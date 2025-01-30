10, казалось бы, современных штук, которые на самом деле появились значительно раньше

Мы уверены, что многие вещи и явления появились относительно недавно, и за это нам стоит поблагодарить современных изобретателей. Однако порой это не совсем так. Например, первые роботы существовали еще в XII веке, а символ @ использовался в XIV. Мы решили выяснить, когда на самом деле возникли различные устройства и сервисы, которыми люди сейчас пользуются каждый день.

Кондиционер

Считается, что первый компактный компрессор, охлаждавший воздух, создал инженер Уиллис Кэрриер. Он изобрел кондиционер для бруклинской типографии, который мог изменять температуру и влажность в помещении. Однако, Кэрриер отнюдь не был первопроходцем в этой области. Еще в 1842 году врач Джон Горри смог собрать машину, которая охлаждала воздух в помещении. Горри занимался лечением людей, страдающих от тропических заболеваний, и старался облегчить их состояние, снижая температуру в комнатах.

Горри сконструировал механизм, состоящий из небольшого парового двигателя, компрессора и змеевика, и назвал его «машиной по производству льда». Мужчина пытался запатентовать свое изобретение и наладить производство кондиционеров, но встретил решительное сопротивление со стороны промышленников, поставлявших лед в жаркие регионы страны. Они поняли, что машина Горри может уменьшить их заработки, и сделали все, чтобы дискредитировать его изобретение. В результате Горри умер в нищете, а окружающие так и не поверили, что его устройство работает.

Стикеры

Считается, что изобретателем стикеров был Р. Стентон Эйвери. В 1935 году он спроектировал машину, которая прикрепляла самоклеящиеся картинки на бумагу, пропитанную силиконом. После этого любой человек мог отклеить этикетку или изображение и прикрепить их туда, куда хотел.

Однако стикеры появились значительно раньше — еще в середине XVIII века. В те времена рынки были многолюдным местом, и торговцы порой срывали голос, чтобы привлечь внимание покупателей. Именно тогда кто-то придумал приклеивать яркие этикетки на коробки с товарами, чтобы выделяться на фоне остальных продавцов. Правда, самоклеящейся бумаги тогда еще не было, поэтому наклейки крепили с помощью клейкой пасты. Предполагается, что именно тогда и появилось слово «стикер».

Роботы

Изобретатель Аль-Джазири еще в XII веке создал множество механических устройств, в том числе клапанные насосы, водоподъемные машины и фонтаны, которые можно было запрограммировать на включение и выключение. Кроме того, его вполне можно назвать отцом современной робототехники. Многие открытия ученого на столетия опережали достижения европейской науки.

Так как конструирование механизмов было недешевым делом, Аль-Джазири создавал множество хитроумных игрушек именно для богатых людей. Например, он спроектировал роботов, которые могли исполнять разные простые мелодии на барабанах, флейте и арфе. У Аль-Джазири был и проект механических слуг, которые могли подавать гостям полотенца. В конце своей жизни изобретатель опубликовал трактат с детальным описанием всех своих устройств, которые при желании могли собрать даже простые люди. Именно благодаря этой работе многие здания были оснащены водоподъемными машинами, некоторые из которых функционировали до недавних дней.

Сэлфи

Первым автопортретом, сделанным с помощью фотокамеры, считается снимок Роберта Корнелиуса 1839 года. Так как съемка в те времена требовала длительной экспозиции, Корнелиусу пришлось позировать порядка 10–15 минут перед камерой, чтобы изображение получилось четким. Зато у фотографа было достаточно времени, чтобы открыть объектив, встать перед ним, а потом снова закрыть его. Эта фотография совершенно не впечатлила Роберта и, вполне возможно, не дошла бы до наших дней, если бы ученик Корнелиуса не решил ее сохранить. В результате снимок обнаружили только в 1975 году, и версия исследователей о том, что именно Роберт первым сделал селфи, подтвердились.

Микрофон

Хотя само слово «микрофон» впервые использовалось только в XIX веке, идея передачи звука с помощью специального устройства исследовалась еще изобретателем и физиком-экспериментатором Робертом Гуком в 1665 году. Именно он первым разработал механизм, состоящий из двух акустических чаш и веревки, который должен был транслировать звук на расстояние.

