"попросил раздельный счёт" "ещё не выяснили, кто платит"
Раздельный счёт - это же когда каждый платит за себя или я что-то путаю???
21 свидание, на которых мужчины отчебучили такое, что хочется сказать: «Вот это жених!»
Свидания — это удивительная пора романтических отношений, когда все свежо и волнительно, а каждый в паре старается изо всех сил впечатлить свою вторую половинку. Только порой идешь на встречу и уже представляешь, как все будет, а на деле — сюрприз за сюрпризом. Некоторым из наших героинь пришлось участвовать в армрестлинге или утолять голод домашней курочкой в туалете ресторана. А одна девушка так вообще с удивлением обнаружила, что романтичную переписку в чате взяла на себя мама избранника.
- Была однажды на свидании, но мы как-то забыли обсудить самый главный вопрос, поэтому я немного смутилась, когда в конце ужина он попросил раздельный счет. Ничего против не имею, просто это было неожиданно, так как до этого он оплатил мне такси и принес цветы. Я достала кошелек, на что он сразу отреагировал, но очень необычным образом. Он сказал: «Нет, погоди, мы же еще не выяснили, кто платит», — затем отодвинул посуду на край стола и поставил туда локоть, давая понять, что сейчас будет армрестлинг. Я проиграла и честно заплатила за двоих. © Палата № 6 / VK
- Я познакомилась со своим мужем на лекции. Всю пару мой живот завывал от голода, а парень, сидевший рядом, услышав это, достал из сумки бутерброд и со словами «Такую женщину, как ты, можно кормить вечно» протянул его мне. Сейчас мы женаты, и он действительно меня кормит, потому что всю еду готовит он сам. Правда, он до сих пор не может привыкнуть к тому, сколько я ем. © Мамдаринка / VK
«Познакомилась с парнем. Постоянно говорил: „тебя ждет сюрприз, скажу в четверг“. Наступает четверг. Спрашиваю, что надевать. И вот сюрприз, который я заслужила»
- Пять лет назад у меня было запланировано свидание. Мы познакомились в интернете и общались до встречи примерно 3–4 месяца. Парень, с которым я должна была встретиться, долго не появлялся. Я просидела в одиночестве целый час, стараясь не заплакать, и замечала на себе сочувственные взгляды окружающих. Официант, который меня обслуживал, постоянно улыбался и пытался меня подбодрить. Каково же было мое удивление, когда он, уже в повседневной одежде, подошел ко мне и сказал: «У меня смена закончилась. Теперь мы можем нормально начать наше свидание». Удивительно, но это свидание оказалось лучшим в моей жизни, а официант — самым необычным человеком, которого я когда-либо встречала. Уже четыре года в браке я убеждаюсь в этом все больше. Как же я рада, что не ушла тогда! © Рабочие истории / VK
- Двадцать пять лет назад я познакомилась с одним парнем. На каждом нашем свидании он начинал рассказывать мне про звезды: вспомнит какое-нибудь созвездие и весь вечер чесал про то, как его открыли, почему так назвали, звезды какого класса туда входят и прочую занудную муть. На пятом свидании я не выдержала и предложила поговорить о чем-то другом. Такого испуганного лица я больше никогда не видела: «А я только это выучил! Девушкам же нравится, романтика, все дела». Так я ему понравилась, что ради меня к каждому свиданию он учил статьи из большой энциклопедии. Прошло столько лет, а он до сих пор помнит эти статьи и, пусть не дословно, иногда вечерком мне их пересказывает. Как вы уже поняли, этот парень стал моим мужем. © Не все поймут / VK
- Это случилось на самом запоминающемся свидании за весь год. Настроение было волшебное: губы подчеркнуты ярко-красной помадой, надето элегантное черное платье. В тот момент, когда я подошла к парню для поцелуя, произошло нечто неожиданное. Он нежно взял мою голову в руки, поднял ее, чтобы смотреть прямо в глаза. Его большие пальцы аккуратно скользнули по губам, он ласково провел руками по щекам. И тут, совершенно неожиданно, он воскликнул: «Рембо!» — и, смеясь, убежал. © СИТУАЦИЯ / VK
- В сети со мной познакомился парень и пригласил на свидание. Я решила, что устала от стандартных встреч в кафе, поэтому предложила сходить в театр. Он идею поддержал. Когда мы вошли, он очень уверенно вел меня куда нужно и быстро нашел проход к нашим местам. Было впечатление, будто он знает этот театр наизусть. Это приятно удивило меня, ведь на первый взгляд и не скажешь, что парень посещает такие культурные мероприятия. Да и самой стало немного стыдно — я была здесь последний раз лет пять назад. Говорю: «Ты так хорошо тут все знаешь. Часто бываешь?» Он: «Да. По пять раз в день», — и начал смеяться. Оказалось, он работает в магазинчике в двух шагах и бегает в театр в туалет. © Палата № 6 / VK
- На первое свидание парень пригласил меня в суши-бар. Я терпеть не могу всю эту сырую рыбу, поэтому взяла с собой в сумку курицу — не голодать же весь вечер. В итоге получилось так, что мы оба не ели свои суши и постоянно бегали в туалет. Когда я в очередной раз вернулась из дамской комнатки, он убрал кусочек курицы с моей кофточки и сказал: «М-м-м, курочка... а у меня пирожки». И тогда я поняла, что это судьба. © СИТУАЦИЯ / VK
- Меня пригласил на каток парень (мы были одногодками). Платили, естественно, каждый сам за себя — ну мы же выпускники, понятное дело, деньги тогда были не тем критерием, который меня беспокоил. Но когда он попросил у меня в долг на обратном пути, потому что «мама попросила его купить продукты» (как он сказал), я знатно офигела. Это было наше первое и последнее свидание. © Angel Lina / Dzen
Но почему бы просто плотно не поесть перед свиданием, чем бегать в туалет курицу хавать? И да, даже в самых прояпонских, аутентичных заведениях далеко не только сырая рыба, та же курица там вполне присутствует, всегда можно выбрать.
