20+ героев мультфильмов, которые могли бы легко затеряться в толпе, будь они реальными людьми
Интересное
46 минут назад
Чуточку волшебства, и образы из детства обретают фотографическую точность. Благодаря возможностям нейросетей мы воссоздали портреты культовых героев, чтобы проверить, насколько реалистично они могли бы выглядеть в нашем мире.
Волк из мультфильма «Ну, погоди!»
Пес из «Жил-был Пес»
Жаба-мать из мультфильма «Дюймовочка»
Антошка из мультфильма «Рыжий, рыжий, конопатый»
Фрекен Бок из мультфильма «Карлсон вернулся»
Кот Матроскин из мультфильма «Зима в Простоквашино»
Гриф и страус из мультфильма «Крылья, ноги и хвосты»
Майский жук из «Дюймовочки»
Ежик из мультфильма «Ежик в тумане»
Иа-Иа из «Винни Пуха»
Волчонок и Ух из мультфильма «Большой Ух»
Шамаханская царица из «Три богатыря и Шамаханская царица»
Иван и Царь-девица из мультфильма «Конек-Горбунок»
Братья колобки из «Следствие ведут Колобки»
Антилопа из мультфильма «Золотая антилопа»
Мистер Пронька из одноименного мультфильма «Mister Пронька»
Не дотягивает до мультгероя! Но не такой задорный и стильный 😁
-
-
Ответить
Дюдюка Барбидокская, «Подарок для слона» и «Клад»
Тот, что с пучком и бумагами из «Фильм, фильм, фильм»
Мама дяди Федора из «Зима в Простоквашино»
Хоккеист из «Шайбу! Шайбу!»
Гениальный сыщик из мультфильма «По следам бременских музыкантов»
Конечно, у каждого из нас свое представление о том, как эти персонажи могли бы выглядеть вживую. Возможно, кто-то вообразил бы их более сказочными, а кто-то — еще более реалистичными. Но одно можно сказать точно: даже в «настоящем» виде они не теряют своего характера и харизмы, которые заставляют нас любить их снова и снова.
Советуем также не пропустить:
Фото на превью Карлсон вернулся / Союзмультфильм, AI-generated image, Дюймовочка / Союзмультфильм, AI-generated image
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
18 историй знакомств, по которым можно и фильмы снимать
Истории
1 неделя назад
20+ бабушек и дедушек, которые шутят получше комиков
Истории
2 дня назад
«А где отбивнушки?»: 15 историй о женщинах, которые в один миг решили круто изменить свою жизнь
Истории
1 неделя назад
15+ историй про клинеров и их клиентов, от которых главное не лопнуть со смеха
Интересное
1 месяц назад
19 историй о гостях, которые могли бы стать основой для семейной комедии
Истории
6 дней назад
18 историй о дружбе между мужчинами и женщинами, которая бывает ой какой разной
17 человек, которые поехали в отпуск, а попали как будто в кино (и у каждого оно свое)
15 пап, чья логика работает не как у всех, зато всегда эффективно
Истории
2 недели назад
15 выходок свекровей, после которых хочется либо обнять их, либо заблокировать навсегда
Истории
3 дня назад
«Что-то здесь не так»: 18 раз, когда люди доверились своей интуиции и не пожалели
Истории
6 дней назад
16 историй, которые не случились бы, если бы кто-то не задержался на работе
20+ человек решили устроить личную жизнь после 30-ти. И тут началось такое, что любовные романы отдыхают
Истории
4 дня назад