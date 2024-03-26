20 человек, которым бумерангом прилетела ответочка

Кто-то считает, что наглецы и хамы часто остаются безнаказанными, а кто-то уверен, что Вселенная обязательно отплатит такому кадру. И частенько так действительно случается. Герои нашей статьи убедились, что закон бумеранга работает. И в плохую, и в хорошую сторону.