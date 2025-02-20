13 человек нашли сами не поняли что и здорово озадачили интернет
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1 час назад
Когда мы были маленькими, то обнаружив неведомую штуковину, сразу бежали к взрослым с расспросами: "А что это? А как? А куда?", - и получив ответ уходили довольные и переполненные новым знанием. А сейчас, в век развитых технологий, увидев что-то интригующее мы сразу обращаемся за помощью к поисковику, который моментально дает разъяснения. Но бывает, что находка настолько загадочна, что даже поисковая система впадает в ступор. И тогда на помощь приходят обычные люди из сети, которые помогают решить эту головоломку.
"Купила эту штуку на брахолке. Кручу-верчу, не пойму, как ее использовать. Она еще и щелкает прикольно"
- Эту штуку раньше прижимали к туловищу скаковой лошади в том месте, которое предварительно разминали руками после тренировки. То есть мышцу сначала массировали, а потом водили вот этим кликером, чтобы он щелках и у лошадей возникали приятные ассоциации между массажем и щелчками. Так скакуна приучали к массажу после тренировки и усиливали эмоциональную связь с наездником. © anarchonbury / Reddit
«Эта вещица была найдена в коробке с деталями. Похожа на коровий колокольчик, но не звенит! Она около 5 см и довольно легкая»
- Это фитиль от керосиновой лампы. Мы использовали такие для освещения, когда во время сильной непогоды отключалось электричество. У лампы изящный корпус с прозрачной стеклянной трубкой. © TsantaClaws1 / Reddit
«Металлический цилиндр c проволочной щеткой внутри и ершиком. Понятия не имею, откуда он вообще взялся»
- Это инструмент для чистки аккумулятора автомобиля. Ершик предназначен для чистки зажима на конце кабеля, а щетка внутри второй части — для чистки клемм аккумулятора. © brock_lee / Reddit
"Я работаю на кухне в очень старом здании. Нашел вот эту штуку, но не пойму для чего она. Может скалка какая-то?"
- Нет. Это вещица, которая защищала от травм во время проталкивания продуктов в измельчитель. Она позволяла уберечь пальцы от порезов. © snootnoots / Reddit
"Нашел в комиссионном магазине эту стеклянную розовую птицу. Есть ли у кого-нибудь идеи, что это может быть?"
- Держатель очков. Носовая часть устанавливается на нос птицы, а сложенные дужки вставляются в гнездо на ее голове. © costabius / Reddit
"Не знаете для чего нужна эта липучка на спинке рюкзака?"
- Как опытный путешественник могу сказать, что с помощью этого ремешка можно надеть рюкзак на выдвижную ручку чемодана. Так вы надежно зафиксируете рюкзак на багаже. © HelloNNNewman / Reddit
"Который день нахожу по всему дому вот такие розовые резиновые кругляшки. Ума не приложу, что это"
- Ха, кажется у вас дома кто-то теряет противоскользящие резинки со своих носков. © dasfuxi / Reddit
"Нашел эту штуку во время уборки офиса"
- Это мебельный замок-защелка. © tugboattommy / Reddit
"Ходил с металлоискателем вдоль реки нашел это. Он тяжелый для своего размера, золотистого цвета и на нем есть гравировка «@ Disney»."
- Это часть серьги из набора роскошных украшений принцессы Авроры. У моей дочки был точно такой же набор. © More_Grapefruit9261 / Reddit
«Что это за маленький пластиковый предмет с микрочипом внутри?»
- Это тестер утечки в микроволновой печи. Подносите ее к краям дверцы микроволновки, и маленькая неоновая лампочка внутри светится оранжевым, если получает чувствует какое-то излучение. © Melgamatic214 / Reddit
"Нашел этот металлический заостренный предмет в офисе"
- Это нож для вскрытия писем. У меня есть точно такой же. © LuvDeviL / Reddit
"Нашел эту розовую штуку в заброшенной шахте. На минерал не похожа, скорее на воск. Еще на на ней есть следы укусов"
- Я предполагаю, что это для вощения веревки, чтобы она плавно двигалась через шкивы. А следы укусов, вероятно, оставили грызуны. © SignificantDrawer374 / Reddit
"Нашла эту металлическую вещицу в банке с пуговицами. Задняя часть двигается туда-сюда"
- Это запонка для рубашки. Скорее всего она шла в наборе. Иногда их даже носили с платьем. © Nice-Region2537 / Reddit
У нас есть еще несколько похожих подборок, в которых раскрываются тайны загадочных находок:
Фото на превью LocksForWalls / Reddit
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