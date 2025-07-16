Вот как бы выглядели 20+ мультгероев из нашего детства, если бы были реальными людьми
Для многих детей герои мультфильмов — это практически реальные персонажи. Мы уже давно выросли, но решили дать волю своему воображению и представить, как могли бы выглядеть герои наших любимых мультиков в реальной жизни. С помощью нейросети мы воссоздали образы любимых персонажей. Надо признать, что некоторые воплощения вышли немного неожиданными.
Дочь морского царя, «В синем море, в белой пене...»
Кеша, «Возвращение блудного попугая»
Мне казалось, что Кеша, скорее, подросток в пубертате, а не взрослый дяденька🤔
Кот Василий, «Возвращение блудного попугая»
Повариха, «Сказка о царе Салтане»
Царевна Лебедь, «Сказка о царе Салтане»
Доктор Ливси, «Остров сокровищ»
Не, Гастон какой-то.
Ливси великолепен, разве этот, правый, сможет сказать "Это уы! Уы не умеете держать язык за зубами!"?
Пес и Болонка, «Пес в сапогах»
Шото не то🤔.. прическу попышнее, чтобы глаз прикрывала.. какая-то она жёлтая вся( шуба тоже).
Не то, короче, только бантик похоже получился
Фрекен Бок, «Малыш и Карлсон»
Водяной, «Летучий корабль»
Царица, «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»
Чиполлино, «Чиполлино»
Ощущение, что начали рисовать Робин Гуда, шляпа получилась ниочинь, решили- ну пусть будет Чиполлино))
Волк, «Ну, погоди!»
Заяц, «Ну, погоди!»
Красная Шапочка, «Петя и Красная Шапочка»
Кот Матроскин, «Зима в Простоквашино»
Такой не может быть неприкаянным, тётки быстро к рукам прибрали бы ещё до дяди Фёдора
Дюймовочка, «Дюймовочка»
Мужик, «Падал прошлогодний снег»
Сначала показалось Каневский. Впрочем это уже совсем другая история...
Женя, «Цветик-семицветик»
Иван, «Конек-горбунок»
Девочка, «Варежка»
Мальвина, «Приключения Буратино»
Искусственный интеллект и не такое может! Например, он помогает нам рисовать забавные комиксы.
А кого из героев мультфильмов вы хотели бы представить в человеческом облике?