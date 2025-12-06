Парень невестки? Т.е. парень жены брата или сына? Интересный сериал какой
15 историй о том, как одна секунда изменила скучный день до неузнаваемости
Иногда самый обычный день умеет провернуть такой кульбит, что остаешься стоять столбом, широко раскрыв глаза. То дождь превращает дорогу на работу в приключение, то случайная встреча со старым другом оказывается поворотом судьбы. Мир будто подмигивает нам, подбрасывая нелепости, сюрпризы и маленькие чудеса.
- Иду вчера на работу. Дождь, природа — красота! Жабры расправила, гребу. Рядом со мной поравнялась машина, мужик какой-то высунулся в окно: «Девушка!» Игнорирую. Он: «Девушка!» Продолжаю игнорировать. Он еще громче: «Да я не кокетничаю — с дороги уйдите, вас велосипедисты сейчас снесут!» Оказалось, соревнования у них, впереди колонны велосипедистов, а мужики на машинах и мотоциклах всех с дороги разгоняют. © Убойные Истории / VK
- Расстались с парнем. Когда прощались, он вручил мне коробочку. Сказал открыть, когда будет грустно. И вот вчера был как раз такой день. Когда открыла, поняла, что бывшего надо возвращать обратно. Там лежала помада, но непростая. Полгода назад отдыхала за границей, купила себе там такую же и влюбилась: цвет, структура — все идеально. Сколько искала такую же у нас — не нашла. Решила, что надо ее беречь. Но как-то гуляли с тем самым парнем, и я умудрилась ее выронить в ливневку. Не знаю, как он ее нашел. © mommdarinka
- Парень моей невестки решил сделать ей предложение, когда вся семья была в сборе. Пока он произносил длинную речь, она пыталась его остановить. Это было очень неловко — она собиралась расстаться с ним после праздника. © WatchTheBoom / Reddit
- Покупал на сайте холодильник. Но по ошибке дважды оплатил корзину и в итоге получил два холодильника на 80 литров, хотя, вероятно, нужен был всего один на 50 литров. Теперь у меня два неудобных холодильника вместо одного. Возврат обойдется дороже, чем стоят оба вместе. © kam_wastingtime / Reddit
- У сестры первое свидание с парнем. Он ей: «Заскочим перед ужином в один отель, там у друзей свадьба!» Сестра согласилась. Приехали, поздравили пару, угостились и ушли. И вот они ужинают, а парень выдает: «Ты прошла отбор!» Оказывается, он решил совместить приятное с полезным: проверить, подходит ли ему девушка, и при этом насладиться бесплатными напитками. На вопрос, откуда он знает ту пару, парень отвечал весьма уклончиво — конечно же, он не знал этих людей. Только вот у нее он отбор не прошел, и она уехала на такси домой. © Electrical-Shine957 / Reddit
- Устраивала вечеринку-сюрприз подруге. Ее парень должен был привезти ее домой к назначенному времени. Мы все сидели в гостиной, не сводя глаз с входной двери, и ждали, когда она войдет, потому что видели, как подъехала его машина. Как вдруг она заходит в дом через черный вход, оказывается у нас за спиной и говорит: «А что это вы тут делаете?» Оказывается, парень завел ее не через ту дверь, потому что с той стороны удобнее парковаться. © homerBM / Reddit
Вот человек, у которого нет проблем с деньгами. Оплатить два холодильника и не заметить. Заметил бы до того, как получил заказ, мог бы и отменить один
- Я случайно столкнулся со старым другом, которого не видел много лет. Мы проговорили несколько часов, и этот разговор помог мне получить работу, о которой я и не мечтал. Моя жизнь полностью изменилась в день, который начался совершенно обычно. © Top-West5905 / Reddit
- Мне позвонили из отдела кадров в один из самых скучных рабочих дней. Я подумал: «Ой, разговор с отделом кадров никогда не предвещает ничего хорошего». Они сказали, что проверили мою зарплату и выяснили, что при приеме на работу допустили ошибку, в результате чего я получу прибавку к зарплате за 6 месяцев! Я такой: «Эээ, спасибо!» Следующая зарплата меня весьма порадовала. © zerbey / Reddit
- Иду по улице, разговариваю по телефону. Захожу в магазин. Не успел до прилавка дойти, чую, стал объектом пристального внимания, поднимаю взгляд — и правда, продавщица и несколько покупателей смотрят на меня удивленно. Осматриваюсь... Оборачиваюсь... Взгляд на дверь... Помню, успел еще подумать: «Какой-то чудак у входа разулся!» © Убойные Истории / VK
- Обычный день. Выспался. Отличная погода. Прогулялся по речной долине. Вернулся домой и идеально зажарил стейк. Посидел у костра на заднем дворе. Увидел северное сияние. © EnigmaCA / Reddit
- Я заказал еду на вынос в одном кафе и вдруг обнаружил, что забыл кошелек. Уже хотел сказать: «Не могу взять заказ, потому что оставил кошелек дома», но мне объявили: «Ваш заказ оплатил человек, который был перед вами». Такое совпадение было просто невероятным: что я забуду кошелек, и что кто-то заплатит за меня. © Crypto_Ray_11 / Reddit
- Шла домой, дул сильный ветер. Вдруг из-за угла выскочила черная кошка. Следом выбежала тетка, пытаясь ее поймать. Погоня была недолгой, кошка остановилась в кустах. А хозяйка взяла ее на руки и водрузила себе на голову. Оказалось, что это был парик. Пора носить очки... © Убойные Истории / VK
- Вспомнилось: работал я как-то в одной довольно крупной компании. Обычный день, обычный звонок в отдел техподдержки: «У меня на экране какой то квадратик». Пришел к пользователю и обнаружил на экране монитора бумажный стик, который девочка пыталась честно убрать мышкой. И крайне возмущалась, когда это не получалось. Подошел, отклеил и ушел. © Убойные Истории / VK
- Как-то мы с мамой ездили на консультацию к окулисту. Погода стояла слякотная. Иду я и замечаю, что к моему сапогу прилипла розовая жвачка. Я давай ее отдирать второй ногой, отдирала, а она только больше становилась и тянулась! Начала мама пытаться отодрать ее, тоже ногами, а жвачка все не поддается! Ну, мама возьми да и рукой ее потяни! А это оказался мой розовый носок! Сапог порвался, и кусок носка вывалился, мы его и тянули. Эх, не зря к окулисту ехали. © Убойные Истории / VK
- Стемнело, похолодало, иду закрывать дачный шлагбаум в теплой кофте с мохнатым капюшоном на голове, а подруга пока машину загоняет. Возвращаюсь помочь ей с парковкой, а она почему-то вместо того, чтобы слушать, на меня не смотрит и с дикой скоростью крутит стеклоподъемник, в панике задраивая окно. Подхожу ближе, думаю, что за ерунда? Подруга таращится на меня бешеными глазами из наглухо закрытой машины, потом взгляд постепенно проясняется и уже потом, отдышавшись и отсмеявшись, говорит: «Смотрю, на меня из темноты выходит йети, огромный, волосатый, страшный. Я в шоке, не попадая, вслепую молочу по кнопкам, машина не закрывается, а чудовище все ближе, как в дурном сне. А это ты!» С тех пор я всегда предупреждаю окружающих, когда надеваю в темноте свой капюшон. © Убойные Истории / VK
