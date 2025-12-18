21 свидание, на которых мужчины отчебучили такое, что хочется сказать: «Вот это жених!»

Свидания — это удивительная пора романтических отношений, когда все свежо и волнительно, а каждый в паре старается изо всех сил впечатлить свою вторую половинку. Только порой идешь на встречу и уже представляешь, как все будет, а на деле — сюрприз за сюрпризом. Некоторым из наших героинь пришлось участвовать в армрестлинге или утолять голод домашней курочкой в туалете ресторана. А одна девушка так вообще с удивлением обнаружила, что романтичную переписку в чате взяла на себя мама избранника.