Парень, видно, сильно стукнулся головой, раз стал просить свидание у опасной дуры...
14 случаев, когда обычная прогулка превратилась в незабываемое приключение
Иногда даже самая обычная, казалось бы, прогулка может превратиться в настоящее приключение. В этой подборке представлены неожиданные истории пользователей сети, которые просто вышли подышать свежим воздухом, а домой вернулись с вагоном впечатлений.
- Гуляю в парке со знакомыми и их дочкой Катей. Качаю ее на качелях, а рядом качается другая девочка. Они о чем-то шушукаются, и тут эта девочка как заорет сидящей невдалеке женщине на весь парк: "Мама! Иди сюда скорее! Этот дядя не женат, у него нет детей!" Женщина делает вид, что не слышит и краснеет с головы до ног. А девочка не унимается: "Мама! Ну иди же сюда! Катя говорит, что дядя Дима хороший, добрый, и у него красивая зеленая машина!" © СИТУАЦИЯ / VK
- Я дважды видел, как один и тот же человек врезался в один и тот же фонарный столб, уткнувшись в телефон, когда пробегал мимо. Теперь он ходит по другой стороне дороги. © Unknown author / Reddit
- Как-то в детстве мы пошли в парк. Там мне жутко понравился верблюд, но сфотографироваться с ним стоило денег. Так вот, мои родители сказали подойти к нему с другого бока, и они сделают снимок. И стоило мне это подойти, как верблюд повернулся и зажевал мне челку! Это самая эпичная фотография, которая есть в семейном альбоме! © Подслушано / Ideer
- Вышли с другом на пробежку. И вот вдруг видим — девушка впереди роняет ключи. Друг кричит ей вслед, но она не слышит. Он подбегает и пытается легонько стукнуть ее по плечу. Но как только он дотрагивается, она вдруг берет и перехватывает руку, делает резкое движение и отправляет его в сторону. Я просто опешил. Разобрали ситуацию, ключи вернули, и мой друг потребовал в виде компенсации одно свидание. © СИТУАЦИЯ / VK
- Как-то раз моя бабушка повела меня в парк аттракционов. Прогуливаясь между ларьков со сладкой ватой и попкорном, я увидела игровой автомат с игрушками и решила попытать удачу. После пары неудачных попыток я расстроенная хотела уйти, но вдруг увидела, что смотритель открывает дверцу автомата и широким жестом приглашает меня выбрать любую игрушку. Для меня это был шок и счастье. Смотритель просто оказался знакомым бабушки и решил мне помочь. А для меня это был один из лучших дней моего детства! © Подслушано / Ideer
- Гуляла с собакой, настроение — ужасное, очень устала и морально истощена подготовкой к экзаменам. Пока ждала, когда собака сделает свои дела, начала автоматически пританцовывать (убила лет 5 на танцы бальные, поэтому выработалась привычка пританцовывать всегда и везде) и шла потом тоже пританцовывая. Навстречу несколько парней идут, когда мы поравнялись, один взял и закрутил меня в танце. Мы танцевали пару минут. Это было так круто. Спасибо парню, заставил меня веселиться и действительно взбодрил. © Подслушано / Ideer
- Я бежал по лесу на окраине города. Там есть протоптанные тропинки, но мне было гораздо веселее носиться в хаотичном направлении прямо через деревья. В какой-то момент я перепрыгнул через бревно, выскочил на поляну — и прямо через центр средневековой битвы! Люди в доспехах, с мечами и щитами, выстроились для сражения, а я просто промчался сквозь них. Я до сих пор не понял, что это было. © L0wekey / Reddit
- Бежал по тропинке и услышал шорох в траве. Остановился — и тут на дорогу выходит сурок, голова которого застряла в банке из-под супа. Он начал тереться головой и банкой об асфальт, пытаясь освободиться. Я пытался что-то сказать, но он в панике юркнул обратно в траву. Я снова окликнул: "Эй, малыш, я не обижу". Он осторожно выглянул, а потом вышел и застыл на месте, пока я аккуратно снял с него банку. © Unknown author / Reddit
- Как-то захотелось почитать книгу в парке. Как в фильмах. Пришла в парк, сижу и читаю, наслаждаюсь свежим воздухом. За 20 минут со мной пытались по очереди познакомиться 12 парней. На мой отказ были крайне удивлены. И каждый сказал, что он думал — что я таким способом внимание привлекаю. Что не так с мужчинами? Да и с людьми в целом… Неужели девушка в парке с книгой — это такая редкость? К слову, я замужем. 37 лет. Выгляжу на свой возраст. Одеваюсь обычно. © Подслушано / Ideer
О женщине с книгой в парке и толпах знакомящихся парней.
