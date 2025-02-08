17 человек, которые думали, что их ждет обычный подарок, но не тут-то было

Про туалетную бумагу - вспомнилась старая история с анекдот.ру.

Было это ещё при СССР, во времена тотального дефицита. Парень встречался с девушкой, ну и соответственно, настало время знакомства с родителями. Нужно какой-то подарок принести, чтобы показать, что будущий зять добытчик, и всё такое. Парень к другу: "Слушай, достань что-нибудь, только обязательно дефицитное!"

День встречи - и друг притаскивает связку рулонов туалетной бумаги. Времени уже нет, пришлось идти в гости с этой бумагой. Дверь открывает отец девушки, видит парня, увешанного туалетной бумагой и говорит: "Да, молодой человек, если бы это был коньяк - я бы сказал: ух, ну и упьемся!"