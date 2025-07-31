Это насколько нужно быть суеверным, чтобы съесть счастливый билетик, коротый держали явно немытыми руками. Где и как до этого билеты могли храниться - отдельная история.
17 кондукторов, которые были настолько колоритными, что про них впору снимать отдельное кино
Истории
14 минут назад
Каждая поездка на автобусе или трамвае — это маленькая лотерея. Никогда не знаешь, что ждет тебя за дверями: хмурое утро, толпа пассажиров или встреча с кондуктором, который сделает твой день. Эти люди — настоящие супергерои общественного транспорта, и порой они отжигают так, что хоть стой, хоть падай.
- Ребенком ехала в автобусе с мамой. Водитель посадил на кресло кондуктора, чтобы меня не затоптали, рядом с собой. На каждой остановке мне зачем-то все давали деньги. Я их складывала в карманчик, ну и вышла на своей остановке. На вопрос мамы «Откуда?, сказала, что в автобусе надавали. За проезд. Не подумала я, что их водителю надо было передать. © Палата № 6 / Telegram
- В маршрутку зашла бабуля. Она начала падать. Я ее удержал. Увидел, что в проходе заваливается девочка, бросил ее свой рюкзак, она плюхнулась на него. Гробовую тишину нарушила кондуктор. Посмотрев на меня, она отмочила: «Ты что, ниндзя?» © Подслушано / Ideer
- Вчера забегаю на пятой скорости в пустой троллейбус и чуть не сшибаю кондуктора, которая стояла у двери, вцепившись в поручень. Она весело на меня смотрит: «Ну вот, только хотела повисеть». И — с криком «ХЭЙ!» — реально повисает, болтая ногами в воздухе. Потом как ни в чем не бывало берет с меня оплату, и мы едем дальше. © Подслушано / Ideer
- Ко мне придралась кондуктор — не понравились мои 10 рублей. Молча поменяла, выслушав, что она не печатный станок и за каждую монетку должна отчитываться. Орала на полупустой автобус. Потом заявила, что я сижу «не там», — встала. Прохожу мимо — уже мешаю в проходе! А на выходе я с улыбкой вручила ей шоколадку. Просто у меня был день рождения, в руках охапка цветов и пакет сладостей. © Подслушано / Ideer
- Ехала в автобусе. Подошел кондуктор. Я уже потянулась картой к терминалу, но он резко одернул его и пошел в другому пассажиру. Я ничего не поняла. Потом он вернулся ко мне, пританцовывая, и на весь автобус заявил: «Сегодня эта девушка едет за мой счет. Но свадьбу с ней мы делим пополам!» © Не все поймут / VK
- В детстве я обожала кататься на троллейбусе. Настолько, что подружилась с одной женщиной-водителем лет тридцати. Я стояла на остановке и ждала именно ее, а потом мы вместе катались по полдня. Я с азартом собирала мелочь с пассажиров, как настоящий кондуктор, болтала с ней и часто забывала о времени. Домой возвращалась поздно, все удивлялись — а я не понимала почему. Ну правда, что такого? Девятилетний ребенок работает кондуктором по дружбе — вполне нормально же. © Подслушано / Ideer
- Зашла в автобус. Обмахиваюсь веером. Кондуктор сказала: «В конец автобуса пройду, потом к вам вернусь». Пока она ходила, я пересела на место через проход. Кондуктор вернулась и, не увидев меня на прежнем месте, громогласно спросила: «А где же леди?» © emostovenko
- Зашла в автобус. Даю деньги кондуктору, а он головой мотает. Протягиваю снова, говорю, что проездного нет. Он опять головой мотает. Я удивленно убрала деньги. Подъехала, вопросительно на него посмотрела, а он улыбнулся мне. Так и не поняла, что это было. © Карамель / VK
