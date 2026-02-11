16 фотографий, которые выглядят, как сбой в матрице, но это наша с вами реальность

Казалось бы, нас уже ничем не удивить. Но иногда сделаешь снимок, а потом посмотришь на него спустя время и... Как ты умудрился сфотографировать собаку-головастика, почему твой кот летает по кухне, и почему в городе гуляют странные существа? В этой, казалось бы, простой фотоподборке больше вопросов, чем ответов, но от этого она не менее впечатляющая.

Гигантская птица собирается прогуляться в компании ребенка

Согласитесь, часто в кадр попадают неожиданные гости. Но тут чайка превратила обычную отпускную фотографию в незабываемую картину.

Если вы тоже считаете эту собаку странной, добро пожаловать в клуб

«Мыльный пузырь захватил моего щеночка!»

«Она же прямо парит в воздухе!»

  • Мне кажется, кошка сидит на краю стола. Слева от стула видна другая ножка, более высокая, которая затем исчезает за стеной. © Xanitarou / Reddit

«Я вообще не догоняю... Что с собакой?»

  • Присмотрись к голове, там же слева виден зазор — это раздвижная дверь. © joker13585 / Reddit

С этим грузовиком что-то не так, да?

Вы тоже видите летающий камень?

  • На самом деле камень торчит из воды и отражается в ней. Просто туман немного меняет картинку. © Legal-Adhesiveness33 / Reddit

«Огромное солнце»

«Котик принимает ванну в миске для воды»

«Делать было нечего. Вот, сфоткал, как стекает вода в раковине»

У вас тоже складывается впечатление, что эти мусорные баки собираются от нас улететь?

Почему котик спит в небе? Как у него это получается?

Оказалось, все просто до невозможности! Кота засняли на капоте авто, правильно скадрировали и вуаля — у вас мистическое фото парящего котика.

«Понять бы, что здесь вообще происходит»

Главное, подобрать правильный ракурс — и вот у вас получается уже собака-головастик

А вы думали, мантикоры — это мифические существа?

Нам кажется, что это одно из лучших отражений, которое мы когда-либо видели.

«Я всегда рядом, чтобы поддержать его»

Над каким снимком вы дольше всего думали? Кстати, вам удавалось сделать такую фотографию, которую хоть сейчас в сборник головоломок помещай? Если да, то не жадничайте и покажите нам, пожалуйста.

Бруннера
16 часов назад

Забавная подборка! Больше всего понравился глаз - захотелось попробовать сделать что-то подобное

