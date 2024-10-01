17 женщин, которые подходят к решению повседневных проблем творчески и с улыбкой
В каждой женщине кроется супер-героиня. И речь идет не о каких-то необыкновенных способностях, а о хитрости и смекалке, которые помогают решать повседневные задачи: наладить отношения с коллегами, поднять самооценку, накормить капризного малыша. О таких вдохновляющих примерах мы решили написать в этой статье.
- Есть люди, которые любят покритиковать чужую манеру одеваться. Я в таких случаях не вступаю в споры, а говорю спокойным тоном: «Спасибо за совет». И говорю только эту фразу и всегда одним и тем же тоном, словно заезженная пластинка. Никто не может придраться к этому ответу, ведь вы благодарите человека за помощь. Но поскольку другого ответа от вас услышать не удастся, критика в итоге прекратится. © Angela Miller / Quora
- Вышла из декрета на работу, а там полотдела сменилось вместе с руководством. Работаю и вижу, что они только и ждут моего промаха, чтобы спокойненько уволить! А я сделала ход конем: испекла пирожки на весь отдел и принесла, угостила. Полчаса не прошло, вызывает меня на ковер начальник и сурово требует дать ему рецепт пирожков, чтобы жене передать. Теперь все шутят, что я их прикормила, и они от меня не могут отказаться. © Мамдаринка / VK
- Обожаю своего мужчину и свою смекалку. Чтобы он догадался, что мне нужна та или иная вещь, я ее ищу ее в браузере, а потом она постоянно выскакивает ему в рекламе. Так у меня появилась крутая сумочка, сапожки и телефон, которые я хотела. Милый говорит, что он как будто мои мысли читает. А я что — соглашаюсь и продолжаю в том же духе. © Не все поймут / VK
- Искала работу, и все неудачно. И вот в очередной раз переделываю резюме, уже ни на что не надеюсь, но решила пошутить. Взяла и в конце резюме написала: «Просто возьмите меня на работу, пожалуйста. Я буду стараться так же, как стараюсь, когда работаю над своим профилем в соцсети». Утром об этом примечании забыла и так всем отправила. Лайфхак оказался рабочим. Через 3 дня меня пригласили на собеседование... © Не все поймут / VK
- Когда мне не хочется или скучно готовить, я представляю себя на съемках кулинарной передачи. Начинаю «работать на камеру», рассказывать и показывать процесс воображаемым зрителям. Готовка превращается в увлекательную игру и проходит интересно. К тому же хочется с каждым разом приготовить что-то поинтересней! Чувствую себя звездой. © Подслушано / Ideer
- Знакомую все считали недалекой блондинкой. Но как-то она зашла в один гипермаркет и увидела там классную кастрюлю за 8 тысяч. Подумала, что дорого, но уж больно ей кастрюля понравилась. Купила, пришла домой, наклейки отлепила и стала в ней готовить. А на следующий день пошла в тот же магазин что-то докупить, а там распродажа. И эта кастрюля стоит всего 3 тысячи. Тут любая от обиды могла бы разреветься, так как кастрюля уже использовалась и вернуть ее нельзя. Но эта девушка вместо того взяла и купила еще одну кастрюлю за 3 тысячи. А потом взяла из дому кассовый чек от вчерашней покупки и вернула новую кастрюлю за 8 тысяч в магазин. Совсем не глупой оказалась. © Надя Кужукин / anekdotov.net
- У меня пин-код от банковской карты с изображением зайца был зашифрован в номере телефона, записанного в книжке как Зайчик-визажист. Все надеялась, что муж его обнаружит, и можно будет над ним поржать. Не нашел. © Marina Donskaya
- Однажды мне в личных целях понадобился один чиновник — мэр маленького города. Я зашла в его аккаунт в соцсетях и обнаружила там общего друга. Пишу другу: «Как близко вы знакомы?» На это он мне ответил, что они работали в одной газете, мэр в прошлом — журналист. И я, недолго думая, написала мэру: «Привет, Игорь, ты меня, конечно, не помнишь. Мы пересекались на пресс-конференциях...» На что неожиданно получила: «Привет, Вероника, ну конечно же, я тебя помню!» В итоге он решил мой вопрос. © vasilisaPRO / Pikabu
- Испекла пирог, осталось 3 куска, сыновья садятся есть. Старший слопал один, берет второй. Мелкий сидит, смотрит на свой и заявляет:
— Мне тоже надо два куска.
Я в ответ:
— Тебе одного хватит, ты маленький. У тебя еще желудок не вырос до таких размеров.
— Все равно два надо!
Я (полуживая к концу дня, беру нож, разрезаю кусок пополам):
— На, два!
