Я бы все силы приложила, чтобы ее прикормить. Очень люблю белок. У нас в городе их много, но вот в нашем районе нету
16 кадров, на которых зима проявила себя как самый талантливый и непредсказуемый художник
Зима — это не только колючий мороз и сугробы по колено, но и лучший в мире художник, у которого в палитре только лед, снег и немного магии. Иногда, чтобы увидеть чудо, достаточно просто выйти на балкон или взглянуть на лобовое стекло автомобиля. От замерзших мыльных пузырей до внезапных лесных гостей, заглянувших на огонек, — мы собрали кадры, которые заставляют влюбиться в это холодное время года заново.
«К нам на балкон периодически заглядывает гость, на этот раз мне удалось застать ее врасплох»
- Хороший у вас райончик! © enott85 / Pikabu
Мыльные пузыри на морозе
«Возле озера Виннипег на днях»
Похоже что в середине один книгу читает, а справа устал и наклонил голову
«Что делает в выходные дни взрослый двадцатичетырехлетний человек?»
Когда спрятал от кота
Ледяная синица
На севере
В мире нет ничего совершенного... Ну, кроме снежинок
Давным-давно был переводной альбом со снежинками, прекрасно изданный. Ни одна не повторялась! Под каждой снежинкой была описана ее форма
«Отдыхали с друзьями за городом, сделал, наверное, сотню снимков на телефон. Долго выбирал ракурсы, режимы съемки, а самым удачным получился один из последних, сделанный просто на ходу»
«Приезжаю на дачу, а тут такое»
- Ну прям Игра Дач. Весна близко. Картошка сама себя не посадит. © youneedadoctor / Pikabu
Красотища какая!
Птица счастья завтрашнего дня!
На севере на днях
«Дед Мороз оставил мне в подарок потрясающую картину на лобовом стекле»
«Вот такая красота прилетела! Жду вестей из Хогвартса!»
«Времени менять объектив не было, поэтому снял на широкий. Попозировала и убежала по своим делам»
Скала позади лисички похожа на гигантскую птицу с воздетыми крыльями...
