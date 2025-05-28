14 человек, у которых впечатление от поездки ничего не сможет затмить
Истории
2 часа назад
Отправляясь в отпуск или какое-нибудь путешествие, мы предвкушаем много новых ощущений. Солнечные пляжи, новые города и другая культура, а может, просто поход в лес у подножия гор — все это дает хорошую встряску. Мы тщательно все планируем, бронируем, пакуемся, хотим просто отдохнуть. Но такой отдых порой переносит нас в эпицентр странных или нелепых историй. Такими историями и поделились люди из сети.
- Поехали в отпуск с подругой, на барахолке купили старые чемоданы. Едем в метро — стоит ужасный запах, стараемся дышать через раз. Пересели на другую ветку — и там пахнет! В какой-то момент я решаю проверить свой чемодан, открываю, а это он воняет. Оказалось, что весь вагон задыхался благодаря нам. © Подслушано / Ideer
- Заранее забронировала внутренние рейсы по Вьетнаму, начиная с Хой Ана. Вылетать нужно было из Дананга, так как в Хой Ане нет аэропорта. Умудрилась перепутать названия и купила билеты с вылетом из Ханоя. Причем Ханой даже не был тем местом, откуда мне нужно было вылетать. Своей глупости я даже не осознала. Просто подошла к электронному терминалу, чтобы зарегистрироваться, а моего рейса нет. Пришлось отстоять очередь, чтобы сотрудница объяснила, какая я глупышка. Сидела потом, пытаясь понять, куда мне теперь лететь. © MidnightMalaga / Reddit
- Решила сделать себе подарок на 30 лет: слетать в другой город, погулять, развеяться. Проблемы начались сразу. С оплатой билета. Разобралась, но по прилете меня ждал не самый приятный сюрприз. Друзья только потом рассказали, что у их ребенка ветрянка на ранней стадии. А они меня встретили все вместе, и с ребенком я провела часа полтора. В итоге вместо прогулок по городу отправилась в поход по больницам. Сдала анализы — результат отрицательный. Приехала обратно. Тут-то и появилась сыпь. © Подслушано / Ideer
- Поехал на отдых, а мой начальник заселился в тот же отель. Все было отлично, никто никому не мешал. А по возвращении меня уволили. Мол, я не коммуникабельный. Тогда я отправил жене шефа его фотки с отдыха — а он там с разными дамочками веселился. И его уволили. Оказывается, его жена работала с нами на гораздо более высокой должности, чем все мы. В итоге меня вернули и предложили должность начальника. © Не все поймут / VK
- Были с друзьями в походе в лесу. Под вечер я пошел к реке проверить ловушки на рыбу. И вышел к какому-то старому разваливающемуся дому. Явно нежилому — решил зайти. У меня мурашки пошли совсем не от паутины и пыли повсюду, а от того, что там на столе в центре комнаты была тарелка с еще горячим супом, несколько кусочков хлеба и свежее яблоко. Подумал, что нужно бы отсюда сваливать. Следующие два дня пытался найти этот дом, чтобы показать друзьям, но у меня так ничего и не вышло. © Палата № 6 / VK
- Пару недель назад плавал на дайвинговой лодке где-то в полной глуши в Азии. В первый же день мне в глаз попало немного морской воды, что привело к инфекции. Ничего страшного, думаю. Продолжаю дайвить. Но потом из-за перепада давления под маской у меня лопнули сосуды в глазу. Меня отвезли в больницу на каком-то острове посреди моря. Офтальмолог сказал, что ничего хуже он не видел. Все остальные погружения я пропустил. Да и наслаждаться видом я толком не мог — запретили носить контактные линзы. Лететь тоже не разрешили из-за давления в кабине. Так что остаток отпуска я провел, бегая по больницам. А потом сидел в отеле на карантине. Вчера наконец-то вернулся домой. Глаз заживает. © iWriteYourMusic / Reddit
- Какой-то мужик носился по аэропорту и громко ругался. Искал свой выход на посадку. Дай, думаю, помогу человеку. Начинаю ему кричать, а он меня просто игнорирует. Бегает себе дальше. Потом идет обратно. И прямо на меня. Подходит и такой: «Ты чего ноги раскидала? Убери». Молча ноги убрала. Хам! Потом уже просто наблюдала, как он продолжил ломиться в 18-ый выход, пока по громкой связи объявляли, что зовут пассажира к 26-му. © Vecherin / Pikabu
«Путешествуем с трехлетним сыном. Он думает, что эта штуковина пытается съесть самолет»
А перед тем как пойти ловушки проверять, грибочков там же собранных поели, да?
