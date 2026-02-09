16 кадров, на которых зима проявила себя как самый талантливый и непредсказуемый художник

Зима — это не только колючий мороз и сугробы по колено, но и лучший в мире художник, у которого в палитре только лед, снег и немного магии. Иногда, чтобы увидеть чудо, достаточно просто выйти на балкон или взглянуть на лобовое стекло автомобиля. От замерзших мыльных пузырей до внезапных лесных гостей, заглянувших на огонек, — мы собрали кадры, которые заставляют влюбиться в это холодное время года заново.