- Нравился мне один парень. Ходили с ним несколько раз на свидания, все было очень хорошо, а я все ждала и ждала от него следующего шага. И вот он проводил меня до моего подъезда. Стоим у двери, прощаемся — идеальный момент для поцелуя. Он стоит, смотрит мне прямо в глаза, обхватывает мое лицо двумя руками и...И говорит: «Ого, никогда не думал, что у тебя такая маленькая голова. Мне в ладошки помещается!» © Палата ** / VK
- Решила сходить на спиддейтинг — это когда у тебя есть примерно пять минут, чтобы поговорить с человеком, после чего парни пересаживаются за другой столик и снова общаются с другой девушкой. В конце все заполняют анкеты, и если симпатия окажется взаимной, участникам отправляют контакты друг друга. Так вот. Сижу я, и ко мне подсаживается мужчина лет на двадцать пять старше. Интересный до ужаса, но мне в отцы годится. Вежливо отшила его, хотя общаться было очень занимательно. Через пять минут ко мне подсаживается женщина — красивая, но женщина! Все ей объяснила, посмеялись и просто насладились новым знакомством. Потом ко мне подсел парень: молодой, красивый, но я заметила кольцо у него на пальце и снова дала от ворот поворот. Опять звенит гонг. Ко мне должен подсесть новый парень, но все три предыдущих собеседника вдруг как заорут: «Игорь, она нам подходит, садись, мы одобряем!» Даже не заметила, откуда он появился, — но ко мне подсел парень, еще красивее предыдущего. Стали общаться, оказалось, что его родители и брат решили его поддержать и помочь в поисках той самой единственной. Все это показалось мне очень странным, мягко говоря. Но его родственники были действительно милыми и интересными. Так что я согласилась на свидание с ним. © Палата № 6 / VK
- Как-то отправились с парнем в яблоневый сад. Он пригласил меня туда на закате, на прогулку. Я подумала, что это шикарная и невероятно романтическая идея: вокруг яблочный аромат, тихо, красиво, никого нет. Сначала наша прогулка действительно казалась фантастической, но все изменилось, когда потемнело. Парень залез на яблоню, начал собирать яблоки и говорит мне: «У тебя карманы большие, Насть? Запихивай яблоки туда, побольше давай!» Не такое свидание я себе представляла. © Карамель / VK
- Романтика — она разная бывает. Вот меня муж на третье свидание потащил в жуткий фаст-фуд, страшное место, с точки зрения правильного питания. Вся его семья питалась в основном правильной отварной и паровой пищей. Дедушка ему время от времени устраивал праздник непослушания, водил в какую-нибудь кафешку тайком от мамы с папой. Я сидела, макала картошку в соус и слушала признание, что это его тайный порок, и я первая кому он об этом рассказал. Подаренное им же пару лет спустя помолвочное кольцо вообще рядом не лежало по степени трогательности! © Убойные истории / VK
- Я девушка, рост у меня 197 см. Недавно познакомилась с парнем в приложении — болтаем нормально, вроде приятный, зовет на свидание. Я сразу пишу: «Я очень высокая, почти два метра». Он отвечает: «Нормально, не переживай». Я думаю: ну слава богу, наконец-то кто-то выше меня — может, волейболист или еще кто. Прихожу на встречу — а там парень ростом 165, максимум. Я в ступоре: «Ты прикалываешься?» А он достает телефон, показывает фотки родителей: мама выше папы головы на две. И говорит: «Я смотрел на них каждый день и понял, что круче отношений не видел. Может, и у нас так будет». Я повелась, и мы начали общаться. Спустя три месяца отношений он решил познакомить меня с родителями. Приходим — а они одинакового роста. После я у него спрашиваю, что за фигню он мне рассказывал на первом свидании. А он говорит: «Катя, прости, это был фотошоп. Я просто не знал, как к тебе еще можно подкатить, спросил у нейросети, а она мне такой вариант посоветовала». Прикиньте, меня склеила нейросеть! © Не все поймут / VK
