Женщина отдала ребенка на воспитание его отцу, но все пошло немного не по плану
Когда родители принимают непростое решение о разводе, это, как правило, болезненнее всего сказывается на детях. Взрослые пытаются устроить свою жизнь, а дети зачастую чувствуют себя заброшенными. Если и мама, и папа стремятся проводить с ребенком как можно больше времени, это, казалось бы, должно идти ему только на пользу. Но зачастую такой подход оборачивается проблемами. Недавно родственница поделилась со мной своей историей.
Катя развелась с мужем, когда их сынишке было 5 лет. Супруг оставил ей двухкомнатную квартиру, а сам перебрался на съемную. Бывшие супруги сразу решили, что Лешка будет жить с мамой. Папа особо и не настаивал на встречах — устраивал личную жизнь, да и работал он много. Но пару раз в месяц брал сына на выходные и алименты платил исправно. В общем, Катя до определенного момента была вполне довольна сложившейся ситуацией.
Катя, закатив глаза, вздыхала: "Представляешь, мне тут на работе предложили крутое повышение. Единственный момент — надо было пройти трехмесячные курсы. А занятия только вечером. То есть домой я буду приходить часам к одиннадцати. Не будет же ребенок целый день один в квартире сидеть. Плюс у него и кружки, и секции разные. Няню на целый день нанимать — денег не напасешься. Но упускать возможность было жалко. Так что позвонила Сереге (мужу).
Предложила такой вариант — сын три месяца с ним на неделе будет жить, а я забираю ребенка на выходных. Отметила, что это только на указанный срок, потом, как я отучусь, вернемся к старой схеме. Серега, мягко говоря, встретил мою идею в штыки.
Бухтел, что съемная квартира у него маленькая, да и до школы, где Лешка учится, далеко. Он на работе пропадает, а сын, бедняжка, по мне скучать будет. Ну и, наконец, признался, что уже полгода встречается с новой барышней, вроде о свадьбе поговаривать начали. А тут к нему сын переедет. Это и для Лешки такая травма будет, и для невесты испытание. На мое замечание, что, коли они собрались уже браком сочетаться, сыну так или иначе надо с мачехой знакомиться, муж только скорбно вздыхал. Но обещал хорошенько подумать над моей просьбой.
Через пару дней экс-супруг объявил, что они с невестой согласны, а она так и вообще на седьмом небе от счастья. Его пассия, Света, только что уволилась с работы и новую искать не собирается. Так что она сможет Лешку и из школы забирать, и на всяческие кружки возить. Сын выразил сдержанный энтузиазм по поводу переезда к отцу — все-таки он скучал по родителю. В воскресенье вечером папа благополучно забрал ребенка.
Мы с сынулей всю неделю перезванивались — вроде он был доволен. По крайней мере, никаких конфликтов с папой и Светой у него не было. Первый тревожный звоночек прозвучал на выходных. Мы с Лешкой пошли погулять. Идем с сыном по парку, и вдруг он выдает: «Ма, а мне тетю Свету можно мамой называть? А то она говорит, что все равно скоро станет моей новой мамой.» Я аж присела — вот ведь резвая дамочка. Два раза в школу отвела и уже мама!
И сказала сыну фразу, после которой вопросов у него не осталось: «Видишь шрамик у меня на животе? Ты спроси у Светы, у нее такой есть?» Сын задумчиво покивал головой и мы эту тему закрыли. Сергею я звонить не стала — не хватало еще первую неделю скандалом заканчивать.
Но вскоре ситуация стала еще интереснее. Сын уже пару недель жил с папой. И вот звонит мне на работу классная руководительница и спрашивает, почему Леша уже третий день в школу не ходит. Я перепугалась — неужели сынуля заболел? Срочно набираю бывшего, а тот совершенно спокойно заявляет: «Да мы тут решили Лешку в другую школу перевести. Светуля говорит, что нынешняя — просто жуть. Одноклассники — не пойми из каких семей. Программа — тоже караул. Английского он вообще не знает. Куда ты только смотрела? Так что я сейчас подыщу вариант получше, и мы все оформим. А пока пусть дома посидит — Света с ним отлично занимается.»
