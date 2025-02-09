А если девушка не хотела менять фамилию в паспорте, а просто хотела замуж?)
18 историй о предложении руки и сердца, в которых эмоций было хоть отбавляй
То, как делается предложение, вряд ли влияет на будущую семейную жизнь, главное, чтобы чувства были искренними. Кто-то произносит заветные слова в домашней обстановке, а кто-то становится на одно колено в людном месте. Вот только объект внимания на такой перформанс может отреагировать совсем не так, как хотелось бы жениху или невесте.
- Один знакомый насмотрелся видео в интернете и решил публично сделать предложение своей девушке, чтобы вокруг было много народу. Но его девушка что-то такое подозревала. И вот в ресторане встает он на одно колено при всех, достает кольцо. Она тут не выдержала и разрыдалась. Ничего не ответила, подняла его с колен, вывела на улицу, завела в пустой проулок и уже там, когда они остались наедине, сказала: «Да». © Палата №6 / VK
- Сидим в компании. Среди нас незамужняя дама. Один мужчина узнает о ее семейном положении и делает ей предложение. Она отвечает, что согласна. На что он выдает: «Я подумаю». © olegmotkov / Pikabu
- Спросила у брата, как он делал предложение своей девушке. Я думала, что это было красиво, романтично. Но на самом деле, когда они сидели дома вечером и смотрели фильм, девушка спросила у него: «Что бы ты хотел изменить?» Он ответил: «Твою фамилию в паспорте». А потом они продолжили смотреть кино. © Не все поймут / VK
- Как-то пришла домой расстроенная — на работе были неприятности. Стою, разминаю картошку для ужина, а мой парень спрашивает: «Что мне сделать, чтобы тебе стало легче?» Я простонала: «Ничего». А он в ответ протянул коробочку с кольцом и спросил, мол, что, даже это не поможет? Я потом выговаривала ему, что отныне картофельное пюре для меня — не просто какая-то там еда. © mrsbennetsnerves / Reddit
- Однажды моя сестра и ее парень ужинали, и кусочек салата из сэндвича упал на пол. Она наклонилась за ним и, гляда снизу вверх на парня, в шутку предложила пожениться. На что ее молодой человек, улыбаясь, ответил, что уже давно думал, как самому задать этот вопрос. © henson01 / Reddit
- Мы с друзьями отправились в путешествие с палатками, чтобы увидеть полное солнечное затмение. В то время я проводила исследование поведения муравьев во время этого астрономического явления и должна была наблюдать за ними. Но я так увлеклась невероятным зрелищем, что совсем забыла о своих обязанностях. Когда я поняла, что затмение почти закончилось, побежала к ближайшей колонии муравьев. Я и не подозревала, что мой парень бежит за мной с кольцом в руке. Когда я наконец заметила его, разрыдалась и засмеялась одновременно, но тут же сказала, что ему придется подождать, пока я закончу свои наблюдения. Наука прежде всего! © PacificKestrel / Reddit
- Мне хотелось бы рассказать о романтическом предложении, но нет. У моего парня аэрофобия, боится летать просто жуть. Месяц назад мы в самолете попали в сильную турбулентность. Парень словил паническую атаку, сказал, что нам вот-вот конец. Я успокаивала как могла, отвлекала, смеялась. Потом он вдруг потянулся к сумке, достал красную бархатную коробочку и сказал: «Вот, держи, меня может не стать в любой момент». Я опешила, спросила: »Это что, предложение?» Парень кивнул и молча вжался в кресло. Самолет потрясло еще минут 15, а я сидела ошалевшая. Не так я все себе представляла. И он говорит, что сам планировал сделать предложение по прибытии, на коленях и с букетом. © Карамель / VK
- Отец недавно рассказал, как познакомился с моей мамой. У него была проблема с коленом — в любой момент могло согнуться. И вот шел он делать предложение другой девушке. Идет, кольцо рассматривает. И вдруг колено согнулось, да так, что ему пришлось на него встать. А встал он прямо перед моей матерью. И вот стоит он перед ней на одном колене, в руках футлярчик с кольцом. Мама сразу ему отвечает с улыбкой: «Я согласна». Отец сразу же передумал жениться на той девушке. И вот спустя много лет счастливой семейной жизни он понял — это была любовь с первого взгляда. © Подслушано / Ideer
- Я по профессии лор-хирург. Один пациент отправил ко мне свою девушку - ей была нужна операция на носу. Перед одним из послеоперационных осмотров он сказал, что собирается сделать ей предложение. План у него был такой: он хотел, чтобы во время процедуры я неожиданно поднял обручальное кольцо и сказал: «О, смотрите, что я нашел!» А он встал бы на одно колено и предложил ей руку и сердце прямо у меня в кабинете. Я отказался и стал уговаривать его придумать другой план. © pro_nosepicker / Reddit
