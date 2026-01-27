20+ героев мультфильмов, которые могли бы легко затеряться в толпе, будь они реальными людьми

Чуточку волшебства, и образы из детства обретают фотографическую точность. Благодаря возможностям нейросетей мы воссоздали портреты культовых героев, чтобы проверить, насколько реалистично они могли бы выглядеть в нашем мире.

Волк из мультфильма «Ну, погоди!»

Пес из «Жил-был Пес»

Жаба-мать из мультфильма «Дюймовочка»

Антошка из мультфильма «Рыжий, рыжий, конопатый»

Фрекен Бок из мультфильма «Карлсон вернулся»

Кот Матроскин из мультфильма «Зима в Простоквашино»

Гриф и страус из мультфильма «Крылья, ноги и хвосты»

Майский жук из «Дюймовочки»

Ежик из мультфильма «Ежик в тумане»

Иа-Иа из «Винни Пуха»

Волчонок и Ух из мультфильма «Большой Ух»

Шамаханская царица из «Три богатыря и Шамаханская царица»

Иван и Царь-девица из мультфильма «Конек-Горбунок»

Братья колобки из «Следствие ведут Колобки»

Антилопа из мультфильма «Золотая антилопа»

Мистер Пронька из одноименного мультфильма «Mister Пронька»

Дюдюка Барбидокская, «Подарок для слона» и «Клад»

Тот, что с пучком и бумагами из «Фильм, фильм, фильм»

Мама дяди Федора из «Зима в Простоквашино»

Хоккеист из «Шайбу! Шайбу!»

Гениальный сыщик из мультфильма «По следам бременских музыкантов»

Конечно, у каждого из нас свое представление о том, как эти персонажи могли бы выглядеть вживую. Возможно, кто-то вообразил бы их более сказочными, а кто-то — еще более реалистичными. Но одно можно сказать точно: даже в «настоящем» виде они не теряют своего характера и харизмы, которые заставляют нас любить их снова и снова.

