15+ историй о том, как денежный вопрос рассорил родственников
Говорят, если хочешь потерять друга, дай ему взаймы. Мол, вопросы денежного долга и его возврата могут навсегда рассорить даже закадычных товарищей. Однако герои нашей сегодняшней подборки на своем опыте убедились, что эта поговорка применима не только для друзей. Как оказалось, родственники и деньги — тоже частые «компоненты» конфликтов.
- Муж взял кредит на подарок маме, чтоб выплачивать его в складчину с братом. Брат сказал: «Кредит оформи на себя, а я ежемесячно тебе на карту буду отправлять». Брат торжественно вручал подарок. А потом перестал мужу деньги отдавать, мол, зарплата маленькая, детей кормить надо и так далее. А позже уехал с семьей в Турцию отдыхать. Пара-пара-пам. © mariya_kurman
- Жалею, что рассказал родителям, какая у меня зарплата. Теперь все разговоры у нас на тему денег. Мама вечно жалуется на свои долги, папа намекает, что не против был бы купить недвижимость. И оба называют меня жадиной. А ведь я самый щедрый из всех их детей: вывожу родителей обедать вне дома в выходные, оплачиваю мамин досуг, трачу баснословные суммы на рождественские подарки. Просто не соглашаюсь быть расточительным. Они советуют мне купить новую машину, мол, чтобы подходила по статусу. Но это ведь просто показуха! © beigesun / Reddit
- Мы живем на съемной квартире, копим на свою. Недавно подвернулся подходящий вариант, и можно было уже оформлять сделку. Но возникла неожиданная проблема — достаточно крупную сумму мы дали в долг свекрови, а она не хочет возвращать. Началось это примерно год назад. Сначала она заняла деньги на новые окна и балкон, потом на входную дверь, затем на зубное протезирование. Принимал решение муж, хотя я сомневалась, сможет ли его мама вернуть долг. И оказалась права. Свекровь тянет с возвращением денег, придумывает всяческие отговорки, но деньги, как я понимаю, отдавать не собирается. Самое ужасное, что муж уже ведет разговоры, чтобы простить маме долг. Типа, она меня вырастила, во всем себе отказывала, а мне теперь для нее денег жалко? А то, что я три года не могу себе позволить ни новой одежды, ни отдыха нормального, даже еды человеческой, — это нормально? © Алина / Ispovedi
- Внучке через неделю 3 года исполнится. Звоню невестке, спрашиваю, что купить в подарок. А она мне отвечает, что лучший подарок — конверт с деньгами! Я сказала, что ребенку деньги не нужны. Ему интересно получить подарок. Невестка ответила, что зато деньги нужны ей. Я не смогла смолчать и сказала, что день рождения у внучки, а не у нее. Я планировала подарить девочке добротную игрушку, например, большого плюшевого мишку, а не отдавать деньги невестке. Пусть они даже одежду ребенку купят или обувь, или стол накроют на ее праздник, или сводят куда-нибудь, но это ведь не то! © Оксана / Ispovedi
- В начале семейной жизни мы с супругом решили, что деньгами распоряжаюсь я. А 7 лет спустя муж вдруг заявил, что если бы деньгами заведовал он, то накопил бы большую сумму. Хотя он даже не догадывался, сколько стоит жизнь пары с ребенком. Последнюю зарплату он мне не отдал. Я промолчала, но положила на стол список покупок. Так теперь буду делать каждый день. И если он думал, что будет выдавать мне по копейке, а затем требовать отчет, то он глубоко ошибся. Будет сам делать покупки, платить по счетам. Если у меня не получилось достучаться до его здравого смыла, пусть попробует вести хозяйство самостоятельно. © Тося / Ispovedi
- Моя бабуля оставила мне в наследство приличную сумму денег, но с условием, что я не стану рассказывать об этом остальным. Семья у нас довольно странная, мирно существовать мы никогда не могли, но меня бабуля любила больше всех. Мой дядя, например, после похорон бабушки перевернул всю ее квартиру вверх дном в поисках этих денег, но ничего не нашел. Другие родственники обыскивали ее дачу, даже огород весь перекопали, надеясь найти там клад. А я уже года два делаю вид, что снимаю квартиру, а сама живу в своей и ни о чем не жалею. © Карамель / VK
- Меня достали бесконечные упреки матери по поводу денег. Я работаю пока что на скромной должности, потому денег получаю тоже не очень много. Хватает только на свои маленькие потребности. Живу с родителями, но кроме спального места и ванной больше ничем не пользуюсь. Недавно был очередной скандал. Мама купила мне пуховик и сказала, что я должна буду возместить его стоимость. Пуховик недешевый — почти вся моя зарплата. Потому я отдала маме только часть от стоимости пуховика, так как мне тоже было нужно на что-то жить. В итоге мама меня очень оскорбила. Когда дома никого не было, я собрала свои вещи и поехала к подруге. На столе оставила записку, что я больше не вернусь, и полную сумму за пуховик. Пришлось взять кредит... © Карамель / VK
Спальное место - это койка в коридоре или всё-таки комната? И лома девушка не ест, электричество не использует? Если уж начали считать, считайте аккуратно и объективно.
