

Истории
37 минут назад
Бывают такие экскурсии, от которых ждешь просто занудной обязаловки. Но иногда они превращаются в настоящие приключения, о которых потом не расскажешь в двух словах. Мы собрали истории о том, как обычный культпоход превратился в нечто, что не стыдно было бы показать в кино.

  • Во время учебы в университете мы посещали охраняемый объект — научно-исследовательский центр. Все как положено, вход по спискам через КПП, и потом идешь к самому зданию. По плану экскурсия и семинар, однако я очень торопилась на работу. Поэтому, отпросившись с семинара, направилась к КПП. Там, чтобы выйти с объекта, нужно было нажать на кнопку открытия дверей. Слева от двери кнопка выхода, справа — кнопка пожарной сигнализации. Я торопилась и активировала пожарную тревогу... © Подслушано / Ideer
  • В мои 10 мы с бабушкой и одноклассниками поехали в Париж. После экскурсии на Эйфелевой башне на верхней смотровой бабуля решила: какая глупость — ждать лифт, и как чесанула вниз по лестнице. Я спустилась с группой, а бабушки нет. Ждали ее полчаса, не дождались и уехали без нее. Весь день на экскурсиях я рыдала, что бабушку потеряла, а вечером обнаружила ее в лобби отеля, играющей в настольные игры с польскими туристками. Она была горда собой, что сама доехала до отеля. До сих пор смеется. © Подслушано / Ideer
  • С раннего детства мечтала побывать в обсерватории. В 8 классе мечта наконец осуществилась — мы поехали в заветное место на экскурсию. Я уже предвкушала, как увижу в телескоп далекие звезды и планеты. Ага, конечно. Было пасмурно, поэтому единственным, кого мне посчастливилось увидеть, оказался муравей, ползающий по линзе. © Подслушано / Ideer
  • Нашему классу организовали экскурсию. Учительница сказала, что будет нас ждать уже там. Самостоятельная поездка на автобусе, делай что хочу, — идеально. Но за 15 минут до выезда у меня скрутило живот. Наверное, съел что-то не то. Пока был в туалете, слышал, как одноклассники пробегают по коридору вниз. А я все еще сидел в кабинке. Когда облегчился, глянул на время и побежал на улицу. Из окна увидел уезжающий экскурсионный автобус. Вот что значит быть без учительницы: одноклассники даже не заметили, что меня нет. © ШКогвартс / VK
  • Я обожал дни школьных экскурсий. Помню, однажды нас освободили от последнего урока и повезли за город, на завод сладостей. По дороге мы с одноклассниками сходили с ума в просторном автобусе, пока классная руководительница болтала с водителем. После экскурсии нам всем выдали по коробке с конфетами, пирожными и безехами. На обратной дороге автобус сломался прямо посреди трассы. Пока починили и нас довезли обратно, успело стемнеть. Учительница сказала, что раз мы так задержались и не успеваем сделать домашку, завтра можем не идти в школу. Это был лучший день моей жизни! © ШКогвартс / VK
  • Помню, нас водили в музей труда. Да, возьмите 8-летних детей и покажите им волшебный и интересный мир 8-часового рабочего дня. Блестящая идея! © Unknown author / Reddit
  • Учусь на художественно-графическом факультете. Ездили всей группой на экскурсию, музейная практика. Проезжаем один из районов, и экскурсовод рассказывает, что это место называется «ХЛАМ». Мы уже все в ожидании какой-нибудь интересной душераздирающей истории об этом месте, как она добавила: «А название такое, потому что здесь жили художники, литераторы, артисты и музыканты». Впервые услышала настолько прямое и завуалированное оскорбление нашей деятельности. © Подслушано / Ideer
  • Накануне Нового года учительница обрадовала нас, что поедем на завод по производству газировки. Это же рай! Интересно было увидеть, как делают любимый напиток. Весь класс, в том числе и я, ждали экскурсию с нетерпением. И прямо за день до нее у меня поднялась температура. Наивно надеялся на следующий день проснуться здоровым, но стало только хуже. Я, честно говоря, больше переживал за экскурсию, чем за свое состояние. Расстроился, злился на нелепое совпадение. Одноклассники съездили на экскурсию и восторженно делились со мной по телефону своими впечатлениями. Сказали, что это было лучшее, что они когда-либо видели. Но когда я выздоровел и пришел в школу, меня ждал приятный сюрприз. Классная руководительница вручила мне небольшую упаковку любимой газировки. Сказала, что знает, как я мечтал попасть туда, поэтому взяла для меня утешительный сувенир. Следующие 3 дня растягивал удовольствие, чтобы не выпить все за раз. © ШКогвартс / VK
  • Мы ездили в национальный парк за городом, когда я был семиклассником. Мне совсем недавно выписали очки, и я забыл их взять утром. Я целый день там терялся, потому что пошел не за той группой. Вечером мне наконец-то удалось найти свою группу, а все мои учителя были на меня сердиты. © BangzhuGaibang / Reddit
  • Моя мама работала в тресте столовых и ресторанов. И организовала по просьбе учительницы экскурсию для нашего 2Д класса в кондитерский цех. Всем поручили принести фартуки, а девочкам — косынки на волосы. Когда мы пришли туда, нас повели на большую кухню. Показывали огромные духовки, рассказывали, как пекут бисквит для тортов; у нас на глазах делали розочки из крема (это было волшебство какое-то). По окончании экскурсии в обеденном зале всех усадили за столики: для нас разрезали огромный торт, и мы его с чаем ели. Помню, что одноклассники после этого очень завидовали мне. Говорили, как круто, что у меня мама тут работает. Приходилось объяснять, что мама у меня всего лишь кадровик, и торты я каждый день не ем, к огромному детскому сожалению. © murskih / Pikabu
  • В школе нас как-то раз возили на автобусе в другую страну. Мы с одноклассниками катались по городу, ходили каждый день на несколько экскурсий, наслаждались шикарной страной. И вот по пути домой наш автобус остановился у огромных полей, где выращивали арбузы. С нами были так добры, разрешали пробовать и даже брать с собой столько, сколько сможем утащить. Весь наш класс объелся арбузов, все очень сильно хотели в туалет, а по прибытию на заправку оказалось, что туалет там платный! Хотя до этого были бесплатные. Только недавно до меня дошло, что это был такой хитрый ход тех, кто на полях работает, и тех, кто на заправке деньги за уборную берет. © Не все поймут / VK
  • Сегодня была самая странная экскурсия в моей жизни. Экскурсовод придумывал названия объектам. И легенды сочинял на месте. Было, конечно, интересно послушать про Спас на Картошке, где погиб Евгений 54-ый, которому чуть не выколол глаз еж. © Не все поймут / VK
  • Однажды я ездил на «потрясную» школьную экскурсию, откуда мы быстренько вернулись. Угадайте, почему? Потому что автобус не смог найти место для парковки... © josh5676543 / Reddit
  • Помню, как мама купила мне в начальных классах новое пальто, зелененькое такое. Перед девчонками во дворе вся исхвасталась, извертелась. А на следующий день была школьная экскурсия в паровозное депо. © Подслушано / Ideer
Яна Кошка
1 минута назад

