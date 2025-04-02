14 случаев, когда обычная прогулка превратилась в незабываемое приключение

По поводу лягушек))) я, через месяц после свадьбы, иду в огород, а свекровь за мной сзади. Смотрю лежит крыса мертвая. Я крыс вообще не боюсь и почему-то думала, что и остальные не должны бояться.Меня просто удивило, как эта мертвая крыса там оказалась. Беру эту крысу за хвост и поворачиваюсь к свекрови со словами: " Смотрите, а тут крыса дохлая". Как моя свекровь визжала и крыла меня трехэтажным матом)))) это было что-то с чем-то)))). Уже 20 лет прошло, но до сих пор это вспоминаем и смеёмся.