37 лет. Она наверное хотела всех читателей сразить наповал своим возрастом? Мы в 21 веке. Вот если бы она написала мне 57 лет и у меня двое внуков, а дальше всё это с книгой и парком, вот тогда бы была зачетная история.
- Вышла гулять с дочкой, надела крутую толстовку: она как комикс и красная надпись Marvel. Гуляем, и тут два мальчика лет 5-6 мне говорят: "А мы вот за DC", — я с таинственным видом говорю: "Да? Ну, тогда смотрите, только тссс!" Расстегиваю толстовку, а там футболка со значком супермена. Видели бы вы эти глаза! © Подслушано / Ideer
- Вышла погулять на улицу. Иду по тротуару, магазинчики разные стоят с одеждой, с продуктами. А у меня зрение плохое. Вижу, возле одного магазина манекена. Подошла к нему, пощупала одежду на качество и искала ценник на ней. После чего он повернул голову и спросил: "Вы не в своем уме?" © Подслушано / Ideer
- Часто хожу на пробежку в парк. Однажды после бега шла по парку в своих мыслях, тут меня обгоняет мужик с дворнягой на поводке и говорит, даже не посмотрев на меня: "Жизнь наладится!" Это было немножко странно, но значения не придала. И вдруг на следующий день меня уволили с работы. © Подслушано / Ideer
- Лето. Деревня. Мне 10. После дождя вышла гулять, на мне красный сарафан, с огромными карманами. Вдруг в траве какое-то движение, присмотрелась — земляные лягушки, да так много! Я такого "богатства" никогда не видела, ну и набрала полный карман лягушат. Решила показать маме, пошла в дом. Мама, сестра и тетя сидели на диване и разговаривали. Со словами "Смотрите, что у меня есть" я, довольная до соплей, вывернула весь карман на пол. Такого визга я не слышала ни до, ни после! Долго их потом ловили. © Подслушано / Ideer
- Вышла гулять. Встретила бабушку с псом — ей было не очень. Вызвала скорую и битый час сидела с ее питомцем. Еще и медики попросили проводить ее. Только мы отошли от скорой, бабка вдруг как рявкнет: "Пошла ты лесом, твоя помощь мне не нужна". Стало обидно очень, но я все же проследила, как она дошла. Да и с работы уволили из-за опоздания. © Подслушано / Ideer
Иногда приключения находят нас сами, даже когда мы этого никак не ожидаем. Если вам понравились эти неожиданные истории, загляните в наши другие материалы о людях, которых внезапные события застали врасплох:
Комментарии
По поводу лягушек))) я, через месяц после свадьбы, иду в огород, а свекровь за мной сзади. Смотрю лежит крыса мертвая. Я крыс вообще не боюсь и почему-то думала, что и остальные не должны бояться.Меня просто удивило, как эта мертвая крыса там оказалась. Беру эту крысу за хвост и поворачиваюсь к свекрови со словами: " Смотрите, а тут крыса дохлая". Как моя свекровь визжала и крыла меня трехэтажным матом)))) это было что-то с чем-то)))). Уже 20 лет прошло, но до сих пор это вспоминаем и смеёмся.