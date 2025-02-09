18 историй о предложении руки и сердца, в которых эмоций было хоть отбавляй

девчонки, объясните мне, пожилой тетке, в чем прикол - пинками загонять парня жениться? ну я понимаю лет 150 назад женщина не могла одна себя обеспечить. 50 лет назад уже могла, но жить без брака было все еще неприлично. сейчас-то вам это зачем? он не хочет свадьбы - что, вы думаете, после нее изменится к лучшему? вот это вот презрительно швырнутое колечко, типа, na, отвяжись только, достала уже - для чего это вам?