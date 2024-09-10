16 любопытных штуковин, о предназначении которых так просто не догадаешься
Фотоподборки
4 часа назад
Интернет знает ответы не только на самые каверзные вопросы вроде «Почему люки круглые?», но и может рассказать об истинном назначении непонятных предметов. Нужно всего лишь загрузить фото, а знатоки сами проведут расследование и принесут ответ на блюдечке с голубой каемочкой.
«Мы нашли сундук, в котором целая куча различных отверстий. Мой дедуля был стоматологом. Возможно, это как-то связано?»
- Это ящик для хранения ножей. © jackrats / Reddit
«Нашел в комиссионке стальную штуку в виде гармошки. Она довольно тяжелая, сдвигается и раздвигается. Написано, что из Италии»
- Моя бабуля использовала такую много лет. Это раздвижная подставка для кастрюль. © omgcatlol / Reddit
«Мы арендовали машину. На верхней части бардачка на скотч была наспех приклеена эта штука»
- Это датчик сахара. Он не выглядит использованным, но все равно следует аккуратно его утилизировать. © Dave_DBA / Reddit
«Нашел в подвале старого дома ящик, полный странных металлических кусков. Их там тонна! Что это вообще такое?»
- Мой отец делал такие же. Похоже, что кто-то плавил свинец или олово, выливал в ложку, а затем давал металлу остыть. В последствии такие штуки можно было использовать как грузик для рыбалки. © KryptosBC / Reddit
«Я нашел во дворе кусок обычного шнурка. Но когда я попытался его поднять, он буквально растаял на глазах и превратился в порошок. Что это такое?»
Интересно, что творится в голове у людей, которые фоткают кусок шнурка, прежде чем его поднять))
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- Это все еще обычный шнурок. Просто он, вероятно, слишком долго пролежал на солнце и из-за этого стал таким хрупким. © GitEmSteveDave / Reddit
«Нашел в океане полую металлическую сферу. Она немного утяжелена с одной стороны, но хорошо держится на воде»
- Я капитан корабля. Готов поспорить, что это специальный шар, который перекрывает вентиляцию судна, чтобы в него не попала вода. Обычно, он находится на дне корабля под специальной решеткой. Если на корабль начинает поступать вода, шар приподнимается и затыкает собой вентиляционное отверстие, чтобы вода не пошла дальше. © SanFransicko / Reddit
К фундаменту дома по всему периметру приклеены стеклянные бутылочки
- Это ловушка. Такие использовали еще в 80-х для борьбы с муравьями. © Kyvalmaezar / Reddit
Эта странная синяя штуковина с кучей отверстий еще и крутится
- Это контейнер для инструментов. Благодаря вращению можно быстро найти нужный инструмент во время работы. © proportionate1 / Reddit
«Пожилая дама, которой я иногда помогаю по дому, подарила мне эту ложку. Она велела отдать ее моей жене. Для чего она?»
- Это ложечка бон-бон. Их раньше использовали для поедания шоколадных конфет. © Puzzleworth / Reddit
«Эта деревянная штука качается. Я нашел ее в куче бесплатных вещей в комиссионке»
Больше заинтересовала "куча бесплатных вещей в комиссионке". Это где такое?
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- Это подставка для ног. © ponytail1961 / Reddit
«Есть идеи, для чего этот „столик“ на трех ножках с мягкой обивкой внутри?»
- Это стойка для шитья. Глубокая часть идеально вмещала в себя винтажную катушку, а мягкие подушки подходили для хранения иголок и булавок. © EmmerdoesNOTrepme / Reddit
Черный лакированный предмет с ручкой
- Эту штуку нужно засовывать внутрь носка, чтобы без проблем заштопать его. © skittlazy / Reddit
«Помогите разобраться, что это за древняя штука»
- Скорее всего, раньше этим прибором стягивали снопы сена во время сбора урожая. © DeFiClark / Reddit
«Нашла в комиссионке легкую деревянную коробочку. Внутри лежали 6 полых цилиндров с маленьким круглым украшением на каждом»
- Да это же держатели для салфеток! © Cabin-in-the-Woods / Reddit
«Нашла у бабули складное зеркало. Выглядит как обычное, но отражение внутри получается перевернутым»
- А вы вставьте в центр маленькую палочку. В итоге получится зажигалка, которая работает от солнца. © liarandathief / Reddit
Странная ложка из Дании или Швеции
Скорее, этой ложкой делали "розочки" из масла. Есть из нее что-то представляется очень трудным)
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- Как бы смешно и нелепо это не звучало, но она нужна для поедания сыра. © WalnutSnail / Reddit
Отгадывать предназначение старинных штуковин похоже на работу детектива, а результат может быть самым непредсказуемым. Убедитесь сами.
Фото на превью Ok-Truth-729 / Reddit
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