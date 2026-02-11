16 фотографий, которые выглядят, как сбой в матрице, но это наша с вами реальность

Казалось бы, нас уже ничем не удивить. Но иногда сделаешь снимок, а потом посмотришь на него спустя время и... Как ты умудрился сфотографировать собаку-головастика, почему твой кот летает по кухне, и почему в городе гуляют странные существа? В этой, казалось бы, простой фотоподборке больше вопросов, чем ответов, но от этого она не менее впечатляющая.