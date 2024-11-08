15+ историй о том, как денежный вопрос рассорил родственников

Вот вроде и понимаешь детей, которые обижаются, когда родители с них денег требуют... Но... До какого возраста вы хотите жить за счёт родителей? "Зарабатываю нааа свои хотелки". Ага. А за все остальное платят родители? Коммуналка, еда, одежду тебе покупают. Ну что, правда, они жалуются! Зато деточка довольна.ага. За чужой счёт.



Ну а взрослые тоже хороши, считая деньги чужие. Или ,помогая одному и игнорируя второго, что-то требуя со второго. Но опять: детей они вырастили и, как не крути, дети родителям должны, имо.