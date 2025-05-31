Странная картинка: единственная радость у рыжеволосой это "замуж"?! И единственная ценность подруги - это что с парнем познакомила? Иначе б "зря" познакомились ?!
12 историй о том, как жизнь подкинула таких незнакомцев людям, что у них челюсть отвисла
Доверять незнакомым людям сходу мало кто решится, неизвестно чего можно ожидать от человека, которого не знаешь. А вот героям нашей статьи повезло, для некоторых из них неожиданное знакомство стало судьбоносным.
Некоторые изображения в статье были сгенерированы с помощью искусственного интеллекта.
- Работала в копицентре, как-то дамочка просит скинуть инфу на флэшку. И вдруг без стеснения начинает допрос про мою проблемную кожу. Я в шоке от наглости, а дамочка мне и слова не дает вставить. А потом вообще попросила листок с ручкой и давай писать кучу информации. Выяснилось, что у женщины сын имел такие же проблемы, а эффективное лечение получили только в столице, и ей захотелось мне помочь. Спустя месяц я узнала, что эта клиентка считается одним из лучших гастроэнтерологов нашего города, и на днях она успешно повысила квалификацию. А я, изучив подробно ее записи, начала лечение и уже увидела изменения к лучшему. Теперь я очень часто вспоминаю ту женщину добрым словом. © Мария Логинова / ADME
- Мы во времена молодости с моим парнем пошли в магазинчик на рынке покупать мне футболку. Денег было в обрез совершенно, и тут я вижу платье — милейшее, в оборочках, юбка многослойная. Хотя я с детства устраивала истерики, если меня одевали в платье, не носила и не ношу, не мое. Но тут я влюбилась, наваждение какое-то. Но даже при сильном желании нам не хватало денег на его покупку, даже если бы я отказалась от покупки футболки. Ушли. Догоняет нас на выходе с рынка мужчина, пихает мне это платьишко в пакете и уходит. Я так и не знаю кто это был, как он узнал про платье, мы одни в магазинчике были. © Виктория М / Dzen
- В первый год колледжа мне нужно было пойти на обзорную лекцию по химии, я все металась, идти или нет, в итоге пошла. И там я встретила одну из своих лучших подруг, с которой мы дружим уже 6 лет. Благодаря ей я потом познакомилась с множеством других людей, а в конечном счете я встретила своего парня, который живет, на минуточку, в другом конце страны. И если бы я не встретила ее 6 лет назад, моя жизнь была бы совсем другой. © calmloves / Reddit
- Однажды я разговорился с парнем, который был очень растерян — не знал, чем ему заняться дальше в жизни. Мы вообще не были знакомы, просто случайно начали болтать, я уже даже не помню, как началось наше общение. Он казался действительно потерянным, но я заметил, что в его разговорах мелькали вполне конкретные планы на будущее, просто он сам не осознавал этого. Он удивился и был очень рад, когда я помог ему взглянуть на его мысли со стороны.
