16 случаев, когда встреча с незнакомцем обернулась крутой историей

Какая из этих историй впечатлила вас больше всего? И была ли в вашей жизни встреча с незнакомцем, которая обернулась крутой историей? Делитесь своими воспоминаниями в комментариях — нам не терпится узнать, на что еще способны случайные люди!

А вот еще наши статьи о феерических незнакомцах: