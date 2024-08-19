16 старинных штуковин, истинное назначение которых не каждый работник музея отгадает

Если бы современный смартфон попал в прошлое, то никто бы не понял, что это за штука и для чего она вообще нужна. То же самое можно сказать и про некоторые вещи из былых времен. Чтобы понять, для чего предназначены некоторые из них, нужно чуть ли не консилиум собирать. Хорошо, что есть интернет. Здесь всегда найдутся знатоки, которые помогут разгадать любую загадку.

«Моя бабуля хранила эту вещицу всю жизнь. Я с детства пытаюсь понять, для чего она»

Да это же гаситель для свечей. Вероятно, у него когда-то была ручка, но отломилась.

© Unfair-Somewhere-222 / Reddit

«В Великобритании я повсюду нахожу подобные деформированные стекла. Самое интересное, что часто они находятся рядом с абсолютно нормальными стеклами»

Это «лунное стекло». Подобным образом изготавливали стекла несколько столетий назад. Они были дешевле в производстве, поэтому их часто использовали в заведениях. На сегодняшний день это просто декоративный элемент и кусочек истории. © PipBin / Reddit

«Нашла эту штуку в антикварном магазине»

Открывалка для бутылок с одной стороны и солонка — с другой. © outerworldLV / Reddit

Интересная деревянная штука с резьбой, гремит при использовании

Это винтажный ковш для воды. © Rizzie24 / Reddit

Металлическая цепочка с зажимами. На каждом зажиме есть маленькое декоративное украшение

У моего отца была похожая штука — это зажим для салфеток, который использовали во время еды. © Anubis1958 / Reddit

«Наша фамильная штука. Внутренняя палочка вращается свободно»

Это челнок для ткацкого станка. © jackrats / Reddit

«Нашла в оптовой ювелирке какие-то серебряные шарики на цепочке»

Когда-то их нужно было вставлять в верхние части плаща — цепочка удерживала его закрытым. © niagaemoc / Reddit

«Нашла эти „палочки“ у бабушки. Есть идеи, что это?»

Они стоят бешеных денег! А все потому, что это механические карандаши викторианской эпохи. © Timbershoe / Reddit

«Какая-то многослойная ткань. Я нашла ее в антикварном магазине в коробке с салфетками»

Это держатель для хлебных лепешек. Они раскладываются по «кармашкам» и дольше остаются теплыми. © Double-Helicopter-53 / Reddit

Яйцевидная двусторонняя ложка

Эта мерная ложка, которая, вероятно, шла в комплекте с детским питанием. © lawnoptions / Reddit

«Нашел в речке маленькую ржавую металлическую штуку»

Это фигурка с рулевой рамы велосипеда, которые выпускались во Франции до 1913 года.

© Menthalion / Reddit

«Без понятия, что это за штука, но я хочу ее купить»

Это для настоящих кофеманов — кофеварка с сифоном. © soup*****man / Reddit

«Кто-нибудь знает, что это за миниатюрные руки?»

Это амулет-фига, якобы для защиты от сглаза. © Ghost_of_Syd / Reddit

Неопознанная штука, похожая на брелок

Это сломанная бензиновая зажигалка. Небольшой выступ с резьбой должен держать фитиль и закрываться крышкой. © BlankPlanchet / Reddit

Предметы из фарфора или керамики. Они довольно легкие и не кажутся полыми. У них плоское основание и нет каких-либо видимых отверстий

Готов поспорить, что набор из Японии. А сами предметы — подставка для палочек для еды. © snokyguy / Reddit

«Нашел этот стул на свалке. Есть идеи, для чего он?»

Да это же родильное кресло! Моя дочка на таком рожала. © Technical-Curve-1023 / Reddit