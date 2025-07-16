Вот как бы выглядели 20+ мультгероев из нашего детства, если бы были реальными людьми

Для многих детей герои мультфильмов — это практически реальные персонажи. Мы уже давно выросли, но решили дать волю своему воображению и представить, как могли бы выглядеть герои наших любимых мультиков в реальной жизни. С помощью нейросети мы воссоздали образы любимых персонажей. Надо признать, что некоторые воплощения вышли немного неожиданными.