- Работаю мастером маникюра. Однажды пришла ко мне клиентка, работает кондуктором в автобусе. Я, не упустив возможности, решил поинтересоваться, куда это все бабульки едут с утра пораньше. Так вот... Большинство бабулек садятся на одной конечной остановке, доезжают до другой конечной и на этом же автобусе едут обратно. © Подслушано / Ideer
- Еду в троллейбусе. Надел новое пальто, кайфую. Сижу себе, любуюсь видом из окна, как вдруг кондукторша встает, поднимает правую руку и громко заявляет: «Уважаемые пассажиры! Готовьте оплату за проезд, иначе я буду подходить и хлопать по плечу, а руки у меня грязные!» Так быстро я еще не доставал свой проездной. Умеет женщина убеждать, не зря работает кондуктором. © Не все поймут / VK
- Ехала в трамвае, и мне попался счастливый билетик. Ну я его и съела, загадав желание. И как назло заходит в вагон контролер и говорит мне: «Девушка, предъявите билетик». «Я его съела! Он был счастливым, — отвечаю я». А он мне: «Вы у нас не первая такая. В следующий раз кушайте билетики после выхода из трамвая!» — ответил без удивления контролер. © Подслушано / Ideer
- Работала я кондуктором. Однажды водитель попросил меня на остановке сбегать за бутылкой лимонада. Попросил — и, видимо, забыл. Пассажиры хохотали, глядя, как я в жилетке и с кондукторской сумкой несусь за уезжающим автобусом. Поймала машину, говорю водителю:
— Догоните, пожалуйста, автобус!
— Забыли что-то? — спрашивает он.
— Нет, — отвечаю, — это меня забыли. Я кондуктор!
Он тоже долго смеялся, но автобус мы догнали. © Палата № 6 / Telegram
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Ответить
- Живу в Петербурге, часто езжу на общественном транспорте. Обычно машинисты и кондукторы — люди в возрасте, и, честно говоря, выглядят они усталыми. А тут однажды замечаю: трамвай ведет молодой парень, блондин, и при этом — с иголочки одет. Бело-голубая рубашка выглажена до идеала, сидит с прямой осанкой, словно из кино. С тех пор каждый раз, когда встречаю его на перекрестке, невольно любуюсь. Вот так, думаю, и надо относиться к работе — и к себе. © Подслушано / Ideer
- Мне удалили зуб под наркозом. Зашла в трамвай. Долго искала в сумке проездной. Вытирая слюни, пыталась сказать кондуктору, что сейчас найду, но не могу — язык не слушался. Кондуктор, глядя на меня, как выдала: «Не ищи. Вижу, что больная». © Подслушано / Ideer
- Каждую неделю езжу к бабушке в деревню на последнем автобусе. Однажды решила проверить, как кондукторы реагируют на:
— Ваш билетик.
— Мой билетик.
И так до бесконечности.
Увы, на середине пути меня высадили. Домой шла 15 километров под дождем. Юмор не зашел. © Подслушано / Ideer
А кондуктор других слов не знает? "Предъявите билетик" сказать не могла?
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Ответить
- Надо было видеть лицо кондуктора, когда я, будучи дико уставшей, вместо денег сунула ей прокладку. Добить меня она решила довольно громкой фразой: «Девушка, прокладками мы не принимаем! Оплачиваем!» Это был не мой день. © Подслушано / Ideer
- Каждое утро езжу одним и тем же маршрутом. Уже примелькалась кондуктору. Мне пробили билет за 28 рублей, вместо привычных 60. На мой вопрос не ошиблась ли она, кондуктор, подмигнув, заговорщическим тоном прошептала: «Скидка!» © Подслушано / Ideer
Поездки в общественном транспорте — это не просто дорога из пункта А в пункт Б, а целый мир со своими правилами, юмором и, конечно же, незабываемыми персонажами. Уверены, теперь вы будете с большим интересом поглядывать на кондукторов. А может, у вас тоже есть забавная история, связанная с ними?
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