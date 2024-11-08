11 изобретений, которые появились на свет благодаря счастливому случаю

Как правило, все великие открытия и изобретения — это результаты многолетнего труда. Но некоторые из них совершаются вполне случайно. Об одном из них — пенициллине — наслышан, вероятно, каждый. Мы же решили рассказать о том, как другие, вполне знакомые нам вещи и явления появились благодаря случаю.





Лапша быстрого приготовления

В 60-е годы Япония страдала от нехватки продовольствия, и бизнесмен Момофуку Андо, заметив, какие очереди выстраиваются у продавцов свежеприготовленного рамена, загорелся идеей создать лапшу, которую можно за 2 минуты приготовить дома самому, используя только горячую воду. Год он без толку возился в своем сарае, пока однажды не подсмотрел, как жена готовит тэмпуру [блюдо японской кухни из рыбы, морепродуктов или овощей, приготовленных в кляре и обжаренных во фритюре — прим. ADME]. В этот момент Момофуку испытал озарение: раз горячее масло для жарки вытягивает влагу из мучного кляра, можно аналогичным образом вытянуть влагу из лапши. А благодаря дегидратации продукт сможет храниться долго. Первая лапша быстрого приготовления продавалась, как предмет роскоши: она стоила в 6 раз дороже обычного рамена. Но после нескольких доработок себестоимость продукта снизилась, а блюдо постепенно завоевало любовь всего мира.

Ластик

Первые ластики можно было есть, ведь они делались из хлебного мякиша. Также следы от карандаша часто стирали при помощи панировочных сухарей. Но в 1770 году оптик Эдвард Нэрн случайно, по его словам, взял кусок резины вместо хлеба и заметил, что он отлично стирает линии на бумаге. После этого он начал продавать ластики из натурального каучука по весьма высокой на то время цене.

Картофельные чипсы

Картофельные чипсы тоже были изобретены случайно. По одной легенде, влиятельный клиент оказался недоволен поданным ему жареным картофелем и попросил нарезать потоньше. А повар хотел насолить клиенту и нарезал картофель не просто потоньше, а на слайсы толщиной с бумагу. И потом поджарил их на сковороде до хрустящей корочки. А в итоге закуска пришлась весьма по вкусу и стала популярным блюдом. По другой легенде, сестра повара чистила картофель и случайно уронила тонкий ломтик в кастрюлю с кипящим жиром. Так у нее родилась идея чипсов.

Микроволновка

В 40-х годах инженер Перси Спенсер работал с компактными резонансными магнетронами, которые использовали для обнаружения местоположения объекта, и внезапно заметил, что шоколадный батончик, который лежал у него в кармане, растаял. Это навело его на мысль, что при помощи волн можно разогревать пищу. Спенсер решил продолжить эксперименты с магнетронной трубкой, направляя ее на другие продукты, такие как яйца и попкорн. А потом поместил магнетроны в металлический ящик с дверцей, создав первую микроволновую печь — весьма гигантскую в то время.

Булавка

В 1849 году механик Уолтер Хант просто сидел в своей мастерской, терзаясь мыслью, как выплатить своему другу $ 15, которые занял у него. Погруженный в свои размышления он машинально сматывал и разматывал куски механической проволоки. И тут заметил, что согнутая проволока, сцепленная сама с собой, сохраняла достаточную гибкость, чтобы ее можно согнуть и разогнуть заново. У него тут же родилась идея английской булавки, он нарисовал несколько эскизов и продал патент за $ 400.

Химчистка

На протяжении веков вещи стирали, чтобы избавиться от пятен. Пока в далеком 1825 году один слуга в доме Жана-Батиста Жолли случайно не опрокинул содержимое лампы на грязную скатерть. Когда жидкость высохла, пятна исчезли. Предполагается, что в лампе содержался камфен, одним из основных ингредиентов которого является скипидар. Так впервые зародилась идея, что чистить вещи можно, не стирая. Использование летучих органических жидкостей для чистки тканей стали называть «французской чисткой» в Шотландии и «химической чисткой» в Германии.

Кофе

По наиболее популярной легенде в 850 г. н.э. в предгорьях Йемена пастух по имени Калди заметил, что его козы едят плоды с неизвестного дерева, похожего на вишню. После этого они стали необычно энергичными. Из любопытства он тоже попробовал один плод и почувствовал прилив бодрости. Когда Калди встретил монаха, то рассказал ему о своем открытии, и тот сорвал ягоды и отнес их в монастырь, чтобы другие монахи могли бороться со сном, когда нужно совершать свои молитвы или учиться. Вначале кофе ели, а не пили, смешивая с животным жиром, чтобы взбодриться. И лишь в XI веке додумались превратить его в напиток.

Вазелин

22-летний химик Роберт Чезебро однажды отправился в небольшой городок, где недавно обнаружили нефть. Ему хотелось найти новые способы применения нефти. Там он заметил, что в процессе бурения нефтяных скважин образуется один продукт. Еще более любопытным оказалось то, что нефтяники смазывали этим веществом свою кожу, чтобы ускорить заживление неглубоких ранок и ожогов. В 1870 году Чезебро открыл фабрику по производству и очистке этого продукта, который назвал «Чудо-желе». А 2 года спустя дал мази то название, которое известно всем нам, соединив немецкое слово «вода» (wasser) с греческим словом «масло» (oleon).

Застежка-липучка

Можете ли вы представить, чтобы вы просто гуляли по лесу с собакой и — бац — родилась идея нового изобретения? Именно так случилось с Жоржем де Местралем. Он заметил, что и он, и его собака нацепляли на себя семена репейника. Другой бы на его месте не обратил бы особого внимания на столь незначительный факт, но Жоржу стало интересно, благодаря чему растение так цепко схватывается с одеждой и шерстью. Он рассмотрел семена под микроскопом и заметил, что они были словно покрыты крошечными крючками, которые цеплялись за все, что могло заменить петлю. Так к нему пришла идея застежки липучки, у которой одна половина была покрыта крошечными нейлоновыми крючками, а вторая состояла из крошечных петель.

Пластилин

Компания Kutol Products, которую основали в 1912 году, годами поставляла своим клиентам замазку для очистки обоев от сажи. Дела компании процветали, пока в 1950-х эта замазка стала многим не нужна, так как отопление углем постепенно уступало место отоплению при помощи газа или электричества. Казалось, что компанию ждет крах. Но тут невестка учредителя компании Кей Зуфолл, детская воспитательница, случайно наткнулась на статью, в которой кто-то рассказывал, что замазку для обоев можно использовать как материал для моделирования. Она предложила своей детской группе замазку как материал для лепки, и тем это пришлось по вкусу. Так замазка из чистящего средства стала игрушкой: одним из видов пластилина — Play-Doh.

Спецэффекты в кино

Кадр из фильма Жоржа Мельеса «Исчезновение дамы в театре Робер-Удена».

Кинорежиссер и фокусник Жорж Мельес однажды снимал фильм об уличном движении в Париже. И в какой-то момент его камера заклинила, а включилась снова, когда он уже был в другом месте. Он не придал этому особого значения, но, пересматривая вечером отснятое за день, вдруг увидел, что омнибус на кинопленке превратился в катафалк. Так он понял, что, просто остановив камеру, чтобы сменить декорации, он может создавать те же иллюзии, что разыгрывал на сцене как фокусник. Так родился первый трюковый фильм «Исчезновение дамы в театре Робер-Удена» (1896), в котором его будущая жена садится на стул, а потом исчезает и в конце заменяется скелетом. Впоследствии Жоржем Мельесом были разработаны и многие другие киноспецэффекты, некоторые из которых используются до настоящего времени.