16 кадров, на которых зима проявила себя как самый талантливый и непредсказуемый художник

Зима — это не только колючий мороз и сугробы по колено, но и лучший в мире художник, у которого в палитре только лед, снег и немного магии. Иногда, чтобы увидеть чудо, достаточно просто выйти на балкон или взглянуть на лобовое стекло автомобиля. От замерзших мыльных пузырей до внезапных лесных гостей, заглянувших на огонек, — мы собрали кадры, которые заставляют влюбиться в это холодное время года заново.

«К нам на балкон периодически заглядывает гость, на этот раз мне удалось застать ее врасплох»

Бруннера
3 часа назад

Я бы все силы приложила, чтобы ее прикормить. Очень люблю белок. У нас в городе их много, но вот в нашем районе нету

Мыльные пузыри на морозе

«Возле озера Виннипег на днях»

«Что делает в выходные дни взрослый двадцатичетырехлетний человек?⁠»

Когда спрятал от кота

Ледяная синица⁠

На севере

В мире нет ничего совершенного... Ну, кроме снежинок

Бруннера
3 часа назад

Давным-давно был переводной альбом со снежинками, прекрасно изданный. Ни одна не повторялась! Под каждой снежинкой была описана ее форма

«Отдыхали с друзьями за городом, сделал, наверное, сотню снимков на телефон. Долго выбирал ракурсы, режимы съемки, а самым удачным получился один из последних, сделанный просто на ходу»

«Приезжаю на дачу, а тут такое»

  • Ну прям Игра Дач. Весна близко. Картошка сама себя не посадит. © youneedadoctor / Pikabu

Красотища какая!

Птица счастья завтрашнего дня!

На севере на днях

«Дед Мороз оставил мне в подарок потрясающую картину на лобовом стекле»

«Вот такая красота прилетела! Жду вестей из Хогвартса!»

«Времени менять объектив не было, поэтому снял на широкий. Попозировала и убежала по своим делам»

А вот еще подборочка зимних фото, глядя на которые, так и хочется согреться горячим чаем.

Фото на превью ParadoxPTZ / Pikabu

