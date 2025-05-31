12 историй о том, как жизнь подкинула таких незнакомцев людям, что у них челюсть отвисла

Сначала прдумала "бред какой-то, познакомились в инете, а теперь вот внука жлут". А потом посчитала. Аська появилась в 96-м. Если это были одни из первых пользователей, то их знакомству уже больше 25 лет, и внуки вполне реальны. Кошмар, как время летит...