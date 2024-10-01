17 женщин, которые подходят к решению повседневных проблем творчески и с улыбкой

Обожаю своего мужчину и свою смекалку. Чтобы он догадался, что мне нужна та или иная вещь, я ее ищу ее в браузере, а потом она постоянно выскакивает ему в рекламе. - Чтобы муж догадался,что мне нужна конкретная вещь, я ему просто об этом говорю.