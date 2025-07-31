17 кондукторов, которые были настолько колоритными, что про них впору снимать отдельное кино

Поездки в общественном транспорте — это не просто дорога из пункта А в пункт Б, а целый мир со своими правилами, юмором и, конечно же, незабываемыми персонажами. Уверены, теперь вы будете с большим интересом поглядывать на кондукторов. А может, у вас тоже есть забавная история, связанная с ними?