20+ животных, которые без проблем прошли бы тест на интеллект

Не секрет, что домашние животные способны проявлять удивительную хитрость и находчивость. Кто-то из них точно знает, как выпросить лишний кусочек лакомства, а кто-то может виртуозно использовать свою сообразительность, чтобы обойти запреты. В этой подборке — истории о том, как умные питомцы проявляют настоящую смекалку, добиваясь своего.

Когда только делаешь вид, что смирился с несправедливостью

Наша кошка обожает рыбу, она готова прямо-таки душу за нее продать! И вот приехал как-то папа с рыбалки, наловил целое ведро хорошей рыбы, ни одной мелкой нет, чтобы угостить кошку. Пришлось ей ждать обрезки. Сидит покорно под столом, смотрит на то, как мама моет рыбу, чистит ее, но не подходит. Ждет свой звездный час. Только мама отошла на секунду, кошка запрыгнула, забрала одну рыбку из миски и нырк обратно под стол. Мама еще раз отошла. Затем еще. Только спустя время заметила, что рыбы все меньше и меньше. Заглянула под стол, а там кошка довольная лежит, облизывается, с набитым пузом! © Карамель / VK

"Нашла эту фотографию, где я и мой питомец-енот рыбачим вместе. Он ждал, пока я поймаю и вытащу рыбу, чтобы схватить ее и съесть"

Закон лабрадора: у кого попа больше и мохнатей, тот и прав

В нашей семье две собаки, кошка и полуторная кровать. И всем мохнатым, конечно, туда надо. Самый наглый из троих — лабрадор. Место особо не выбирает, просто приходит, когда все спят, и плюхается сверху всей массой в 33 кг, а потом начинает крутиться и кряхтеть, мол, развалились тут, приличным собакам лечь негде. Утром просыпаемся скукоженными, зато собака в позе звезды на пол кровати, с раскатистым молодецким храпом и выражением на морде: "Жизнь удалась!" © Подслушано – Здесь говорят о тебе / VK

«Наш пес научился указывать лапой на то, что ему понадобилось: на холодильник, шкафчик с печеньем или игрушку, которую он хочет, чтобы вы бросили»

В любой непонятной ситуации действуй по-умному

У подруги говорящий попугай и 7 котов. Птицу выпускают погулять, когда остальные животные в другой комнате. Но однажды что-то пошло не так. Подруга выпустила попугая из клетки, а в комнату зашли коты. Они начали окружать птицу, а попугай не растерялся: замахал крыльями и как заорет: «Вы котов покормили?!» © ПОЗОР / VK

«Покормил как-то черепаху в саду, и теперь каждый день она ходит за мной»

Кто сказал, что только собаки охраняют жилище?

У меня ремонт в ванной, поэтому я пошла стирать белье к старшей дочери. Дома только кот. У него на морде было написано: «Что ты тут забыла, женщина?» Все три часа кот следил за мной, как будто я воришка! Я не выдержала и говорю ему: «Честное слово, ничего вашего брать не буду». А тот взял и сел у порога. Вплоть до самого моего ухода намекал, что мне пора сваливать. © Мамдаринка / VK

«Однажды моя дочь подружилась с белкой. Теперь животинка регулярно стучит в окно с немым вопросом: „А дочка выйдет погулять?“»

Нужно мыслить стратегически

Есть у нас собака, маленький бульдог, назвали Сеней. Он очень воспитанный мальчик, никогда не бросается на кошек, всегда слушается и любит людей. Мы часто ходим в гости к родственникам и знакомым, всегда берем Сеню с собой. У некоторых в доме кошки. Пес быстро усвоил одну мысль: если он пришел в гости к кошке, не надо ее гонять. Надо бежать к ее миске — там всегда есть еда! © Палата № 6 / VK

«Это аквариум, в котором живет наша ящерка. Кошке его даже трогать нельзя. До сих пор не понимаю, как она туда забралась»

Ради еды некоторые готовы на любые ухищрения

У нас жила собачка, похожая на черную лисичку. Он был без ума от вкусненького и у меня с ним была своя система: собачка сидела рядом со мной во время ужина и я сплавлял ей всю еду, которую не любил, типа брюссельской капусты. Однажды нас застукали, и ему запретили ошиваться в столовой. Тогда он начал дразнить нашу лабрадоршу, та начинала лаять, и пока родители ходили посмотреть в чем дело, он влетал, чтобы получить от меня кусочек. © skybluedreams / Reddit

«Мама работает в мясной лавке, а это ее постоянный клиент»

Друг всегда придет на помощь, даже если у него лапки

Работаю в аптеке и к нам часто заходила одна девушка с собакой. Как-то смотрю, а песик трется у входа, но один. Я думаю, мол, наверное, потерялась, пришла в знакомое место. Но нет. Как только я подошла к собачке, та ткнула мне в руку тряпичный пенал. Открываю, а в нем деньги и записка с объяснением: хозяйка заболела, не может прийти, на сайте собрала заказ, надо положить собаке в рюкзачок на спине, и она донесет. По номеру телефона в заказе связалась с хозяйкой, она все подтвердила еще раз. Сделала, как просили. Собаку выпустила, сказала ей: "Домой", — и та уверенно убежала. Через 15 мин хозяйка перезвонила с благодарностями. Говорит, что специально не учила такому, просто говорила собаке, мол, идем туда-то, и в этот раз открыла ей дверь и сказала: "Неси в аптеку". © Подслушано – Здесь говорят о тебе / VK

«Я кладу вещи на белые стулья, чтобы она не сидела на них и не пачкала все вокруг своей шерстью...»

