18 человек, которые нашли загадочные вещи в самых обычных местах
Фотоподборки
13 минут назад
Все мы любим детективные кино и книги. Они интригуют и даже немного щекочут нервы. Но одно дело, когда загадочная история разворачивается на страницах книги, и совсем другое, когда в реальной жизни. Вот и герои нашей статьи в самый обычный день столкнулись с необычными вещами.
"Пошла выкидывать мусор, а у двери пакет лежит. Глянула внутрь - а там подарочек пикантный. Де еще в моем любимом цвете! Понятия не имею, кто это сделал, у меня ж ни мужа, ни поклонника"
Этот ветрогенератор пережил торнадо
"Оставил машину незакрытой, а когда вернулся, внутри была куча разбросанных пупсов"
"Копался у себя во дворе и обнаружил в земле iPad"
"Еще вечером у меня были только одна лопатка и кисточка, а сегодня на кухне их уже было по две штуки. Какой-то сбой в матрице"
«Я просто спал, а мой телек решил внезапно включится сам по себе»
"Решил забраться на свой чердак, а там было это"
«В моем доме обнаружилось старое закопанное окно. Инспектор говорит, что, скорее всего, это старое подвальное помещение»
«В 5 утра моя жена закричала так, как будто увидела призрака. Она пошла за водой и увидела это на кухне. Это просто безумие. И мы живем в горах»
«Мои родители нашли перо с номером телефона»
"Мне пришло письмо с неизвестного адреса, в котором был только карандаш"
«Это невероятно редкая раковина, встречающаяся только в Северной Европе. И мы с папой нашли ее сегодня на побережье Южной Африки»
"Мой парень нашел в кармане своего плаща перец. Он его туда не клал"
«Когда я делала уборку, то обнаружила эти белые кучки. Кто-то говорит, что это самодельная отрава для муравьев. Но у меня дома никто таким не занимается»
«Работаю одна в пустом офисном здании, и тут ко мне под дверь кто-то просунул записку»
«Хочешь сделать снеговика?»
«Кто-то прислал мне ожерелье за $300. Понятия не имею, кто это мог сделать, у меня нет девушки или любовницы. Для наглядности надел его на свою собаку»
"У меня нет ни малейшей идеи, почему этот отель выбрал такие ковры"
"Знаете такие детские игрушки, которые становятся больше, если положить их в воду. Вот что произойдет, если забыть такую в воде на 4 года"
Не всегда неопознанные вещи таят в себе загадку. Иногда это просто старинные предметы, предназначение которых не так очевидно:
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