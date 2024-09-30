Женщина отдала ребенка на воспитание его отцу, но все пошло немного не по плану

Когда родители принимают непростое решение о разводе, это, как правило, болезненнее всего сказывается на детях. Взрослые пытаются устроить свою жизнь, а дети зачастую чувствуют себя заброшенными. Если и мама, и папа стремятся проводить с ребенком как можно больше времени, это, казалось бы, должно идти ему только на пользу. Но зачастую такой подход оборачивается проблемами. Недавно родственница поделилась со мной своей историей.

Катя развелась с мужем, когда их сынишке было 5 лет. Супруг оставил ей двухкомнатную квартиру, а сам перебрался на съемную. Бывшие супруги сразу решили, что Лешка будет жить с мамой. Папа особо и не настаивал на встречах — устраивал личную жизнь, да и работал он много. Но пару раз в месяц брал сына на выходные и алименты платил исправно. В общем, Катя до определенного момента была вполне довольна сложившейся ситуацией.

Катя, закатив глаза, вздыхала: "Представляешь, мне тут на работе предложили крутое повышение. Единственный момент — надо было пройти трехмесячные курсы. А занятия только вечером. То есть домой я буду приходить часам к одиннадцати. Не будет же ребенок целый день один в квартире сидеть. Плюс у него и кружки, и секции разные. Няню на целый день нанимать — денег не напасешься. Но упускать возможность было жалко. Так что позвонила Сереге (мужу). Предложила такой вариант — сын три месяца с ним на неделе будет жить, а я забираю ребенка на выходных. Отметила, что это только на указанный срок, потом, как я отучусь, вернемся к старой схеме. Серега, мягко говоря, встретил мою идею в штыки.

Бухтел, что съемная квартира у него маленькая, да и до школы, где Лешка учится, далеко. Он на работе пропадает, а сын, бедняжка, по мне скучать будет. Ну и, наконец, признался, что уже полгода встречается с новой барышней, вроде о свадьбе поговаривать начали. А тут к нему сын переедет. Это и для Лешки такая травма будет, и для невесты испытание. На мое замечание, что, коли они собрались уже браком сочетаться, сыну так или иначе надо с мачехой знакомиться, муж только скорбно вздыхал. Но обещал хорошенько подумать над моей просьбой.

Через пару дней экс-супруг объявил, что они с невестой согласны, а она так и вообще на седьмом небе от счастья. Его пассия, Света, только что уволилась с работы и новую искать не собирается. Так что она сможет Лешку и из школы забирать, и на всяческие кружки возить. Сын выразил сдержанный энтузиазм по поводу переезда к отцу — все-таки он скучал по родителю. В воскресенье вечером папа благополучно забрал ребенка. Мы с сынулей всю неделю перезванивались — вроде он был доволен. По крайней мере, никаких конфликтов с папой и Светой у него не было. Первый тревожный звоночек прозвучал на выходных. Мы с Лешкой пошли погулять. Идем с сыном по парку, и вдруг он выдает: «Ма, а мне тетю Свету можно мамой называть? А то она говорит, что все равно скоро станет моей новой мамой.» Я аж присела — вот ведь резвая дамочка. Два раза в школу отвела и уже мама!

И сказала сыну фразу, после которой вопросов у него не осталось: «Видишь шрамик у меня на животе? Ты спроси у Светы, у нее такой есть?» Сын задумчиво покивал головой и мы эту тему закрыли. Сергею я звонить не стала — не хватало еще первую неделю скандалом заканчивать. Но вскоре ситуация стала еще интереснее. Сын уже пару недель жил с папой. И вот звонит мне на работу классная руководительница и спрашивает, почему Леша уже третий день в школу не ходит. Я перепугалась — неужели сынуля заболел? Срочно набираю бывшего, а тот совершенно спокойно заявляет: «Да мы тут решили Лешку в другую школу перевести. Светуля говорит, что нынешняя — просто жуть. Одноклассники — не пойми из каких семей. Программа — тоже караул. Английского он вообще не знает. Куда ты только смотрела? Так что я сейчас подыщу вариант получше, и мы все оформим. А пока пусть дома посидит — Света с ним отлично занимается.» У меня аж челюсть отвисла. В тихом бешенстве спросила, когда же они собирались со мной этот вопрос обсудить. «Так вот, школу найду и обсудим», — радостно отрапортовал Сергей и повесил трубку.

А на выходных сынуля вернулся от папы, сверкая новыми дорогущими кедами. И все бы ничего, но вместе с кроссовками куда-то пропали и ортопедические стельки. А у ребенка плоскостопие, и носить их нужно обязательно. В очередной раз позвонила бывшему, а тот, не моргнув глазом, заявляет: «А Свете-то откуда знать! Неужели не могла ей сама позвонить и все объяснить?! Ты же мать!» На мое замечание, что предыдущие кроссовки были хорошими — только месяц назад купила — он мрачно заявил, что, по мнению Светы, в таком позорище даже мусор выносить стыдно. Выкинули они их. «Я, кстати, на алименты нормальные деньги отстегиваю, могла бы на сыне и не экономить!» — закончил свою тираду Сергей.

