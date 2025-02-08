Колбаса - это прекрасно, особенно, если сырокопчёная финская салями, да ещё в студенческие годы )))
17 человек, которые думали, что их ждет обычный подарок, но не тут-то было
Дарить подарки — всегда не просто. Почти невозможно в точности угадать, что человеку нужно. Но в подарке не из виш-листа есть главный плюс — элемент неожиданности. Такой сюрприз может быть очень приятным, а может не с лучшей стороны запомниться на долгие годы. Предсказать это не возможно и остается только мириться с последствиями.
- Познакомился с девушкой. Все чудесно, она очень красивая. Но на мой день рождения вручила странный подарок: электрическую зубную щетку с ирригатором и целый арсенал для чистки языка. Даже не знал, что такое бывает. С комментарием, что у меня неприятный запах изо рта. Вроде и неплохой подарок, но как-то напрягает. Она еще и обязательно контролирует, чтобы я всем этим пользовался утром и вечером. Девушка очень нравится, но вот эти загоны бесят. © Подслушано / Ideer
- Я пришла на свидание. Молодой человек, с которым мы недавно познакомились, стоял у метро с рюкзаком. Я подошла, он поставил рюкзак на землю, открыл и, копаясь, говорит: "Знаешь, цветы — это слишком просто, кольцо — преждевременно. Вот тебе действительно крутой подарок!" И вытаскивает... палку колбасы. Тогда он покорил мое бедное студенческое сердце. © Карамель / VK
- Как-то раз я отправлял родственнику в другую страну подарок - японскую версию шахмат. Правила были на японском, поэтому мы заранее нашли их в интернете и распечатали. Уже придя домой из почты я понял, что отправил набор, а сопроводительную карточку и распечатанные правила - забыл. Поэтому вернулся туда и отправил отдельно, они же все равно придут в один день. Потом оказалось, что набор шахмат где-то потерялся и так и не пришел, а вот второе отправление получили. Несколько месяцев мой родственник думал, что это и есть подарок - просто карточка и несколько листочков с правилами, которые он может использовать, если когда-нибудь сам себе купит эти японские шахматы. © David Stewart / Quora
- Ненавижу эти дурацкие фотки моделей с плюшевым медведем и охапкой роз. Они везде и они пролезли мужчинам в мозги. У меня шесть огромных белых медведей! Каждый ухажер считает, что это мило - подарить девушке медвежонка и цветочки. Зачем?! Мне 25! Я не играю в игрушки! Не упали мне они ну ни разу! Надо в детский дом свезти. Со всеми расставалась, хорошо хоть, вопросов "где мой подарок" не будет. Достали. Лучше принеси корзинку фруктов. Так же мило, но пользы больше. © Подслушано / Ideer
Отвези мишек в детдом и пореже меняй мужиков, а то к тридцатнику истаскаешься как тряпка.
- Мои родители позвали нас с мужем на семейный ужин - отметить первый год нашего брака. В какой-то момент вечера папа достает огромную коробку, подозрительно легкую для таких размеров. Сказал, что это подарок нам на первый год. Мы открываем, а там десятки рулонов туалетной бумаги. Очень в духе моего отца, свадьба же "бумажная". Ну зато бумага была отличного качества и мы еще долго даже не задумывались о ее покупке. © Maura Rudd / Quora
- Я тогда недавно переехал в Японию и как-то раз на первом свидании девушка подарила мне свежую рыбу, завернутую в газетку. Это был жаркий летний день, мы собирались гулять много часов на выставке под открытым небом. В рюкзак я этот подарок не положил из-за запаха. Весь день я носил это с собой. Тогда я решил, что это просто культурная особенность. Но за 15 последующих лет там я ни разу не слышал о том, чтобы кто-то дарил рыбу. © Robert R. Gray / Quora
- В этом году на годовщину муж решил воплотить мою мечту. Я давно хотела провести выходные в горах, однако все время что-то мешало. За два дня до годовщины любимый сказал, чтобы я взяла отгул и собирала вещи. Я не знала куда мы едем, просто села в машину и расслабилась. Приехав на место, я едва не кричала от радости. Муж снял маленький домик с видом прямо на горы. Все выходные мы отдыхали в чане и наслаждались горами и спокойствием вокруг. Это был лучший подарок, который я только себе могла представить - исполнение мечты. © Мамдаринка / VK
Про туалетную бумагу - вспомнилась старая история с анекдот.ру.
Было это ещё при СССР, во времена тотального дефицита. Парень встречался с девушкой, ну и соответственно, настало время знакомства с родителями. Нужно какой-то подарок принести, чтобы показать, что будущий зять добытчик, и всё такое. Парень к другу: "Слушай, достань что-нибудь, только обязательно дефицитное!"
День встречи - и друг притаскивает связку рулонов туалетной бумаги. Времени уже нет, пришлось идти в гости с этой бумагой. Дверь открывает отец девушки, видит парня, увешанного туалетной бумагой и говорит: "Да, молодой человек, если бы это был коньяк - я бы сказал: ух, ну и упьемся!"