Через несколько месяцев он нашел меня в соцсетях через общего друга и написал, поблагодарив за то, что я выслушал его. Оказалось, что после нашего разговора он сразу начал ходить к психологу, и это помогло ему наладить свою жизнь. Сейчас у него уже есть свой бизнес. Мы больше не общались, но мне приятно, что, возможно, всего несколькими словами я помог человеку изменить свою жизнь. Это был один из самых тронувших меня моментов. © chromacities / Reddit
- Поезд. Мне лет 12. Я взяла и влезла в разговор незнакомых людей. Мало того, я еще и глупость сморозила обидную для них. Видимо, так я хотела выпендриться перед подружкой. Тогда совершенно незнакомый мужчина взял и просто по-доброму посмотрел на меня с сожалением. Как будто сказал: «Ну, ты же хорошая девочка, что же ты творишь?» Мне уже 50, но взгляд этого человека я до сих пор помню. Мне было очень стыдно тогда и стыдно даже сейчас. Но мне как будто выдали кредит доверия. Я очень благодарна за эту встречу и даже за свою глупость. Этот мужчина с печальной улыбкой стал моей внутренней совестью. © Елена Колычева / Dzen
- Помню, в первый день университета я никого не знал на курсе. Сел рядом с каким-то парнем, мы познакомились и потом начали вместе ходить на лекции. Прошло несколько недель, и мы вдруг узнали, что наши родители учились в одном и том же университете 25 лет назад — все четверо! Потом его семья уехала на Дальний Восток, а моя — в Европу. Вскоре выяснилось, что мы с ним уже встречались, когда нам было всего по одному году, потому что его семья приезжала к моей, а потом наши родители потеряли контакт. И вот, спустя много лет, мы оба вернулись в одну страну, поступили в один и тот же университет, выбрали одинаковую специальность и случайно сели рядом в аудитории на 300 человек. Мы даже нашли старую фотографию, где нам по году. Теперь он — один из моих лучших друзей. © sneakyhopskotch / Reddit
Вы удивитесь, но далеко не один студент приходит первого сентября и никого нна курсе не знает
- Когда познакомился с будущей женой, у нее был сын 4-летний. Мы с ним хорошо сдружились. До нее у меня детей и отцовского инстинкта не было. Он появился неожиданно — на кухне, когда пацан быстро съел свою порцию ужина и попросил кусок мяса из моей тарелки. Не задумываясь, отдал ему и понял, что со мной такое впервые. Ужасно не любил делиться, но тогда понял, что для этого мелкого мне ничего не жалко. © Подслушано / Ideer
- Мы с мужем познакомились случайно, общая знакомая по интернету затащила меня в один чат. Там был он. Год мы общались, я от телефона не отлипала. А потом он приехал ко мне встречать Новый год, ну и посмотреть, что у нас получится. В общем, так и не уехал. Вскоре поженились и теперь уже внука ждем © porschik / Pikabu
- Единственное, что дала мне пластическая операция, — знакомство с гениальным хирургом, который полностью изменил мою жизнь. Глядя на него, я решила получить еще одно образование, стала активнее работать, развиваться, стремиться к новым целям. У меня полностью поменялось мировоззрение. Я будто всю жизнь спала. Открылось второе дыхание. Этот человек поверил в меня, полностью поддерживал. Сделал все то, чего у меня не было прежде. Считаю, что общение с этим человеком, — самый большой подарок судьбы за мои 26 лет. Более интересного, умного и талантливого человека я не встречала никогда. Порой пластическая операция не так кардинально меняет внешность, как твой внутренний мир. © Подслушано / Ideer
Сначала прдумала "бред какой-то, познакомились в инете, а теперь вот внука жлут". А потом посчитала. Аська появилась в 96-м. Если это были одни из первых пользователей, то их знакомству уже больше 25 лет, и внуки вполне реальны. Кошмар, как время летит...
- Первый муж моей тети позвал ее замуж, когда ей было всего 19. Они тогда познакомились в лесу, когда он случайно наехал на нее на велике. Она отделалась лишь царапиной и легким испугом. Забавно, что недавно они расстались подобным образом. Вместе ехали на велосипеде, она сзади, он рулит, их занесло, упали, тетя сильно ушибла руку. В больнице уже познакомилась с главврачом, после чего подала на развод со своим мужем. Вот так один велосипед может изменить твою жизнь дважды, причём совершенно по-разному. © Не все поймут / VK
- 2010 год. Шел на работу в 6 утра, нашел простенькую раскладушку. Только поднял, на него звонит абонент «Жена». Ответил, сказал, что отдам после работы, благо в моем же дворе это было. Вечером пришел, хотел отдать, а они вдруг потащили меня в продуктовый павильон и купили торт. Съели с удовольствием после ужина с семьей. Больше, к сожалению или к радости, телефоны не находил. © BorikToporik / Pikabu
- Месяца три назад сказала незнакомому парню, что у того расстегнут карман на рюкзаке. А там лежало очень много важных и дорогих вещей. Спустя этих три месяца мы случайно встретились взглядом в метро, и он помахал мне рукой. Как приятно, что люди помнят о тебе и твоих поступках. © Подслушано / Ideer
А вот еще несколько статей, которые только подтверждают, что мир каждого человека всегда полон самых разных людей:
Комментарии
увы и ах нынче уже нет сил проявлять терпение и мудрость, но иногда это бывает так полезно