Мелкий с чувством удовлетворения начинает есть. Старший потом долго за дверью смеялся. © Elen / ADME
А третий кусок надвое разрезать, чтоб никому обидно не было? А потом удивляются: почему детки себя недолюбленными считают и от психологов не вылезают. Поржали, что мелкий тупанул, не догадался? А он все поймет, не сейчас, но потом.
- Мне было лет 18, только поступила в университет. Добираться к нему приходилось по 2 часа, а по пути мне надо было проходить через подземный переход. Однажды вечером, возвращаясь домой, иду к этому пешеходному переходу, а впереди идет мужик. Он заметил меня, обернулся такой и говорит: «Девушка, а вы не боитесь спускаться со мной в переход?» Еще так ехидно улыбается. На что я ему ответила: «А почему я вас должна бояться? Ведь не вы идете за мной, а я за вами». И тоже улыбаюсь. А он от неожиданности глаза округлил и шаг ускорил. © black.osa / Pikabu
- Для тех, у кого хоть немного заниженная самооценка. Что я с этим сделала: записала в блокнот все, что я люблю. Еда, музыка, вещи и прочее. Посмотрела на это и поняла, что я очень даже интересный человек. Короче, главное со стороны на себя посмотреть. © Ideer / Подслушано
- Мои дети отдают мне свою грязную одежду вывернутой наизнанку и слипшейся так, будто они снимают с себя белье, как кожуру с банана. Я миллион раз просила их выворачивать одежду на лицевую сторону, чтобы постирать ее как следует, но в ответ — игнор. Я устала с ними бороться и теперь просто выдаю им одежду выстиранной, высушенной, сложенной в стопочку... и вывернутой наизнанку. © Hippydippy*** / Reddit
- У меня очень плохая память на имена. Так что я, когда знакомлюсь с новыми людьми, особенно в компании, даже не пытаюсь их запоминать. А уже после, если обмениваемся номерами, спрашиваю, как записать, мол, может, есть любимые сокращения или прозвище, и человек сам говорит, как к нему лучше обращаться. Ему приятно, что уточнила и не буду называть, как не нравится, а у меня нет неловкости переспрашивать после вечера общения: «Как там тебя?» © Подслушано / VK
- Я заканчивала 11 класс, когда ЕГЭ еще и в помине не было. Экзаменом по выбору сдавала французский язык, реферат про Лувр. Текст получился очень большой, и в одном месте у меня всегда был ступор, не могла запомнить, что дальше. Так случилось и на сдаче. Но я не растерялась и начала рассказ сначала. Вся комиссия сидела довольная, слушая одно и то же по третьему кругу. Получила 5. Просто кроме моей учительницы никто не знал языка, а она меня похвалила за находчивость и отличное произношение. © Подслушано / Ideer
- Я очень ленивая по хозяйству. Готовлю нехотя, а убирать тоже не люблю, вещи могут неделями лежать нестираными, а про слой пыли на полках чего уж и говорить. Но есть у меня лайфхак. Когда совсем запускаю квартиру и не могу найти стимула привести все в порядок, я просто беру и приглашаю к себе гостей. К их приходу все мою, пылесошу, убираю — другого выхода-то нет. Уходят, а я наслаждаюсь чистотой квартиры и хвалю себя. © Палата № 6 / VK
Не работает. Мои гости давно привыкли философски относиться к вечному беспорядку.
- Пришла забирать сына вечером из сада, а он в слезы, мол, не пойду, остаюсь на ночь тут. Уговариваю — он ни в какую. Подмигнула я воспитательнице и заявляю ему: «Хорошо, оставайся в садике». А сама зашла за угол сада и жду. Через минут 15 сам прибежал ко мне и говорит: «Воспитательница сказала, что завтра в садике меня никто не накормит шоколадными блинчиками на завтрак». © Мамдаринка / VK
- Помню, в нашем классе училась девочка, внешность она имела весьма заурядную, популярностью у мальчиков не пользовалась. Но, видимо, ей хотелось внимания. И вот что она придумала. Ее родители оплатили ей профессиональную фотосессию: стилист, визажист, топовый фотограф. А потом она как бы случайно выронила из рюкзака пачку фотографий. И все такие: «О-о-о, ты что, модель?» Ее популярность возросла колоссально. © Подслушано / Ideer
Комментарии
Обожаю своего мужчину и свою смекалку. Чтобы он догадался, что мне нужна та или иная вещь, я ее ищу ее в браузере, а потом она постоянно выскакивает ему в рекламе. - Чтобы муж догадался,что мне нужна конкретная вещь, я ему просто об этом говорю.