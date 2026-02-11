16 фотографий, которые выглядят, как сбой в матрице, но это наша с вами реальность
Казалось бы, нас уже ничем не удивить. Но иногда сделаешь снимок, а потом посмотришь на него спустя время и... Как ты умудрился сфотографировать собаку-головастика, почему твой кот летает по кухне, и почему в городе гуляют странные существа? В этой, казалось бы, простой фотоподборке больше вопросов, чем ответов, но от этого она не менее впечатляющая.
Гигантская птица собирается прогуляться в компании ребенка
Согласитесь, часто в кадр попадают неожиданные гости. Но тут чайка превратила обычную отпускную фотографию в незабываемую картину.
Если вы тоже считаете эту собаку странной, добро пожаловать в клуб
- Да это же кошка на голове собаки! © MightyLabooshe / Reddit
- Знаете, и это впечатляет еще больше, чем просто странная собака. © saketho / Reddit
«Мыльный пузырь захватил моего щеночка!»
«Она же прямо парит в воздухе!»
- Мне кажется, кошка сидит на краю стола. Слева от стула видна другая ножка, более высокая, которая затем исчезает за стеной. © Xanitarou / Reddit
«Я вообще не догоняю... Что с собакой?»
- Присмотрись к голове, там же слева виден зазор — это раздвижная дверь. © joker13585 / Reddit
С этим грузовиком что-то не так, да?
Вы тоже видите летающий камень?
- На самом деле камень торчит из воды и отражается в ней. Просто туман немного меняет картинку. © Legal-Adhesiveness33 / Reddit
«Огромное солнце»
- Облака, расположенные за «солнцем», быстро его выдали. © Mr_Moped_Man / Reddit
«Котик принимает ванну в миске для воды»
«Делать было нечего. Вот, сфоткал, как стекает вода в раковине»
- Конечно, немного не по себе, но все равно это красиво! © Unknown author / Reddit
У вас тоже складывается впечатление, что эти мусорные баки собираются от нас улететь?
Почему котик спит в небе? Как у него это получается?
Оказалось, все просто до невозможности! Кота засняли на капоте авто, правильно скадрировали и вуаля — у вас мистическое фото парящего котика.
«Понять бы, что здесь вообще происходит»
Главное, подобрать правильный ракурс — и вот у вас получается уже собака-головастик
А вы думали, мантикоры — это мифические существа?
Нам кажется, что это одно из лучших отражений, которое мы когда-либо видели.
«Я всегда рядом, чтобы поддержать его»
Над каким снимком вы дольше всего думали? Кстати, вам удавалось сделать такую фотографию, которую хоть сейчас в сборник головоломок помещай? Если да, то не жадничайте и покажите нам, пожалуйста.
Комментарии
Забавная подборка! Больше всего понравился глаз - захотелось попробовать сделать что-то подобное