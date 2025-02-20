13 человек нашли сами не поняли что и здорово озадачили интернет

Когда мы были маленькими, то обнаружив неведомую штуковину, сразу бежали к взрослым с расспросами: "А что это? А как? А куда?", - и получив ответ уходили довольные и переполненные новым знанием. А сейчас, в век развитых технологий, увидев что-то интригующее мы сразу обращаемся за помощью к поисковику, который моментально дает разъяснения. Но бывает, что находка настолько загадочна, что даже поисковая система впадает в ступор. И тогда на помощь приходят обычные люди из сети, которые помогают решить эту головоломку.

"Купила эту штуку на брахолке. Кручу-верчу, не пойму, как ее использовать. Она еще и щелкает прикольно"

Эту штуку раньше прижимали к туловищу скаковой лошади в том месте, которое предварительно разминали руками после тренировки. То есть мышцу сначала массировали, а потом водили вот этим кликером, чтобы он щелках и у лошадей возникали приятные ассоциации между массажем и щелчками. Так скакуна приучали к массажу после тренировки и усиливали эмоциональную связь с наездником. © anarchonbury / Reddit

«Эта вещица была найдена в коробке с деталями. Похожа на коровий колокольчик, но не звенит! Она около 5 см и довольно легкая»

Это фитиль от керосиновой лампы. Мы использовали такие для освещения, когда во время сильной непогоды отключалось электричество. У лампы изящный корпус с прозрачной стеклянной трубкой. © TsantaClaws1 / Reddit

«Металлический цилиндр c проволочной щеткой внутри и ершиком. Понятия не имею, откуда он вообще взялся»

Это инструмент для чистки аккумулятора автомобиля. Ершик предназначен для чистки зажима на конце кабеля, а щетка внутри второй части — для чистки клемм аккумулятора. © brock_lee / Reddit

"Я работаю на кухне в очень старом здании. Нашел вот эту штуку, но не пойму для чего она. Может скалка какая-то?"

Нет. Это вещица, которая защищала от травм во время проталкивания продуктов в измельчитель. Она позволяла уберечь пальцы от порезов. © snootnoots / Reddit

"Нашел в комиссионном магазине эту стеклянную розовую птицу. Есть ли у кого-нибудь идеи, что это может быть?"

Держатель очков. Носовая часть устанавливается на нос птицы, а сложенные дужки вставляются в гнездо на ее голове. © costabius / Reddit

"Не знаете для чего нужна эта липучка на спинке рюкзака?"

Как опытный путешественник могу сказать, что с помощью этого ремешка можно надеть рюкзак на выдвижную ручку чемодана. Так вы надежно зафиксируете рюкзак на багаже. © HelloNNNewman / Reddit

"Который день нахожу по всему дому вот такие розовые резиновые кругляшки. Ума не приложу, что это"

Ха, кажется у вас дома кто-то теряет противоскользящие резинки со своих носков. © dasfuxi / Reddit

"Нашел эту штуку во время уборки офиса"

"Ходил с металлоискателем вдоль реки нашел это. Он тяжелый для своего размера, золотистого цвета и на нем есть гравировка «@ Disney»."

Это часть серьги из набора роскошных украшений принцессы Авроры. У моей дочки был точно такой же набор. © More_Grapefruit9261 / Reddit

«Что это за маленький пластиковый предмет с микрочипом внутри?»

Это тестер утечки в микроволновой печи. Подносите ее к краям дверцы микроволновки, и маленькая неоновая лампочка внутри светится оранжевым, если получает чувствует какое-то излучение. © Melgamatic214 / Reddit

"Нашел этот металлический заостренный предмет в офисе"

Это нож для вскрытия писем. У меня есть точно такой же. © LuvDeviL / Reddit

"Нашел эту розовую штуку в заброшенной шахте. На минерал не похожа, скорее на воск. Еще на на ней есть следы укусов"

Я предполагаю, что это для вощения веревки, чтобы она плавно двигалась через шкивы. А следы укусов, вероятно, оставили грызуны. © SignificantDrawer374 / Reddit

"Нашла эту металлическую вещицу в банке с пуговицами. Задняя часть двигается туда-сюда"