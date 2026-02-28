Трехглавый Джин и брюнетка Эльза: как на самом деле должны были выглядеть 11 популярных героев
Путь к созданию культового мультфильма — это тысячи отвергнутых идей и стертых карандашных набросков. Глядя на финальный результат, сложно представить, что любимые герои могли вызвать у зрителя не симпатию, а настоящий страх или недоумение. От худощавой Урсулы до пугающего гоблина-Шрека: разбираем 11 случаев, когда канон победил безумную фантазию аниматоров.
Эльза из «Холодного сердца»
Эльза изначально задумывалась как главная злодейка истории. Существуют разные эскизы, но в целом героиня выглядела старше, у нее были короткие черные волосы (в другом варианте — высокая прозрачная прическа), а также она попросту выглядела... злее.
Джейн «Тарзан»
В первых эскизах персонаж выглядел более реалистично. У нее не было культового желтого платья, а также полностью отсутствовал макияж.
Джин из «Аладдина»
Любимый многими Джинни на ранних зарисовках гораздо больше походил на другого зеленого мультяшного здоровяка, чья слава придет намного позже. На эскизах Джинн был печальным, кожа у него была зеленой, а общий вид — довольно потрепанным. Но были еще и другие зарисовки, где он был существом с тремя головами.
Малифисента
Изначально главная злодейка была менее гламурной. Вместо культовых рогов у нее на голове были антенны, напоминающие те, что есть у насекомых. Кроме того, у нее был крючковатый нос. Из неизменного — зеленая кожа.
Шрек
У него вытянутое лицо, острый нос и редкие зубы. В некоторых концептах он носил красный колпак, а на лице было гораздо больше морщин. Он выглядел как классический вредный лесной тролль, а не как «милый» изгой.
Круэлла
На ранних эскизах Круэлла была гораздо моложе и выглядела очень гламурно. Дизайнеры рисовали ее в разных вариациях, но неизменным оставались черно-белые волосы.
Урсула, «Русалочка»
Дизайнерам потребовалось четыре года, чтобы окончательно продумать образ главной злодейки мультфильма. По изначальной задумке верхняя часть тела Урсулы была человеческой, а вот нижняя — от морского существа. Именно этот момент вызывал у мультипликаторов сложности.
В одной из версий нижняя часть тела Урсулы напоминала рыбу-крылатку. Однако, чтобы персонаж не выглядел слишком стильным и гламурным, создатели остановились на варианте, который мы знаем сегодня.
Аладдин
В первых версиях Аладдин выглядел гораздо моложе, был самым настоящим подростком. На эскизах у него были большие уши и круглые глаза.
Ариэль
На ранних концептах русалка носила жилет, у нее были длинные рыжие волосы, а хвост был розовым, а не зеленым. Кроме того, у нее были желтые глаза.
Аврора
Мало кто знает, что первый эскиз персонажа изображал совершенно другую принцессу. У нее были длинные черные волосы, а одета она была в розовую блузку и голубую юбку.
Жасмин из мультфильма «Аладдин»
Первоначальный образ Жасмин был далек от той доброй и открытой девушки, которую мы полюбили. Художники видели её взрослее и серьезнее, с идеально прямыми черными волосами. Но главное — её характер: принцесса должна была быть высокомерной, расчетливой и даже немного жестокой. Она не мечтала о прогулках по рынку, а вела себя как властная правительница.
Комментарии
По-моему справа это одно и то же существо в разных нарядах, кроме Шрека и жука-Молифисенты