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- Свекровь «случайно» купила билеты себе и младшему сыну в тот же отель и на те же даты, что и мы с мужем после свадьбы. Сообщила об этом за день до вылета. В самолете устроила сцену: сын не хочет жить с ней в одном номере. А по прилете взяла и уже просто откровенно кричала: «Да ты посмотри на нее! Это все из-за этой змеи!» Благо, свекровь уже бывшая. © Мамдаринка / VK
- Знакомый таксист вез опаздывающую семейку в аэропорт. Все на взводе. Кричат, мол, проспали, самолет улетит без них — караул! Водилу азарт разобрал, довез их мигом сквозь пробки. Крики, визги, благодарность, радостные дети! На эмоциях они забыли оплатить поездку. А недели через три папа этого семейства разыскал знакомого и отдал деньги. Выяснилось, что те вспомнили об оплате только в самолете и весь отпуск мучились угрызениями совести. А знакомый спохватился, когда те уже унеслись прочь. © adedas / Pikabu
- Ехали компанией на побережье на поезде. С местом мне не повезло, была в другом купе отдельно от ребят. Да еще и на верхней полке. Ночью дико приспичило попить. Начинаю спускаться и слышу дикий ор! С испугу грохнулась на руку. Оказывается, я наступила прямо на лицо мирно сопящей соседки снизу! Черт, как же было стыдно. © Подслушано / Ideer
- Мое первое путешествие на самолете. Во время регистрации сотрудница спросила, где бы я хотела сидеть. Я вообще ничего не понимала и призналась, что лечу в первый раз. Подберите, мол, место получше. Вот она и усадила меня прямо рядом с винтом. Громко было до жути. Подставила, получается. © Unknown author / Reddit
«Нож для стейка в аэропорту»
Летели на́ крыльях?)эти места считаются самыми безопасными в самолёте. Не помню уже почему. Я часто на́ крыльях)
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- Летел домой из-за границы. Девушка в окошке изучает мой паспорт, а потом выдает: «А мы вас уже давно ждем». Не придумал ничего умнее, чем ответить: «Ну вот я и здесь». Пару лет ломал голову над этой загадкой, пока однажды не увидел сообщение от какого-то родственниак с такой же фамилией. Он пилот. © dannysartworks / Pikabu
- Отправились в поход с ночевкой. Плыли на каноэ по озеру с женой. Потом разбили лагерь где-то в средней части озера. Все было хорошо. А ночью я пошел умываться прямо к озеру. Вдруг вижу два огонька по другую сторону. Пока пытался разглядеть, они погасли. И там кто-то начал громко фыркать. Лось или медведь? В ночной тишине я крикнул: «Эй, вы там в порядке?» Оказалось, что там были люди в налобных фонарях, которые перестали работать. Они заблудились. Я переправился на тот берег на каноэ и дал им фонари. Что за зверь там фыркал, мы так и не узнали. © ******_be_cold / Reddit
- Пеший поход по высокогорной пустыне в феврале. Холодные ночи, умеренно теплые дни. Просто идеально. Я разбил лагерь у горного ручья. Решил быстро окунуться в талую воду, чтобы смыть грязь. Прыгнул и немного поплескался. Вода была примерно по пояс, я был в середине потока. И тут я кое-кого там потревожил. Длиной около метра. Этот некто был полупрозрачным, светлым. Он направлялся вверх по течению, извиваясь. Для любой уважающей себя водяной змеи там было слишком холодно. Рыба такого размера в этих местах не водится. А я сильно замерз и не мог быстро ретироваться. Еще и ударился коленями, пока выскакивал из воды. Моему рассказу никто потом не поверил. Но это чистая правда! Revlis-TK421 / Reddit
А тут еще несколько статей о приключениях в реальной жизни:
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