странная история про автобус который не смог найти парковку. в таких случая просто высаживают прямо на тротуар, автобус сваливает за горизонт. и на обратном пути экскурсовод созванивается с водилой, все быстро грузятся

  • Когда мне было 13 лет, мама твердо решила свозить меня в большой город. От нашего отеля была ночная экскурсия со скидкой на пароходе, чтоб люди смогли увидеть развод мостов во всей красе. Мы с мамой вызвали такси, но не успели. Так наш добрый водитель, всю ночь катал нас по всем мостам, давал время сфотографироваться. И рассвет мы встретили во всей красе, катаясь на машине по набережной. Денег за эту ночную поездку с нас не взял. Спасибо тебе, добрый человек! © Подслушано / Ideer
  • Ехала сегодня на автобусе в поликлинику. На одной из остановок стояла целая толпа детей (2-3 класс, видно, что на экскурсию ехали). И когда наш автобус остановился рядом с ними, они всей толпой начали махать руками, улыбаться и кричать «хорошего дня» водителю и всем, кто был в автобусе. А как они обрадовались, когда водитель не проигнорировал их, а начал махать и улыбаться в ответ! В такие моменты понимаешь, что в мире еще не все потеряно, и что где-то еще есть обычная доброта и дружелюбие. © Карамель / VK
  • А моя дружба началась с поломанного каблука. Ходили мы на экскурсию с группой, и в пути у меня сломался каблук. Что делать, второй доломала и шла так. И пока мои одногруппники (и моя подруга!) смеялись и снимали на видосик, одногруппница (которая меня бесила!), сказала, что у нее тоже вообще-то шатается каблук, отломала оба и шла так со мной. Знаю, она это тут прочтет! Спасибо некачественной обуви и дорогам за нашу дружбу. © Карамель / VK

Arthouseharris Ins
22 часа назад

Махать руками-то легко. Помахал пару секунд - прослыл добрым "чудесным человеком". Быть же действительно добрым и чудесным по жизни - трудно.