Платформа для знакомств

Задолго до появления сайтов онлайн знакомств, во второй половине XIX века, существовал интересный обычай. Раз в год, первого января, незамужние барышни устраивали быстрые свидания вслепую в надежде найти своего избранника. Девушки заранее помещали в газете объявления, приглашая всех заинтересованных джентльменов к себе в гости. Каждый претендент проводил в доме 10–15 минут и обычно даже не снимал верхнюю одежду. Отведав предложенный напиток и коротко поболтав с барышней, он оставлял свою визитную карточку и удалялся. При желании молодые люди могли продолжить знакомство или постараться побыстрее забыть о встрече. Эта необычная практика почти исчезла на рубеже XIX и XX веков.

Символ «собачка»

Хотя символ @ появился еще на клавиатурах пишущих машинок в конце XIX века, всемирную известность он получил благодаря Рею Томлинсону, который создал электронную почту в 1971 году. Томлинсон решил использовать именно этот знак в электронных адресах, так как раньше символ @ обозначал стоимость единицы товара и был известен только в узких кругах. Однако, оказывается, @ можно встретить и на средневековых манускриптах. Исследователи предполагают, что в Южной Европе в XVI веке символ служил для обозначения амфоры или универсальной меры веса. Его в основном использовали в торговых документах в том случае, если валюты в странах различались. Однако в некоторых рукописях XIV века он фигурирует в другом, не совсем понятном качестве. Когда и как именно появился символ @, пока остается загадкой.

Эмодзи

Кошачья прислуга 20 часов назад Собачка. В Китае - улитка, в Германии - обезьяна, в Финляндии кошка, а в Венгрии вообще клещ... - - Ответить

Первый набор смайликов для цифровой коммуникации создали японские ученые в 1999 году. Но это не значит, что люди не использовали схематическое изображение лица для общения в прежние века. Несколько лет назад словацкий исследователь обнаружил, что в 1635 году один юрист рисовал улыбающийся смайлик в качестве печати на официальных документах. Таким образом он показывал свое одобрение и заверял бумаги. Другую улыбающуюся мордашку археологи обнаружили на хеттской вазе, которая датируется XVIII веком до н.э. Так как в сосуде хранился щербет, вполне возможно, улыбка указывала на вкус напитка. Хотя сами ученые так и не пришли к определенному мнению, зачем на вазе нарисован смайлик.

Форумы

Первые интернет-форумы появились в конце 70-х годов прошлого века и позволили людям анонимно выражать собственное мнение, делиться личными историями и комментировать чужие высказывания. Однако подобный формат общения существовал задолго до появления глобальной сети. В викторианских газетах во второй половине XIX века особой популярностью пользовались колонки личных сообщений. Многие люди публиковали там личные драмы или обменивались любовными посланиями. Причем некоторые кодировали свои сообщения, чтобы их смог понять только тот человек, которому они были адресованы. В результате подписчики газет с увлечением следили за развитием историй и прилагали массу усилий, чтобы расшифровать послания.

Кофемашина

В XIX веке кофе пользовался бешеной популярностью, но на то, чтобы приготовить одну чашечку этого напитка, порой уходило до 5 минут. Поэтому многие изобретатели того времени старались придумать машину, которая смогла бы сделать кофе за считанные секунды. Первым, кто добился успеха, был изобретатель Анджело Мориондо из Турина. Именно он в 1884 году получил патент на паровую машину для «мгновенного приготовления кофейного напитка». Эспрессо-машина Мориондо действовала примерно по такому же принципу, как и современные приборы: она прогоняла воду под высоким давлением через слой кофе. По неизвестным причинам массовое производство этих изделий так и не было налажено, и о дальнейшей судьбе изобретателя ничего не известно. Зато идея пришлась по душе другому итальянцу — Луиджи Беззеру. Вместе с изобретателем Дезидерио Павони он улучшил конструкцию эспрессо-машины. Получившийся прибор впервые был представлен на Миланской ярмарке в 1906 году, и вскоре его можно было увидеть во многих кафе.