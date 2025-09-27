16 случаев, когда встреча с незнакомцем обернулась крутой историей
Каждый день мы сталкиваемся с десятками, а то и сотнями незнакомцев. Чего только стоят часы пик в общественном транспорте и очереди на кассах продуктовых магазинов. И хотя большинство этих людей мы и не замечаем, некоторые умудряются запасть нам в душу. Кто-то своей наглостью, а кто-то — искренней добротой. Ну а мы надеемся, что вам будут встречаться исключительно приятные незнакомцы, как некоторым людям из нашей подборки.
- Стою на остановке. Подъезжает автомобиль. Дядечка предлагает довезти до метро, мол, люди должны помогать друг другу. Сажусь, едем. Он задорно рассказывает о жизни, я улыбаюсь. Подъезжаем к метро, я благодарю, а мужик вдруг выдает: «Я помог тебе, ты помоги мне». И заявляет, что я должен ему денег за проезд. © Подслушано / Ideer
- В самолете познакомился с одним парнем. Мы оба забыли свои дорожные подушки и пошли за ними вместе. А на киоске была акция «купи одну, вторую за полцены». Так он просто взял и мою подушку тоже оплатил! Теперь каждый раз, когда я беру эту подушку в рейс, думаю о нем. © McGrid / Reddit
- Мне было лет девять, мы с папой стояли в очереди на кассу. И тут из кармана мужчины перед нами выпало несколько монет. Я поднял их и сказал: «Извините? Вы это уронили». Он посмотрел на меня, улыбнулся и вдруг выдал: «О, спасибо. А знаешь что? Я еще вот это уронил...» И достал целые горсти монет из карманов! А потом оставил эту гору на ленте кассы — все мне. Половина моей детской копилки потом состояла из этих монет. Это было как в сказке: будто добрый волшебник тайно награждает за маленькие хорошие дела. © b***bab*** / Reddit
- Лет 15 назад я шла по улице, а рядом долго терся какой-то тип, бормоча мерзости. И вдруг из ниоткуда появляется пожилой мужчина: «Сьюзан! Не уходи так быстро, мы с мамой потеряли тебя из виду». Он так выручил меня, даже до работы проводил! Часто его вспоминаю. © persephonenyc / Reddit
- Я всегда с недоверием относилась к историям о незнакомцах, которые оплачивают чьи-то покупки в магазинах, но на этой неделе испытала это на себе. Пошла в магазин, взяла 2 пакета наполнителя для кошачьего туалета, отстояла очередь на кассе, кассир пробила товар, и вдруг я поняла, что не переложила кошелек из другой сумки. Покраснела как помидор, мямлю, мол, отложите, забыла деньги, схожу домой и вернусь. А стоявший за мной мужчина просто взял и приложил свою карту к терминалу. Сумма-то была копеечная, но все же. Я подождала, пока он свои покупки заберет, и еще минуту от души, хоть и очень сбивчиво, его благодарила. Правда, зачем-то я чередовала слова благодарности и предложение перевести ему деньги на карту с пояснениями, что наша кошка ходит в туалет как слон, только и успевай наполнитель менять. Наверное, он решил, что я немного того. Но все равно было приятно. © Anastomus / ADME
- Я тогда студенткой была. Утро, бегу, чтобы не опоздать на пару. Вдруг идущий мне навстречу симпатичный высокий парень берет меня за плечи, целует в обе щеки и уходит. Ну я стою ошарашенная, как столб. А когда наконец обернулась, он тоже обернулся (прямо как в песне, ага) и крикнул: «Запомни!» Я-то запомнила. А толку? Больше я его никогда не видела. © Аля Герюгова
- Уезжала туда, где нет интернета, и отключала телефон. Сегодня возвращаюсь, и первый звонок после подключения: «Салют! Как здоровье?!» А номер не из списка, голос незнаком. Я, мол, кто это? А голос восклицает: «Это Павел Сергеевич! Как здоровье?!» Я отвечаю: «В принципе, все в порядке, но я не готова с вами это обсуждать. Я вас не знаю». А Павел Сергеевич бодро так заявляет: «Конечно же вы меня не знаете! Я знакомым не звоню!» И отключился. © ParoliParoli / Pikabu
- Фотку друга лайкнула прекрасная незнакомка и подала заявку в друзья. А он разволновался и попросил помочь с текстом сообщения, ведь такую леди нужно впечатлить с первого слова, шанс подвернулся! День мы старательно придумывали, он отправил. В ответ прилетело: «Предлагаем точные копии часов со скидкой до конца недели». © Подслушано / Ideer
