Трехглавый Джин и брюнетка Эльза: как на самом деле должны были выглядеть 11 популярных героев

Дизайнерам потребовалось четыре года, чтобы окончательно продумать образ главной злодейки мультфильма. По изначальной задумке верхняя часть тела Урсулы была человеческой, а вот нижняя — от морского существа. Именно этот момент вызывал у мультипликаторов сложности.

В одной из версий нижняя часть тела Урсулы напоминала рыбу-крылатку. Однако, чтобы персонаж не выглядел слишком стильным и гламурным, создатели остановились на варианте, который мы знаем сегодня.