У меня аж челюсть отвисла. В тихом бешенстве спросила, когда же они собирались со мной этот вопрос обсудить. «Так вот, школу найду и обсудим», — радостно отрапортовал Сергей и повесил трубку.
А на выходных сынуля вернулся от папы, сверкая новыми дорогущими кедами. И все бы ничего, но вместе с кроссовками куда-то пропали и ортопедические стельки. А у ребенка плоскостопие, и носить их нужно обязательно. В очередной раз позвонила бывшему, а тот, не моргнув глазом, заявляет: «А Свете-то откуда знать! Неужели не могла ей сама позвонить и все объяснить?! Ты же мать!»
На мое замечание, что предыдущие кроссовки были хорошими — только месяц назад купила — он мрачно заявил, что, по мнению Светы, в таком позорище даже мусор выносить стыдно. Выкинули они их. «Я, кстати, на алименты нормальные деньги отстегиваю, могла бы на сыне и не экономить!» — закончил свою тираду Сергей.
Когда в начале месяца не пришли алименты, я уже даже не удивилась. На всякий случай решила узнать, не вышла ли какая ошибка. Бывший радостно ответил, что пока сын живет с ним, мне алименты и не нужны. Он же сам за все платит. Я рукой махнула — смысл спорить?
Но вот когда Лешка на выходных, грустно вздохнув, посетовал, что больше не ходит в бассейн, я вскипела. «Что случилось?» — спрашиваю. «Ну, папа сказал, что плавание — это ерунда. Настоящий парень должен уметь драться! И тетя Света с ним согласна. Так что отдали меня на бокс. А мне там вообще не нравится. И тренер дурацкий, ничего не объясняет!» — обиженно заявил ребенок.
При встрече говорю Сергею: «Дорогой, обсуждение школы, одежды и всего прочего оставим до лучших времен. Тем более, что Лешке прежняя школа не очень-то и нравилась. Но на плавание он ходить хочет. Хорошо бы прислушаться к мнению сына!»
И тут бывшего прорвало. Оказывается, бассейн, по его мнению, — это пустая трата денег и времени. И он всегда так считал, а мне не говорил, чтобы не ссориться. Но раз он теперь отвечает за воспитание сына, то он и будет выбирать для него кружки. А то не пойми кто растет.
До развода мужика все устраивало в воспитании, а после, значит, "не пойми кто растет". Мило.
Я возразила бывшему мужу, что через месяц сын все равно переезжает обратно ко мне, ведь мы так договаривались. И тут он меня ошарашил: «А мы со Светой подумали и решили, что Лешке будет лучше с нами! Ты решила карьерой заняться, тебе не до сына будет. И так уже ребенка запустила», — заявил он. У меня аж внутри все сжалось. В панике рявкнула мужу, что этак он до суда дело доведет, и отключилась. А сама в ужасе плюхнулась на диван.
Как же я пожалела, что обратилась к бывшему. Надо было няню нанять. Думала, так всем лучше будет: и сын с папой наконец всласть пообщается, и я свое повышение получу. А в результате загнала себя в какой-то мрак. Выходило, что мы с мужем либо будем судиться, либо я вскоре в воскресную маму превращусь. И это в лучшем случае.
На выходных в очередной раз стала расспрашивать ребенка, как он там с папой и мачехой поживает. А сынуля неожиданно выдает: «Мам, а давай о другом. Я же вижу, что ты их терпеть не можешь. Если я что-то хорошее рассказываю — ты расстраиваешься. Если плохое — злишься. А тетя Света не такая уж и плохая». У меня прям руки опустились.