И мама купила пуховик по своей воле или девушка ныла, что носить нечего? И, если было так дорого и тебе сказали отдать деньги, зачем было брать? Так что как-то странно девушка историю рассказывает...
- Брат переехал в теплые края. На днях мама сказала, что собирается продать свою квартиру, чтобы помочь его семье обустроиться — им нужна бытовая техника, машина. Дочке — частный сад. Ну а она у меня «доживет», в моей трешке. Я с мужем и двумя детьми. Потеснимся типа. А ей 63, и она вполне бодрая. Я в замешательстве... © Подслушано / Ideer
- Отец как амеба всю жизнь, что мать скажет, то и делает, мать меня шпыняла, а над младшим тряслась. Я переехал, женился, немного помогал матери. Как-то она попросила на ремонт денег, мол, младший ей поможет все сделать, надо только на материалы денег. Дал без проблем. А тут заходил в гости, даже чая не налила. Ну ладно, думаю. Поделился, что с женой планируем расширять жилье, а мать мне в ответ: «Сами расширяетесь, а матери ремонт не можешь сделать!» Говорю, мол, давал же на ремонт в прошлом году! Оказывается, младший не работает (28 ему, живет с родителями), вот мать ему эти деньги и отдала. © Подслушано / Ideer
- Когда мне было 12 лет, мы переехали жить в глуховатую деревню. Деревня рыбацкая и живет за счет туристов в основном. Денег было маловато. Как-то кто-то подкинул идею (то ли в шутку, то ли нет) продавать туристам дождевых червей для наживки. Я сказала матери, что хочу попробовать заработать. Она со скепсисом ответила, мол, валяй, если хочешь. Все, что заработаешь, будет твоим. Я ковырялась в земле все свое свободное время, руки стерла до мозолей о черенок лопаты, и за почти неделю «сделала» довольно-таки внушительную для подростка сумму. Я мечтала купить трилогию «Властелин колец». Уже прям видела, как поеду покупать эту огромную толстенную книгу. Мать поинтересовалась моими делами. Кто-то дернул меня за язык похвастаться прибылью. Я еще тогда попросила ее разменять мою мелочь на крупную купюру и добавила, что когда поедем в город, я куплю желанную книгу. Большая ошибка! Мать: «Денег нет, а ты книжку решила купить. Да еще какую! Чепуху какую-то!» Я бросила деньги в сторону матери и убежала в свою комнатенку плакать. С тех пор мама никогда не знает, сколько конкретно денег у меня есть. © byhalovaolga3888 / YouTube
"мы переехали жить в глуховатую деревню"... Сами мы были подслеповатые.
- У моего брата возникли финансовые трудности, и несколько месяцев назад он обратился ко мне за помощью. В итоге я одолжил ему $ 2 400, что для меня немаленькая сумма, но я хотел его поддержать. Конечно же, брат обещал вернуть все до цента, и я поверил ему. Что ж, я не увидел от него даже и $ 1. Он говорит, что отдаст долг, и, внимание, просит дать ему взаймы еще больше денег. И я не знаю, что мне делать. С одной стороны, он мой брат, а я не хочу бросать его в беде. С другой стороны, у меня нет возможности раздавать безвозвратно деньги. © Odd-Reporter-3343 / Reddit
- Вот прикиньте. У вас есть недвижимость в собственности, жили вы там от силы года 4 в детстве, остальное время (на минутку, 20 лет) там жили другие люди (близкие родственники). Коммуналку оплачивать должны были они. И вот в один прекрасный день арестовываются все ваши счета и выгребаются деньги под ноль в счет оплаты долгов по коммунальным услугам. Представили? Это моя жизнь. © erzhenyao
- В моей квартире жили родственники бесплатно, так как я поселилась у мужа. Но год спустя я решила, что буду квартиру сдавать. Предложила им платить всего $ 100, хотя цены на рынке выше. А на меня разобиделись. Сказали, что съедут через месяцок, а пока поживут бесплатно. Ну, думаю, ладно. А через неделю я попросила завезти по пути мне книжку, которая лежала в квартире в ящике. А меня послали лесом. Попросила тут же свалить из моего дома. Съезжали неделю. Оставили мне море грязи, испортили дорогой диван... Да уж. Хотела помочь, а оказалась сама виноватой. © mir_cnovidenii
Ну если вы сдали квартиру без договора и при этом ещё не проверяли состояние счетов - то кто тут идиот?