Когда в начале месяца не пришли алименты, я уже даже не удивилась. На всякий случай решила узнать, не вышла ли какая ошибка. Бывший радостно ответил, что пока сын живет с ним, мне алименты и не нужны. Он же сам за все платит. Я рукой махнула — смысл спорить? Но вот когда Лешка на выходных, грустно вздохнув, посетовал, что больше не ходит в бассейн, я вскипела. «Что случилось?» — спрашиваю. «Ну, папа сказал, что плавание — это ерунда. Настоящий парень должен уметь драться! И тетя Света с ним согласна. Так что отдали меня на бокс. А мне там вообще не нравится. И тренер дурацкий, ничего не объясняет!» — обиженно заявил ребенок.

При встрече говорю Сергею: «Дорогой, обсуждение школы, одежды и всего прочего оставим до лучших времен. Тем более, что Лешке прежняя школа не очень-то и нравилась. Но на плавание он ходить хочет. Хорошо бы прислушаться к мнению сына!» И тут бывшего прорвало. Оказывается, бассейн, по его мнению, — это пустая трата денег и времени. И он всегда так считал, а мне не говорил, чтобы не ссориться. Но раз он теперь отвечает за воспитание сына, то он и будет выбирать для него кружки. А то не пойми кто растет.

Я возразила бывшему мужу, что через месяц сын все равно переезжает обратно ко мне, ведь мы так договаривались. И тут он меня ошарашил: «А мы со Светой подумали и решили, что Лешке будет лучше с нами! Ты решила карьерой заняться, тебе не до сына будет. И так уже ребенка запустила», — заявил он. У меня аж внутри все сжалось. В панике рявкнула мужу, что этак он до суда дело доведет, и отключилась. А сама в ужасе плюхнулась на диван. Как же я пожалела, что обратилась к бывшему. Надо было няню нанять. Думала, так всем лучше будет: и сын с папой наконец всласть пообщается, и я свое повышение получу. А в результате загнала себя в какой-то мрак. Выходило, что мы с мужем либо будем судиться, либо я вскоре в воскресную маму превращусь. И это в лучшем случае.

На выходных в очередной раз стала расспрашивать ребенка, как он там с папой и мачехой поживает. А сынуля неожиданно выдает: «Мам, а давай о другом. Я же вижу, что ты их терпеть не можешь. Если я что-то хорошее рассказываю — ты расстраиваешься. Если плохое — злишься. А тетя Света не такая уж и плохая». У меня прям руки опустились. Я потерянным голосом говорю: «Леш, папа хочет, чтобы ты и дальше у них жил. Но я против». И тут ребенка прорвало. Он прям прижался ко мне и шепчет, что тетя Света, конечно, ничего, но жить он хочет со мной. Очень скучает. А папа все равно только поздно вечером приходит. Но сын уже на все согласен, лишь бы мы с папой не ссорились.

Я поняла, что разборки пора заканчивать. В идеале — без суда и громких скандалов. Заявила бывшему, что он, конечно, во многом прав. Ребенок для меня важнее всего. Так что я лучше от повышения откажусь. Да и вообще с работы уволюсь. Буду заниматься исключительно сыном. Выходные тоже мне свободные не нужны, а Сергею надо к свадьбе готовиться. Ведь на неделе у него и времени особенно нет с любимой пообщаться. Пусть, конечно, видится с сыном, я совсем не против. Жаль только, что, видимо, придется увеличить сумму алиментов — мы ведь хотим для нашего мальчика только самого лучшего: хорошую школу, кружки, вещи и гаджеты. А я теперь, увы, не смогу вносить финансовый вклад. Сергей так радовался тому, что у меня была приличная зарплата, и он смог взять ипотеку. А я, после повышения, уже собиралась копить деньги на квартиру для Лешки и на его образование. Но теперь, увы, все будет на папе. Плюс они со Светой и о своих детях подумывали. Но раз уж он готов содержать своих неработающих жен (бывших и нынешних), а также всех детей, я только за. Сергей слегка обалдел и ушел в астрал от таких новостей.

В результате неожиданно выяснилось, что моя карьера все-таки очень важна, и увольняться мне ни в коем случае не надо. И, конечно же, Лешка будет жить со мной, как и раньше. Папа будет очень рад видеть его на выходных и готов в складчину со мной оплачивать новую школу, понятно, вычитая эту сумму из алиментов. А уж чем ребенок будет заниматься на досуге, пусть решает сам. Не маленький. Не хочет бокс — и не надо. А недавно Света узнала, что беременна, и все ее материнские чувства тут же сосредоточились на новом объекте. Лешка этому даже обрадовался, а я тем более. Когда муж на прошлой неделе сказал, что они втроем с сыном хотят съездить в небольшой отпуск, я спокойно согласилась. Но заметила, что сначала я напишу четкий список своих пожеланий с указанием, что можно, а что нельзя. И отпущу ребенка только, если он и Света согласятся со всеми пунктами. Спасибо, теперь ученая".