15+ туристов, на которых отпускные приключения свалились еще в гостинице
Фотоподборки
7 часов назад
Бывает, соберется человек в путешествие, надеясь на приключения в духе Индианы Джонса, а попадет в настоящую комедию: то стена уборной в отеле окажется прозрачной, то вид из окна открывается на соседний номер. А в самом конце статьи вас ждет парочка занятных историй о том, как люди в отель заселялись.
В этом номере есть кое-что залипательнее телевизора
«Скажите, а что еще есть в номере из мебели, кроме кровати? — Столб и стул. — Вы хотели сказать, стол и стул? — Нет»
В этом отеле вам, так сказать, помогают сблизиться с партнером. Совершенно бесплатно
«В моем номере максимальный уровень безопасности»
«Эта прекрасная ванная комната в нашем номере...»
- Представляю, как будет выражаться сантехник, залезая в этот шкафчик. © tamaha650 / Reddit
«Остановились в отеле. Вот что тут умудрились поставить прямо над мужским туалетом»
«Я как-то при бронировании в графе „особые пожелания“ написал: „Хочу рисунок динозавра“. Да и забыл об этом. На ресепшене администратор загадочно улыбнулась: „Надеюсь, вам понравится“. В номере меня ждало это»
«А я написал, что хочу розы и пластикового динозавра. Тоже забыл об этом и аж растерялся, когда зашел в номер»
«Думаю, техник в отеле просто ненавидит этот туалет»
Отель почему-то разместил раковину в комнате, хотя в ванной было достаточно места
«А мне в отеле вручили шоколадный пылесос»
«Открыл шторы, чтобы полюбоваться видом из окна, но меня ждало вот это...»
Номер с окном? Пожалуйста!
«Конец коридора в моем отеле»
«Это единственные розетки в моем номере. Просто фантастика!»
Бонус
- Остановились на море в самой глуши. Типа кемпинг. В первую же ночь за забором устроили тусовку дикие кабаны. Мы заперлись и легли спать. Ночью меня будит жена и, трясясь от страха, показывает на входную дверь. Я смотрю, а над замком нависает тень. Спрашиваю, кто это там. Оказалось, молодая мама с ребенком ночью приехала и домик перепутала, а заодно и нас перепугала.
- С парнем-испанцем заселялись в отель. Не успели зайти в номер, как он вдруг зарычал и вылетел из него. Я — за ним. Он на ресепшене начинает скандал и у меня такой спрашивает: «Да?» Я ни фига не поняла, но кивнула. Кто ж знал, что потом выяснится, что этот отель ему всегда фирма по работе бронирует и каждый раз ему пытаются впарить номер уровнем ниже, чем оплачено. И в этот раз то же самое. © kaza_nostry
- Заселяют нас с мужем в Нью-Йорк в номер. Вид на глухую стену, рядом какая-то подсобка, шумит генератор. Просим поменять, параллельно покупаем пиццу. Я хватаю коробку и иду смотреть новый номер. Заходим. Все клево, но вот в спальне одеяло скомкано.Тут вдруг открывается дверь ванной и в одном полотенце выходит мужик. И мы стоим с пиццей. Немая сцена. Мужик попался с чувством юмора, поржал. Менеджер умолял никому не говорить в обмен на «самый лучший» номер. Не обманул — заселил нас в люкс. © ankourova
Еще больше занимательных историй об отпуске можно прочитать в этих наших материалах:
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
20 человек рассказали, какие сюрпризы их ждали после выхода на пенсию
Истории
2 месяца назад
20 загадочных историй, которые читаются на одном дыхании
Народное творчество
1 месяц назад
15+ рассказов о парах, чьи отношения могли бы стать сценарием для ситкома
Истории
1 неделя назад
15 человек, чьей выдержке позавидует даже тибетский монах
Народное творчество
1 неделя назад
15+ раз, когда папа взялся за дело и превратил обычный день в незабываемое приключение
Авторские колонки
1 месяц назад
17 наглядных примеров «до и после», где разница говорит сама за себя
Фотоподборки
1 месяц назад
15 женщин, которые в один прекрасный день разрешили себе быть неидеальными и стали неотразимыми
Фотоподборки
1 месяц назад
17 раз, когда люди пытались говорить с иностранцами, а получилось... ну, как всегда
Истории
1 неделя назад
16 родителей попросили помочь с ребенком и нахватались впечатлений, что мама не горюй
15+ человек, которые умудрились попасть в переплет в самолете и в аэропорту
20 человек поделились фотографиями своих пап и дедушек в молодости, и мы просто ахнули
Ностальгия
1 месяц назад