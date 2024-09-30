18 человек, которые нашли загадочные вещи в самых обычных местах

Все мы любим детективные кино и книги. Они интригуют и даже немного щекочут нервы. Но одно дело, когда загадочная история разворачивается на страницах книги, и совсем другое, когда в реальной жизни. Вот и герои нашей статьи в самый обычный день столкнулись с необычными вещами.

"Пошла выкидывать мусор, а у двери пакет лежит. Глянула внутрь - а там подарочек пикантный. Де еще в моем любимом цвете! Понятия не имею, кто это сделал, у меня ж ни мужа, ни поклонника"

Этот ветрогенератор пережил торнадо

"Оставил машину незакрытой, а когда вернулся, внутри была куча разбросанных пупсов"

"Копался у себя во дворе и обнаружил в земле iPad"

"Еще вечером у меня были только одна лопатка и кисточка, а сегодня на кухне их уже было по две штуки. Какой-то сбой в матрице"

«Я просто спал, а мой телек решил внезапно включится сам по себе»

"Решил забраться на свой чердак, а там было это"

«В моем доме обнаружилось старое закопанное окно. Инспектор говорит, что, скорее всего, это старое подвальное помещение»

«В 5 утра моя жена закричала так, как будто увидела призрака. Она пошла за водой и увидела это на кухне. Это просто безумие. И мы живем в горах»

«Мои родители нашли перо с номером телефона»

"Мне пришло письмо с неизвестного адреса, в котором был только карандаш"

«Это невероятно редкая раковина, встречающаяся только в Северной Европе. И мы с папой нашли ее сегодня на побережье Южной Африки»

"Мой парень нашел в кармане своего плаща перец. Он его туда не клал"

«Когда я делала уборку, то обнаружила эти белые кучки. Кто-то говорит, что это самодельная отрава для муравьев. Но у меня дома никто таким не занимается»

«Работаю одна в пустом офисном здании, и тут ко мне под дверь кто-то просунул записку»

«Хочешь сделать снеговика?»

«Кто-то прислал мне ожерелье за $300. Понятия не имею, кто это мог сделать, у меня нет девушки или любовницы. Для наглядности надел его на свою собаку»

"У меня нет ни малейшей идеи, почему этот отель выбрал такие ковры"