В этом доме ныть может только кошка

Рассталась с парнем, было одиноко, завела кошку. Грезила о том, как буду плакать и рассказывать ей о проблемах. Но вышло все не так. Кошка сама оказалась довольно разговорчивой дамой — ходит по квартире и с интонацией мне «повествует» о своих делах. А когда я начинаю ныть о бывшем, она подходит и ставит лапу на мои губы. Рот мне закрывает с таким видом: «Ой, достала уже, пожрать лучше дай». © Карамель / VK

«Лицо собаки, которая поужинала два раза, потому что ее хозяева поссорились и не разговаривают друг с другом»

Хорошо, когда есть на кого переложить ответственность

Моя кошка, будучи беременной, ждала, пока я вернусь из отпуска и приму у нее роды. Что ж, сегодня это свершилось. Она весь день дергала меня, не дала нормально пообедать. Просто прибегала на кухню с ошарашенными глазами, вцеплялась в носок и вела к коробке. Сейчас она лежит с тремя маленькими комочками, но до сих пор что-то от меня требует. Я не поняла: мне еще и воспитывать их теперь?! © Мамдаринка / VK

«37 градусов жары, кондиционер сломался. Коту достался весь свежий воздух, который был в доме»

Котики тоже умеют зарабатывать

В детстве дружила с соседской девчонкой. Родители подарили ей кота. Тот ее не полюбил, зато каждый день приходил ко мне. Вырывался с криками, когда его пытались отнести обратно. Мой папа решил купить у соседей кота. Сумма внушительная. А когда сделка состоялась, оказалось, что кот потерял ко мне всякий интерес. Он вернулся к моей подружке и больше к нам не ходил. Возвращать деньги соседи отказались. © Карамель / VK

«Он понял, что его покормят пораньше, если направить солнечный свет прямо в глаза спящему кожаному»

Хорошо, когда котяра сам может все разрулить

Не так давно мой возлюбленный переехал жить ко мне, с моим котом у них общение сразу не заладилось. Спустя 3 недели начались разборки в стиле: «Выбирай: либо кот, либо я!» И мне стало немного обидно, ведь я люблю обоих! Примирение пришло само, причем совершенно случайно. Кот оказался умнее и пошел навстречу моему молодому человеку. Перестал гадить ему в тапки и шипеть, даже начал приносить ему рыбку под ноги. Как-то так они и помирились. © Мамдаринка / VK

«Матильда — лгунья. Она издает жалобные звуки „больной“ кошки, когда видит дно своей миски»

С кем поведешься, того наберешься

Наш пес научился прикидываться мертвым во всех непонятных ситуациях. Ругают за что-то — упаду и закину лапы, не дают любимые вкусняшки — аналогично. Мы с мужем сильно смеялись над этим актером, пока с него не взяла пример наша трехлетняя дочь. Она теперь если в детский садик идти не хочет, то тоже ложится на пол и прикидывается бездыханной куклой. © Мамдаринка / VK

Пушистая ревнивица

Начал встречаться с девушкой, а моя кошка ее возненавидела. Не то, что гладить себя не давала, а так и норовила цапнуть. Через какое-то время решил сделать любимой предложение. Встал на колено, достал коробочку с кольцом, говорю: «Выходи за меня». И тут кошка как начала носиться по комнате с воем. Никогда раньше так не делала, да и после этого случая за ней такого не водилось. Успокоилась минут через 10 и гордо ушла из комнаты. Не общалась со мной неделю. Девушка ответила мне: «Да», мы поженились и мне все таки удалось подружить моих девочек. Но это уже совсем другая история.

«Мы с девушкой поссорились, и вот как ее кошка теперь смотрит на меня»

Иногда и у животных бывает любовь по расчету

Жена зарабатывала больше меня. В комплекте с ней шел кот, который появился в ее жизни раньше меня. Он меня недолюбливал, это было взаимно, но ради жены приходилось терпеть. И вот у меня дела на работе пошли на лад, я получил повышение, стал зарабатывать больше жены. Кот теперь с меня не слезает. Жена считает, что он со мной ей изменяет. Говорит, что кот со мной только из-за денег, а у них любовь. © Карамель / VK



«Кошка самостоятельно включила свет в спальне, пока я спал, чтобы я немедленно подал ей еду»

Сначала досконально изучи противника, а потом действуй