- Пару лет назад я наконец-то устроился на нормальную работу и смог позволить себе сводить жену и 6-месячную дочку в семейный ресторан. А дочка у нас с кислородным баллоном. Так вот, сидим мы в зоне для детей, и тут я краем глаза замечаю, что на нас смотрит какой-то мужик. Я подумал, что он ребенком умиляется, и улыбнулся ему — тот ответил зеркально. А когда пришло время оплачивать счет, официантка сказала, что ничего не нужно, за нас уже заплатили! Да, тот самый мужчина. Сложно даже передать, как тепло стало на душе. А те деньги, которые я бы потратил в этом ресторане, я потом пожертвовал в кардиологический центр. © Bruno Bersano / Quora
- Маршрутка. Я сижу у окна и пью сок, похрюкивая иногда трубочкой. Рядом со мной парень в наушниках. Обычное утро. И тут он встает, чтобы выйти, и кладет мне в руки банан со словами: «Это чтобы ты нормально позавтракала». Вот это позитивное начало недели. © Подслушано / Ideer
- Когда я решила бегать по утрам, боялась, что надо мной будут смеяться. И вот бегу я сегодня утром, запыхалась, сил нет. Останавливаюсь и понимаю, что все, могу дальше только пешком. А прохожие, поди, будут смотреть и пальцем тыкать, мол, слабачка... Как вдруг сзади меня хлопают по плечу и я слышу: «Ты сможешь, давай». Это была другая девушка, вышедшая на пробежку, очень красивая и подтянутая. И знаете, я добежала. Спасибо тебе большое за такую милую поддержку, незнакомка! © Подслушано / Ideer
Я стараюсь не сидеть в транспорте рядом с человеком, который что-то ест или пьет. Транспорт резко затормозил, и вот ты весь в чужое еде
- Как-то летом решил я купить газировки в торговом автомате. И, естественно, бутылка там застряла. Ну пнул агрегат этот пару раз, ругнулся и уже собрался уходить ни с чем, как вдруг мне на плечо ложится рука. Я обернулся, возможно, испуганно взвизгнул и увидел мужчину с возбужденным выражением лица. А он смотрит на меня и говорит: «Даже не смей! Давай! Мы не можем дать машинам победить!» В общем, газировку мы достали. Мужик, я тебя не забуду. © thethingsineverknew / Reddit
- Собралась в отпуск. Все были на работе, ну и я с чемоданом поехала на метро. Одна. А в метро лестницы, и колесики на чемодане не везде спасают. И вот чувствую я, как чемодан мой, который я всем телом тащила по лестнице на переходе, уплывает из рук. А мимо меня с моим чемоданом парень проходит. Пока догоняла, успела с вещами попрощаться. Но и я, и он все молча делали. Догнала, он поставил чемодан, улыбнулся и пошел по своим делам. Все же предупреждать надо. © Kukarka / Pikabu
- У меня был прекрасный повод убедиться в том, что встречаются настоящие мужчины, года 3 тому назад. Накануне 8 Марта я заехала в кондитерскую. А у моего супруга 8 марта день рождения, так что у нас в этот день большой семейный праздник. И вот приглядела я тортик с маскарпоне. Откровенно говоря, их там было 5 одинаковых, но почему-то именно этот захотелось: бабочка на нем мне показалась самой красивой. Стою в очереди за мужчиной каким-то. Даже не разглядела его толком, вся в мыслях о том, во сколько завтра начать стол накрывать. И тут он показывает на этот торт. А я от неожиданности забыла о воспитании и пискнула: «Нет, пожалуйста, этот я приглядела». Сказала, и так стыдно стало! Продавщицы смотрят на меня в недоумении. Мужчина улыбнулся и говорит: «Правильно, это же ваш, женский праздник. Давайте соседний тортик. С праздником!» Расплатился и вышел. Я еще думала, чего продавщицы в таком шоке. А оказалось, пока я, оглушенная собственной несдержанностью, не знала куда себя деть, он рассчитался за этот торт и сказал, что это мне в подарок. Благодарна мужчине за возвращенную веру в чудеса. © Ольга Дарие
- Стою на кассе, складываю покупки в пакет. Какой-то мужик стоит в сантиметре от меня, это люто раздражает. Я психанула: «Мужчина, зачем вы дышите мне в спину? Хотите мои покупки оплатить?» Он выдает: «Могу и оплатить». И прикладывает карту. © yadeathcoree / X
- Утро, метро, час пик. Мне выходить через одну, пристраиваюсь ближе к двери. На станции двери открываются, вываливается толпа народа, потом входящими меня сносит в середину вагона и разворачивает спиной к сидящим пассажирам. Я цепляюсь одной рукой за поручень, в другой — сумка с учебниками. Толпа прижимает, рука соскальзывает, я брякаюсь кому-то на колени. Испуганно говорю: «Ой, извините!», — встаю, но снова падаю кому-то на колени. И только я пытаюсь снова встать, как чьи-то руки хватают меня за талию, а голос мужской в ухо выдает: «Села — сиди». © Буся Пусеевна / ADME
Какая из этих историй впечатлила вас больше всего? И была ли в вашей жизни встреча с незнакомцем, которая обернулась крутой историей? Делитесь своими воспоминаниями в комментариях — нам не терпится узнать, на что еще способны случайные люди!