Я потерянным голосом говорю: «Леш, папа хочет, чтобы ты и дальше у них жил. Но я против». И тут ребенка прорвало. Он прям прижался ко мне и шепчет, что тетя Света, конечно, ничего, но жить он хочет со мной. Очень скучает. А папа все равно только поздно вечером приходит. Но сын уже на все согласен, лишь бы мы с папой не ссорились.
Я поняла, что разборки пора заканчивать. В идеале — без суда и громких скандалов. Заявила бывшему, что он, конечно, во многом прав. Ребенок для меня важнее всего. Так что я лучше от повышения откажусь. Да и вообще с работы уволюсь. Буду заниматься исключительно сыном. Выходные тоже мне свободные не нужны, а Сергею надо к свадьбе готовиться. Ведь на неделе у него и времени особенно нет с любимой пообщаться.
Пусть, конечно, видится с сыном, я совсем не против. Жаль только, что, видимо, придется увеличить сумму алиментов — мы ведь хотим для нашего мальчика только самого лучшего: хорошую школу, кружки, вещи и гаджеты. А я теперь, увы, не смогу вносить финансовый вклад. Сергей так радовался тому, что у меня была приличная зарплата, и он смог взять ипотеку. А я, после повышения, уже собиралась копить деньги на квартиру для Лешки и на его образование.
Но теперь, увы, все будет на папе. Плюс они со Светой и о своих детях подумывали. Но раз уж он готов содержать своих неработающих жен (бывших и нынешних), а также всех детей, я только за. Сергей слегка обалдел и ушел в астрал от таких новостей.
В результате неожиданно выяснилось, что моя карьера все-таки очень важна, и увольняться мне ни в коем случае не надо. И, конечно же, Лешка будет жить со мной, как и раньше. Папа будет очень рад видеть его на выходных и готов в складчину со мной оплачивать новую школу, понятно, вычитая эту сумму из алиментов. А уж чем ребенок будет заниматься на досуге, пусть решает сам. Не маленький. Не хочет бокс — и не надо.
А недавно Света узнала, что беременна, и все ее материнские чувства тут же сосредоточились на новом объекте. Лешка этому даже обрадовался, а я тем более. Когда муж на прошлой неделе сказал, что они втроем с сыном хотят съездить в небольшой отпуск, я спокойно согласилась. Но заметила, что сначала я напишу четкий список своих пожеланий с указанием, что можно, а что нельзя. И отпущу ребенка только, если он и Света согласятся со всеми пунктами. Спасибо, теперь ученая".
Кстати, иногда приемные родители оказываются даже лучшим вариантом, чем родные. Хотя порой отношения поначалу складываются совсем непросто.
Комментарии
Свете очень хотелось замуж. Хорошо, что Света вовремя забеременела. :)
"я напишу четкий список своих пожеланий с указанием, что можно, а что нельзя. И отпущу ребенка только, если он и Света согласятся со всеми пунктами"
в общем это такая няня (бесплатная, или если считать алименты, вообще с доплатой), только зовется папа, нельзя по мнению мамы, а не по тому что допустим вредно для здоровья и ребенок не хочет. Как мама решит, так и будет. Ну так может мама будет делать ВСЁ сама? если папа хорош, только в оплачивании "хочу" мамы? так это банкомат называется
решает ТОЛЬКО мама? ну пусть и ОПЛАЧИВАЕТ тоже ТОЛЬКО мама. Отец такой же родитель и имеет право н=а свое мнение. Да, отец платит алименты н-а ребенка, но и решения вправе тоже принимать.
Ага, а ребёнку надо учиться подбирать слова, чтобы никого из этой взрослой троицы не обидеть. Навык, конечно, полезный, но открытость и доверие из общения с родителями плавно исчезают.
Эм, женщину накрыла ревность к новой пассии бывшего мужа, и она вывалила это наа своего ребенка, но виноват *та-дам* бывший муж))). Мама, вы - взрослая, и ведите себя как взрослая, не ломайте психику своему ребенку. Ищите пути решения ваших внутренних проблем, не усложняя жизнь сыну.