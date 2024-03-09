Свекровь повадилась устанавливать свои порядки. Ее удалось и на место поставить, и с мужем отношения не испортить
Когда Наташа только бегала на свидания с будущим мужем, ей казалось, что наладить отношения с его матерью будет проще простого. Инна Сергеевна была милейшей дамой и каждый раз расплывалась в улыбке при виде потенциальной невестки. Складывалось впечатление, что такая тишь и благодать будет длиться вечно. Но не тут-то было.
Уже во время свадебного застолья свекровь всплакнула: «Я же в Алешеньку столько сил вложила». А через пару дней после торжества Инна Сергеевна появилась на пороге взятой в ипотеку квартиры молодоженов с радостным возгласом: «Ну что, лентяи, спите? Давайте думать, как кухню обставлять!»
И пошло-поехало. Мать мужа могла заявиться в любое время без предупреждения и всегда приносила с собой то комплект кухонных полотенец, то скатерть для обеденного стола, то купленную по дешевке картину, которую надо было срочно повесить на стену и любоваться. Однажды она гордо вручила Наташе разделочную доску с яркими бабочками и сообщила, что теперь она должна резать продукты только на ней.
Возразить ей было нельзя. Личико Инны Сергеевны тут же сморщивалось и раздавалось ее любимое: «Я же вам добра желаю». Иногда Наташе казалось, что свекровь буквально метит территорию, раскидывая повсюду свои вещи и приказывая молодой паре, какие шторы им нужно повесить и в каком углу поставить диван.
Леша не видел в заботе матери ничего особенного и говорил жене: «Радуйся, что она нам помогает. Вот посмотри, какие тарелки она нам передала, не придется на посуду тратиться. Сейчас каждая копейка на счету».
Через какое-то время Наталью реально стало коробить от елейной физиономии матери мужа и ее ласковых причитаний по любому поводу. Стало понятно, что Инна Сергеевна не собирается вытаскивать свой любопытный нос из дел молодоженов. Между свекровью и невесткой регулярно происходили примерно такие диалоги.
— Наташенька, вы что серьезно собрались сегодня окна мыть? Нельзя в воскресенье такое делать — примета плохая.
— Инна Сергеевна, мы оба шесть дней в неделю работаем. Когда нам еще уборкой заниматься?
— Не груби, доченька, я же вам добра желаю.
— Наточка, я твою шампунь в синей банке попробовала. Странная такая, я ее вылила.
— Вы в курсе, что этот шампунь 3 тысячи стоил?!
— А я тебе говорила, надо детским мылом головку мыть. Волосики блестеть будут.
— Ага, и маску из лука делать! Чтобы наверняка народ отпугнуть.
— Натуся, ты столько воды в душе льешь. Что ты там себе намываешь? Мы вот раз в неделю по субботам мылись и чистые ходили.
— Да ко мне уже через два дня на работе принюхиваться начнут!
— А ты будь скромнее, перестань поливаться своими духами и носить всякую синтетику, вот люди к твоему настоящему запаху и привыкнут. Кстати, черное платьишко у тебя в шкафу висит совершенно неприличное, я бы такое постеснялась надеть.
Намеки и даже прямые просьбы перестать лезть в чужую семью не помогли. И тогда Наталья решила попробовать отзеркалить поведение свекрови. Она заявилась к ней без приглашения и стала перекладывать ее вещи в шкафу со словами: «У меня мама вот так раскладывала — носочки и трусики рядышком, футболочки отдельно».
Инна Сергеевна потребовала, чтобы невестка перестала копаться в шкафу, но та непонимающе улыбнулась и продолжила в том же духе. За такими «развлечениями» прошла неделя. Потом Наталья сообщила: «Вот и мне не нравится, что вы лезете в мои вещи и нашу с Лешей жизнь». Свекровь молча поджала губы.
Грандиозный скандал разразился через пару дней, когда во время очередного визита Инна Сергеевна обнаружила, что на шкафчике в ванной, где невестка хранила свою косметику, появился врезной замок.
Позже Наташа рассказывала подружке: «Свекровь полчаса бегала кругами по квартире и орала, что ее тут не уважают. Потом поскакала по соседкам сплетничать, какая я неряха и бестолочь. Через час вернулась и как ни в чем не бывало предложила попить чая. У нее реально челюсть отпала, когда я поставила перед ней два пакета с вещами и попросила „драгоценную маменьку“ на выход».
В собранных Натой сумках были все подарки свекрови, включая ненавистную разделочную доску с бабочками. В отдельном пакете лежали персональные тапочки, халат и прочие личные вещи, которые Инна Сергеевна незаметно перетаскала в квартиру сына и невестки под предлогом, что ей иногда хочется походить в домашнем и отдохнуть. Все же свои, чего стесняться?
Леша даже не понял, что произошло между матерью и женой. Наташа каждый раз говорила: «Вот твоя мама помогает нам, теперь я поеду, узнаю, может, ей что-то надо». Но и он вздохнул полной грудью после того, как Инна Сергеевна стала появляться в их квартире исключительно по большим праздникам. А на все жалобы матери на плохую невестку он искренне удивлялся: Она же тебе добра хотела«.
Сейчас Инна Сергеевна прицепилась ко второй невестке — «хорошей и доброй девочке, хоть младшему сыну повезло». Теперь она частая гостья в их доме, и все тарелки и разноцветные полотенца понемногу стали переезжать туда.
Наташа теперь думает, может, пожалеть девчонку и поделиться способом решения проблемы. Работает же!
Каких только историй не случается в браке и после него. Героине одной из наших статей муж даже заявил: «Я не съеду из квартиры, пока ты не подпишешь отказ от алиментов».
Комментарии
Головку можете хоть детским мылом мыть, хоть чем, причём тут её шампунь то?
Очень интересным показался момент, что после свадьбы аж через пару дней у них появилась ипотечная квартира - как? Ее заранее нашли и назначили сделку аккурат к свадьбе? И при этом вот в тот же день получили и ключи, и копию свекрови отдали? Не ну хоть бы сроки нафантазировали чуть более близкие к реальности.
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