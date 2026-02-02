17 свиданий, на которых бабочки в животе быстро сменились желанием вызвать такси

Поиск любви в современном мире — это череда попыток, ошибок и невероятных курьезов. Мы подготовили для вас 17 самых неудачных свиданий, на которых романтика испарилась в первые пять минут.

  • Второе свидание. Решили покататься на квадроциклах. Мой кавалер тут же увяз в грязи. Вызвали эвакуатор, через час он приехал и тоже застрял. Вызвали второй. И тут мой спутник догадался позвонить своей бывшей жене, чтобы та приехала и забрала меня. Подхожу к парковке, уставшая, по уши в грязи, а там женщина, которую я впервые вижу. Она встретила меня и отвезла к себе домой, мы поели сэндвичи, посплетничали о ее бывшем и о нашем свидании. В тот день мы вместе тусовались, а вечером пошли в клуб. В общем, я больше не встречалась с этим мужчиной, но дружила с его бывшей женой на протяжении многих лет. © IthurielSpear / Reddit
  • У меня было свидание с кореянкой. Она говорила с сильным акцентом и не очень хорошо владела английским. Мы встретились в кофейне, выпили кофе, а потом она сказала что-то вроде: «У меня есть кое-какие дела, но мне весело, и я хочу, чтобы ты пошел со мной». Во время этого похода она постоянно спрашивала меня, как правильно называть какие-то понятия, прежде чем мы заходили куда-то. А когда мы были в магазинах, она общалась через меня с сотрудниками. Она буквально использовала меня в качестве переводчика, а затем просто ушла. © pm-me-racecars / Reddit
  • Сестра отдыхала на горнолыжном курорте, на спуске влетела в другого лыжника — красивого мужчину. Они кубарем скатились с горы, мужчина долго интересовался, как сестра себя чувствует, а та уже придумывала имена их детям. Вечером к ней в номер постучали. Сестра накинула халатик, приглушила свет, открыла дверь, а там жена сбитого лыжника пришла с претензиями, что у мужа фингал и порванная дорогая куртка. © Жужа Лаптева / Dzen
  • Позвал девушку встретиться, вдруг оказалось, что на неделе заморозки, нужно переобуть авто. Колеса на даче, она как раз живет по пути. И я думаю: «Ок, заеду за ней, переобую авто, и на даче посидим, если она не против, пожарим шашлык». Она была не против, доехали до дачи и тут оказалось, что я ключи забыл. Слазил за колесами через забор, переобул, так же обратно занес. Она была в шоке: привез в глушь, полез к кому-то через забор, спер колеса, кинул свои старые и свалили. Ну потом мы доехали до центра, посидели в кафе, прогулялись, я отвез ее домой. Она сказала, что хочет со мной встретиться снова и поцеловала. А я пока ехал обратно, у меня сдох телефон, и ее контакт пропал. © Размышления в дороге / Dzen
Alena
12 часов назад

"у меня сдох телефон, и ее контакт пропал", - так адрес девушки же он знает, раз домой ее отвез, не проблема подождать вечерком.