- Было забавно, когда на первом свидании мой парень заявил, что он — мамин сыночек. Да ладно, парню 27 лет. Поначалу я не особо замечала вмешательство его мамы в наши отношения. Даже было иногда интересно, когда он звонил спросить совет — куда лучше пойти или как помириться. Это напоминало мне мои отношения с моей мамой, поэтому я была «всеми руками за». Но когда его звонки стали уже по любому поводу — что купить, чем расплатиться, какой цвет ему больше идет — это начало напрягать. Последней каплей стало то, что на мою просьбу он позвонил маме с вопросом: «А можно я куплю ей попкорн большой, а не средний?» Я взяла паузу в отношениях. Что-то подсказывает мне, что я не выдержу. © Палата ** / VK
- Были на двойном свидании с парнем — моя подруга с ее возлюбленным и мы. Отлично провели время: поиграли в боулинг, а потом вкусно поели. Нас с любимым удивило, что подруга с парнем договаривали друг за друга фразы. Мы дома сами решили попробовать, но получилось, честно сказать, так себе. Я решила начать с легкого: беру за руку своего мужчину, смотрю ему в глаза и говорю: «Я тебя лю...» Он заканчивает фразу: «...к, я твой отец!» © Не все поймут / VK
- На втором курсе подруга влюбилась в парня с четвертого курса. Он — блондин, спортсмен, играл за институт в баскетбол и так далее, короче, куча достоинств. Обратил он на нее внимание и пригласил в кафе. Возвращается она со свидания злая и расстроенная до слез. Рассказывает: «Провожает он меня, все романтично, говорим о спорте! Уже дошли до общаги, а он меня за руку не взял, не обнял». Решила она намекнуть, поежилась и говорит: «Что-то прохладно стало». Он так заботливо: «Замерзла? У меня есть надежный способ согреться, нас тренер учил. Надо попрыгать, подтягивая колени к груди! Попробуй! Смотри, я покажу, как надо!» Парк, снежинки кружатся в свете фонарей, а он как козел скачет и кричит: «Попробуй, а то замерзнешь!» Короче, она предложила ему остаться просто друзьями. Он так и не понял, почему. © Убойные истории / VK
- Однажды пошла на свидание с молодым человеком, с которым познакомилась в интернете (приятель моего однокурсника, начали общаться в соцсетях). И тут ему почему-то взбрело в голову проверить меня на меркантильность — и он достал из кармана нокию-«кирпич» мохнатых годов. Даже не представляете, как сложно не смеяться, наблюдая, как человек, явно не пользовавшийся этим кирпичом со времен динозавров, пытается по привычке разблокировать его пальцем — а он не разблокируется! А-а-а, что делать! Короче, юноша сказал, что я не меркантильная, но очень злая и насмешливая. © Убойные истории / VK
Что я такое сейчас прочитала про нокию? Проверка на меркантильность - размахивать на свидании кирпичом которым не умеешь пользоваться и закономерно опозориться. Парень не прошел проверку на интеллект
- Первый мальчик, с которым я гуляла, моя первая любовь, на первом свидании сделал мне комплимент: «Ты вся как чай. Твои волосы — цвет крепкого черного чая, а сама ты, как чай, можешь взбодрить, успокоить, добавить уюта и тепла. Жизнь без тебя, как жизнь без чая — холодна и неуютна». Много времени прошло с тех пор, я встречалась с другими мужчинами, но никогда не получала комплимента лучше! © Не все поймут / VK
- Училась во Франции, и один парень пригласил меня выпить кофе. Сидим в центре города, а разговор заходит в тупик — он рассказывал только о протеинах, режиме и тренировках. Я уже хочу уходить, как вдруг он задаёт вопрос: «Как думаешь, сколько я вешу?» Я не умею определять вес на глаз и говорю: «Наверное, 75». Он: «Ты что! Тут 110 кг мышц!» — и начинает раздеваться прямо посреди кафе, чтобы показать свои мышцы. Я встаю и собираюсь уходить, а он окликает меня: «Оплати хотя бы свой кофе!» Я отдала ему € 2 и больше его не видела. © mukassh_aida
- Свидание. В своем профиле он указал, что он врач, но потом признался, что на самом деле он фельдшер. Он выглядел на десять лет старше, чем на фотографии, и сказал: «Да, я не умею устраивать свидания, поэтому моя мама создала мне аккаунт и организовала это свидание через приложение. Ты на самом деле все это время переписывалась с моей мамой». Пояснение: его мама писала сообщения, флиртовала и заигрывала от имени своего сына. © Unknown author / Reddit
Про чай трогательно, все остальное трэш лютый. Читаю и радуюсь, что повезло не попасть на подобные свидания