15+ туристов, на которых отпускные приключения свалились еще в гостинице

Бывает, соберется человек в путешествие, надеясь на приключения в духе Индианы Джонса, а попадет в настоящую комедию: то стена уборной в отеле окажется прозрачной, то вид из окна открывается на соседний номер. А в самом конце статьи вас ждет парочка занятных историй о том, как люди в отель заселялись.

В этом номере есть кое-что залипательнее телевизора

«Скажите, а что еще есть в номере из мебели, кроме кровати? — Столб и стул. — Вы хотели сказать, стол и стул? — Нет»

В этом отеле вам, так сказать, помогают сблизиться с партнером. Совершенно бесплатно

«В моем номере максимальный уровень безопасности»

«Эта прекрасная ванная комната в нашем номере...»

Представляю, как будет выражаться сантехник, залезая в этот шкафчик. © tamaha650 / Reddit

«Остановились в отеле. Вот что тут умудрились поставить прямо над мужским туалетом»

«Я как-то при бронировании в графе „особые пожелания“ написал: „Хочу рисунок динозавра“. Да и забыл об этом. На ресепшене администратор загадочно улыбнулась: „Надеюсь, вам понравится“. В номере меня ждало это»

«А я написал, что хочу розы и пластикового динозавра. Тоже забыл об этом и аж растерялся, когда зашел в номер»

«Думаю, техник в отеле просто ненавидит этот туалет»

Отель почему-то разместил раковину в комнате, хотя в ванной было достаточно места

«А мне в отеле вручили шоколадный пылесос»

«Открыл шторы, чтобы полюбоваться видом из окна, но меня ждало вот это...»

Номер с окном? Пожалуйста!

«Конец коридора в моем отеле»

«Это единственные розетки в моем номере. Просто фантастика!»