- У мамы неделю назад был юбилей - 60 лет. Решила порадовать ее и купила хороший, качественный набор французской уходовой косметики. Любит она у меня все эти штучки. Вручаю, а уже вечером, когда гости разошлись, пошли мы с ней смотреть подарок. Открываем и в шоке видим, что все баночки открыты! Я их проверяла на целостность раньше, все было нормально. Мне так неприятно стало. В итоге выяснилось, что это моя свекровушка удружила. Уж больно ей стало интересно, что это за дорогущая косметика такая. И сообщил мне об этом муж, с ним она, оказывается, поделилась своим любопытством. Забрала у свекрови ключи, которые у нее лежали «на всякий случай». Нечего шастать по моем дому в мое отсутствие. © Рабочие истории / VK
- Сидела я как-то и думала, что же подарить сестре. Уже всю голову сломала, когда она упомянула, что ее любимая актриса постоянно использует духи с запахом ванили. Вот он - идеальный вариант! Вручаю подарок, сестра разворачивает и в глаза бросается, что она не в восторге. И только спустя неделю я поняла, что подарила духи сестре, которая с рождения не чувствовала запахи! Вся семья порой забывает об этом. © Lexandria Owen / Qiora
- Моя мама просто королева странных подарков. Она любит покупать вещи, пару раз их использовать, а потом подарить мне на Рождество или день рождения. В прошлом году мне досталось полбанки дезинфицирующего спрея. Это, конечно, был не единственный подарок. Но все равно было странно. © Scorbuniis / Reddit
- Я тогда пять лет работал в этой компании. Нам сказали, что на рождественской вечеринке всем сотрудникам будут вручаться подарки. Ходили слухи, что это будут подарочные карты на $10-20. Это было бы классно! Вот мы приходим нам вручают... Брелок! С надписью "Мы вас ценим". Стоит ли удивляться, что вскоре после этого я уволился? © Robeleader / Reddit
- Если бы был рейтинг самых бесполезных подарков от бывших, мой точно бы занял почетное место. Дело в том, что вместо нормального подарка он решил подарить мне на день рождения… 101 шарик. Заказал, пока меня не было дома, развесил под потолками в квартире. Я зашла и не знала, как мне вообще перемещаться. Лучше бы на суши меня сводил. Шарики сдувались еще пару недель и бесили меня своим видом. © Карамель / VK
- У меня очень эксцентричная тетя, которая всегда дарит ну очень нестандартные подарки. Когда мне было 4 года, я получила от нее пластиковую розовую голову лошади с отломанными ушами. Я тогда была не столько разочарована, сколько растеряна. В другой раз она подарила мне мольберт с выставленным там куском гранита. Или набор с пишущей машинкой, в которой не хватало клавиш. Со временем подарки стали более обычные, и я считаю, что это грустно. Открывать ее подарки было очень весело - никогда не знаешь, какая безумная вещь там окажется. © Jennifer E. Janes / Quora
- Мне 31. Я регулярно смотрю мультик про Губку Боба, мне нравится. На работе мужик тоже смотрит, мы с ним обсуждаем и ржем, как ненормальные. Недавно подсадили одного коллегу, сначала пальцем у виска крутил, а теперь ни одной серии не пропускает. Жена мне торт подарила в виде Боба на день рождения. Это было лучшее празднование дня рождения в моей жизни. © Подслушано / Ideer
- В пятилетнем возрасте у меня в детском саду был "муж". Он преподнес мне в подарок кольцо, которое раньше продавалось вместе с жевательной резинкой за копейки. Я с радостью поделилась этой новостью с мамой. Однако она настояла на том, чтобы я вернула кольцо мальчику. Сейчас мне 19 лет. Недавно мой молодой человек подарил мне кольцо. Я не стала рассказывать об этом маме. Мало ли что. Познакомлю их уже после свадьбы. © Карамель / VK
что-то вспомнилась голова несчастной лошади в койке "неуступчивого" киношника во втором "крёстном отце", но с целыми ушками.
- Сейчас так много советов и практик, как стать счастливым, поверить в себя и узнать, правильно ли ты живешь. Я без образования, не владею своими эмоциями и постоянно сомневаюсь, правильно ли поступила. Помощь пришла неожиданно: на мой день рождения дети подарили панно из фотографий, больше 200 штук. На нем разные периоды жизни, и я разная: красивая, стройная, радостная и сильная, задумчивая и счастливая. И я поняла: у меня все получилось, все правильно. Может, такое фотопанно кому-то поможет — человек посмотрит на себя по-другому, и жизнь изменится. © Подслушано / Ideer
- Как-то в компании, где я работала, сделали подарок для сотрудников. Наняли барбера для работы с бородой! Отдельный сюрприз для женщин, у которых, разумеется, нет бороды, не предусматривался. Я просто в шоке, как вообще кадровый отдел позволил такому свершиться. © Pooja Aggarwal / Quora
Нестандартные подарки — тема неисчерпаемая, поэтому можно заглянуть и в другие наши истории и подобных казусах:
Комментарии
«Правильно ли ты живешь»?
Более дебильный вопрос сложно придумать
Как раз НЕ задавать себе такой вопрос - самая большая глупость в жизни...