- Родители взяли на лето сироту под опеку. Боялись, что попадется воришка, потому отдали ценные вещи моей сестре на хранение. Но девочка оказалась просто ангелом, родители хотят ее теперь удочерить. Попросили сестру вещи вернуть, так она взяла и вернула все, кроме маминых украшений. И сейчас с возмущением говорит, что они и так ей по наследству достанутся, то строит дурочку, что мама ей вообще ничего не давала. Вот тебе и счастливый ребенок из полной любящей семьи. © Подслушано / Ideer
- Много лет назад у меня в долг попросила денег родная тетя. Заняли ей на две недели. Естественно, никто деньги отдавать не собирался, поэтому мы с супругом решили поехать к ней сами. Приняла она нас гостеприимно, накрыла стол, рассказала о временных трудностях, обещала отдать долг через месяц. Приезжаем через месяц... Приняли нас уже не так радушно. Муж пытался было настоять на возврате долга, но ему в жесткой форме было сказано, что он никто в «нашей» семье! Поджав хвосты, мы убрались восвояси. Дома приняли решение, что в следующий раз разговор о долге начну я. Когда мы приехали, дверь нам уже не открывали. Решили, что будем ждать...
В итоге, когда храбрости набралось очень много, я решила рассказать всем теткиным соседям по подъезду, какая она негодяйка... Свое решение я громко озвучила. И в тот момент, когда я собралась тарабанить в их двери, случилось чудо: открылась дверь теткиной квартиры. В результате деньги она моментально нашла в своей тумбочке. Я победным маршем шла вниз по лестнице в подъезде и во всеуслышание громко говорила, что знать не хочу больше никаких родственников. © ВераСубботина-у1ю / YouTube
- У нас с женой трое детей: сыновьям 34 года и 30 лет, дочке — 26. Сыновья уже работают, а дочь недавно заявила, что хочет пойти в аспирантуру. И мы с супругой решили ее поддержать — оплатить учебу. Наши сыновья тут же взъелись на нас. Мол, за что сестре такие щедрые подарки? Мы объяснили, что рады ее желанию получить хорошее образование. А старший вдруг выдал: «Лучше бы вы отложили эти деньги на учебу своих внуков!» Я разозлился и ответил, что их дети — это их ответственность, а мои дети — моя, потому я буду помогать дочке! Обиделись. © RareStretch3814 / Reddit
- Договорились с мужем, что копим деньги на новый автомобиль. Естественно, начали каждый откладывать деньги в одну шкатулку. Время шло, сумма еле росла. Подсчитав, я поняла, что 70% — это мои отложенные. У нас есть гараж, где муж проводит свое время, отдыхает. Заехала туда, не сказав ему. И там я нашла еду дорогую, шоколадки, газировки, чипсы, колбасу, сыры и прочие вкусняшки в холодильнике. И импровизированный диван со столом. В жизни не видела такую большую крысу! © Подслушано / Ideer
Комментарии
Вот вроде и понимаешь детей, которые обижаются, когда родители с них денег требуют... Но... До какого возраста вы хотите жить за счёт родителей? "Зарабатываю нааа свои хотелки". Ага. А за все остальное платят родители? Коммуналка, еда, одежду тебе покупают. Ну что, правда, они жалуются! Зато деточка довольна.ага. За чужой счёт.
Ну а взрослые тоже хороши, считая деньги чужие. Или ,помогая одному и игнорируя второго, что-то требуя со второго. Но опять: детей они вырастили и, как не крути, дети родителям должны, имо.