-
-
Ответить
  • Мое самое необыное свидание было с парнем, который написал мне в вк. Пообщались, он сказал что у него рост 170. А я 156, ну то есть мне рост вообще без разницы, для меня все высокие. Прихожу, а там парень ниже меня. Я конечно ничего не сказала, но больше не виделись © Подслушано / Ideer
  • Еще во времена студенчества в меня был влюблен однокурсник. Я об этом знала, мы дружили, но никаких шагов для начала отношений он не предпринимал. После учебы мы все еще поддерживали отношения и вот однажды, когда я выходила с работы, у офиса стоял его лучший друг и сказал, что тот парень подготовил для меня свидание сюрприз и сейчас он отвезет меня туда. Мне было 20 лет, поэтому все это показалось мне очень романтичным, я с радостью села в машину. Вскоре мы подъехали на набережную в место, где устраивают пикники. Тот парень встретил меня на парковке и через пару минут я увидела перед собой человек 15 из его семьи, дети играли у берега, мужчины готовили мясо, женщины болтали и собирали стол. А кавалер вдруг берет и начинает громко вещать: «Семья, знакомьтесь, это Диана — моя будущая жена и мать моих будущих детей!» Я была в полнейшем шоке! Вся залилась краской, как можно быстрее побежала на парковку и попросила его друга отвезти меня домой.
  • Договорились о свидании с парнем, с которым никогда не виделись оффлайн. Оба приехали на своих машинах, я чуть позже. Захожу, извиняюсь за опоздание со словами: «Да блин, какой-то мажор свое пафосное ведро прямо на входе запарковал, ни пройти, ни проехать!» Ну, как вы поняли, пафосное ведро в итоге оказалось именно его. Не женаты, детей нет, вообще больше не виделись. Но было забавно. © Подслушано / Ideer
  • Свидание, которе пошло не по плану было с парнем, хобби которого — граффити. Под конец культурно-развлекательной программы повел он меня смотреть на разрисованные заборы вдоль железной дороги, предложив найти его творчество. Видимо, никак не ожидал, что из всего разнообразия я с особой точностью укажу на его работу со словами: «Ну вот этот криворукий ужас точно твоим быть не может». Я не специально, но это правда было ужасно. © Подслушано / Ideer
  • В 17 лет невероятно нравился один парень. Я ездила в универ, он в это же время на работу, и мы все время встречались на остановке, познакомились, общались. Обменялись номерами. Через время стал активно писать СМС. В итоге позвал на свидание. Я была на седьмом небе. Пришла, вижу по лицу, что что-то не то, но общаемся, все вроде нормально. Оказалось, он познакомился с девушкой, которая ему очень понравилась, зовут нас одинаково, и он нас просто перепутал. Он сам признался, потом на той девушке и женился. Сейчас я и рада, а тогда обидно было до жути. © Подслушано / Ideer
  • У нас в городе есть несколько мест, где парочки назначают встречи. В одном таком местечке я люблю читать. Однажды не дождавшийся девушку парень решил вручить цветы мне. Я отказалась, конечно. Мы разговорились, обсудили книгу, обменялись контактами, через некоторое время начали встречаться. Иногда думала, что было бы, если бы свидание состоялось? Недавно он сказал, что то неудачное свидание — лучшее, что с ним случилось, и что он рад, что та девушка не пришла. Вот оно, счастье без сомнений! © Подслушано / Ideer
  • Пригласила парня на первое свидание к себе на ужин. Приехал: красивый, даже лучше, чем на фотографиях. И я было подумала, что вечер обещает быть приятным, но тут кавалер открыл рот. Весь вечер из него лился бессвязный поток слов ни о чем, как из трехлетнего ребенка, а перед ужином он разделся до трусов, объяснив это тем, что боится испачкать одежду. Диалог не сложился. © Подслушано / Ideer
  • Это свидание произошло еще зимой. Мы с ним познакомились в интернете, он позвал меня гулять, встретились, пошли в парк. Было ужасно холодно, шел снег, у меня все замерзло. Надеялась, что он в один момент скажет, что пора нам зайти куда-то погреться, но этого так и не случилось. Пришлось самой говорить, что мне холодно, и нужно уже идти. Он намек вообще не понял. Повел меня через другие улицы, довел до многоэтажки, после чего сказал, что он пришел домой, и нам пора прощаться. То есть, я его ещё по морозу провела домой. © Карамель / VK
  • Пошли на свидание вслепую. Когда я спросил, откуда моя спутница, она назвала очень маленький городок, о котором ты знаешь только если ты дальний член моей семьи. Оказалось, что она была моей троюродной сестрой. Мы оба решили разойтись и никогда больше об этом не вспоминать. © themysteryoflogic / Reddit
  • Сходили на пару свиданий. Мужчина был интересный и приятный в общении. Третью встречу назначили на вечер пятницы. сидим, значит, в хорошем ресторане: я разоделась в пух и прах, чтобы произвести впечатление на кавалера. Он заказал дорогой еды и уже вовсю завоевывал мое сердце. И тут в ресторан вваливается женщина и начинает кричать на меня. Называет меня разрушительницей семейных очагов. Это была жена моего спутника, о которой он забыл упомянуть. Метрдотель грозится вызвать полицию. Наконец мой кавалер берет жену за руку и уходит с ней. А я осталась за столиком и едва в полном замешательстве под взглядами других посетителей. Не говоря уже о нормальном таком чеке, который мне пришлось оплатить. © BonFemmes / Reddit
  • Как провалить долгожданное свидание с мужчиной мечты? Прийти в ресторан в ТЦ при полном параде, заказать кофе. Увидеть в аптеке напротив бывшего с какой-то барышней. Отлучиться «на минуточку». Наорать на бывшего, что не купил сыну куртку. Опознать в девушке подросшую племяшку бывшего. Устыдиться. Узнать, что серьезно заболела сестра бывшего. Наорать на бывшего, что не позвонил. За полтора часа договориться о переводе из одной больницы в другую, о платной палате и консультации у крутого специалиста. Выдохнуть. Отправить бывшего с племяшкой за курткой сыну. Вернуться в ресторан к оплаченному счету и остывшему кофе. Попытаться безуспешно дозвониться. Все. Миссия выполнена. © Подслушано / Ideer
  • «Погоди, так уже все?» — сказала она, впервые за весь вечер оторвавшись от смартфона и поняв, что мы подъехали к ее квартире. Первоначальный план включал кофе, но у меня было предчувствие, что я смогу отвезти ее домой прежде, чем она это заметит. © RamShackleton / Reddit
  • Парень пригласил меня в кино в VIP-зал с диванчиками и подушками. И вот сидим мы смотрим фильм, а мой ухажер вдруг начинает странно вертеться и вздыхать. А потом вдруг взял, наклонился ко мне и спрашивает, не буду ли я против, если он на соседнем диванчике посмотрит сериал в телефоне. Я сказала: «Делай что хочешь, можешь даже уйти». Он пересел на соседний диван и до конца сеанса смотрел что-то в телефоне. После этой встречи мы больше никогда не виделись. © Подслушано / Ideer

