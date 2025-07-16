Вот как бы выглядели 20+ мультгероев из нашего детства, если бы были реальными людьми

Интересное
3 часа назад

Для многих детей герои мультфильмов — это практически реальные персонажи. Мы уже давно выросли, но решили дать волю своему воображению и представить, как могли бы выглядеть герои наших любимых мультиков в реальной жизни. С помощью нейросети мы воссоздали образы любимых персонажей. Надо признать, что некоторые воплощения вышли немного неожиданными.

Дочь морского царя, «В синем море, в белой пене...»

Кеша, «Возвращение блудного попугая»

irina a
14 минут назад

Мне казалось, что Кеша, скорее, подросток в пубертате, а не взрослый дяденька🤔

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Кот Василий, «Возвращение блудного попугая»

Повариха, «Сказка о царе Салтане»

Царевна Лебедь, «Сказка о царе Салтане»

Доктор Ливси, «Остров сокровищ»

O_о
1 час назад

Не, Гастон какой-то.
Ливси великолепен, разве этот, правый, сможет сказать "Это уы! Уы не умеете держать язык за зубами!"?

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Пес и Болонка, «Пес в сапогах»

irina a
7 минут назад

Шото не то🤔.. прическу попышнее, чтобы глаз прикрывала.. какая-то она жёлтая вся( шуба тоже).
Не то, короче, только бантик похоже получился

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Фрекен Бок, «Малыш и Карлсон»

Водяной, «Летучий корабль»

Царица, «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»

Чиполлино, «Чиполлино»

irina a
1 минута назад

Ощущение, что начали рисовать Робин Гуда, шляпа получилась ниочинь, решили- ну пусть будет Чиполлино))

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Волк, «Ну, погоди!»

Заяц, «Ну, погоди!»

Красная Шапочка, «Петя и Красная Шапочка»

Кот Матроскин, «Зима в Простоквашино»

Дюймовочка, «Дюймовочка»

Мужик, «Падал прошлогодний снег»

Женя, «Цветик-семицветик»

Иван, «Конек-горбунок»

Девочка, «Варежка»

Мальвина, «Приключения Буратино»

Искусственный интеллект и не такое может! Например, он помогает нам рисовать забавные комиксы.

А кого из героев мультфильмов вы хотели бы представить в человеческом облике?

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