- Терпеть не могу, когда люди делают предложения публично. Бесит, когда такой интимный момент превращают в фарс. У меня было нечто подобное. Отдыхала в селе у бабушки, когда ко мне приехал мой тогдашний парень. Он не просто приехал, он приперся в село на лимузине, привез с собой скрипача и огромный букет цветов. Разумеется, посмотреть собрались все соседи, а я в этот момент стояла в огороде, одетая в рваные шорты и какой-то грязный топик. Отказала. © Карамель / VK
- Поехали с парнем в пляжный отпуск вместе с моими родителями. На тот момент мы уже были вместе два года. И вот купаемся мы в океане, а мой папа спрашивает: «Ну, и когда вы собираетесь пожениться?» Мой парень посмотрел на меня и спросил: «А как насчет следующего года?» Я сказала: «Конечно, почему бы и нет». © FemaleDadClone / Reddit
- Молодой человек написал мне письмо азбукой Морзе и отправил по почте. Я, не понимая, что там за точки и тире, плюнула и отложила его до лучших времен. Через месяц крупно поссорились, разошлись. От скуки вспомнила про то письмо, все расшифровала, а в нем, оказывается, было предложение руки и сердца. © Подслушано / Ideer
«Моему жениху немного помогли с предложением»
- Пришла делать маникюр к своему постоянному мастеру. Долго не могла определиться, чего хочу, а потом мастер предложила мне сделать маникюр на свой вкус. Учитывая наше давнее с ней знакомство, я согласилась. В итоге смотрю, а на правой руке на безымянном пальце сердечко и кольцо, а на левом безымянном пальце написано: «Макс», имя моего парня. И в это время в салон заходит мой Максим с огромным букетом цветов и делает мне предложение. Кажется, теперь я поняла, что такое счастье. © Не все поймут / VK
- Вспомнил, как делал предложение. Купил восемь киндеров - брал с запасом. Два яйца шоколадных не получилось открыть, не сломав, поэтому я их съел. С третьим все получилось - аккуратно разлепил половинки, убрал игрушку, положил кольцо, написал инструкцию, мол, надо надеть на палец и сказать «да». Растопил края шоколада, склеил яйцо, замотал обратно в обертку. И положил с оставшимися яйцами в шкаф, где у нас сладкое хранилось. Чтобы случайно нашла. На пятый день пошел выносить мусор, возвращаюсь, сидит за столом, лицо все в слезах, вокруг обертки от киндеров. © Xlryrg / Pikabu
- Когда я предложил своей девушке выйти за меня замуж, она упала со стула, прыгала на кровати, минут пятнадцать бегала по квартире от счастья, а потом ответила: «Я подумаю...». © Alexander555000 / Pikabu
«Он хочет помочь мне сделать предложение»
- Встретились после долгой разлуки, он намекнул на романтический ужин. Смотрю, а у него карточка из ювелирного магазина. Ну, думаю, момент настал! И вот вечером он говорит, что скучал, любит, подарок есть. И вдруг дарит мне серьги. У меня в душе осадок: дурочка, на что я надеялась?! А спустя два часа он выдал: «А как ты хочешь, чтобы я сделал предложение?» Ответила, что мне все равно, важен не момент, а кольцо. Ну он и достал кольцо. Я согласилась. © Подслушано / Ideer
- Подруга моей сестры все время уговаривала своего парня сделать ей предложение, так как очень хотела выйти за него. В декабре она намекнула ему, что была бы рада, если бы он сделал ей предложение на Рождество. Потом сказала ему то же самое про Новый год. А предложения так и не поступило. И вот легли они спать после встречи нового года, она разрыдалась. В ответ он вытащил из тумбочки кольцо и подкинул ей со словами, мол, если ты так хочешь колечко, то вот оно. И да, это было предложение руки и сердца, они планируют свадьбу. © idunno324 / Reddit
- Мне было 22, когда мой тогдашний парень сделал мне предложение. Тоже все красиво, романтично — наши друзья, конная прогулка, цветы, кольцо, одно колено. Только вот... я боюсь лошадей. Очень. Я к ним даже подойти боюсь, не то, что сесть в седло. И он это знал, просто ему было плевать, ведь он уже придумал, что будет так. И я сказала: «Нет». Я стояла там среди людей и думала, что этот человек или совсем меня не знает, а мы вместе два года, или сделал это специально, думая, что мои страхи ерунда, а это тоже не очень. © bezimeny / Pikabu
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Комментарии
девчонки, объясните мне, пожилой тетке, в чем прикол - пинками загонять парня жениться? ну я понимаю лет 150 назад женщина не могла одна себя обеспечить. 50 лет назад уже могла, но жить без брака было все еще неприлично. сейчас-то вам это зачем? он не хочет свадьбы - что, вы думаете, после нее изменится к лучшему? вот это вот презрительно швырнутое колечко, типа, na, отвяжись только, достала уже - для чего это вам?