Свекровь повадилась устанавливать свои порядки. Ее удалось и на место поставить, и с мужем отношения не испортить

Когда Наташа только бегала на свидания с будущим мужем, ей казалось, что наладить отношения с его матерью будет проще простого. Инна Сергеевна была милейшей дамой и каждый раз расплывалась в улыбке при виде потенциальной невестки. Складывалось впечатление, что такая тишь и благодать будет длиться вечно. Но не тут-то было.

Уже во время свадебного застолья свекровь всплакнула: «Я же в Алешеньку столько сил вложила». А через пару дней после торжества Инна Сергеевна появилась на пороге взятой в ипотеку квартиры молодоженов с радостным возгласом: «Ну что, лентяи, спите? Давайте думать, как кухню обставлять!» И пошло-поехало. Мать мужа могла заявиться в любое время без предупреждения и всегда приносила с собой то комплект кухонных полотенец, то скатерть для обеденного стола, то купленную по дешевке картину, которую надо было срочно повесить на стену и любоваться. Однажды она гордо вручила Наташе разделочную доску с яркими бабочками и сообщила, что теперь она должна резать продукты только на ней. Возразить ей было нельзя. Личико Инны Сергеевны тут же сморщивалось и раздавалось ее любимое: «Я же вам добра желаю». Иногда Наташе казалось, что свекровь буквально метит территорию, раскидывая повсюду свои вещи и приказывая молодой паре, какие шторы им нужно повесить и в каком углу поставить диван. Леша не видел в заботе матери ничего особенного и говорил жене: «Радуйся, что она нам помогает. Вот посмотри, какие тарелки она нам передала, не придется на посуду тратиться. Сейчас каждая копейка на счету».

Через какое-то время Наталью реально стало коробить от елейной физиономии матери мужа и ее ласковых причитаний по любому поводу. Стало понятно, что Инна Сергеевна не собирается вытаскивать свой любопытный нос из дел молодоженов. Между свекровью и невесткой регулярно происходили примерно такие диалоги. — Наташенька, вы что серьезно собрались сегодня окна мыть? Нельзя в воскресенье такое делать — примета плохая.

— Инна Сергеевна, мы оба шесть дней в неделю работаем. Когда нам еще уборкой заниматься?

— Не груби, доченька, я же вам добра желаю. — Наточка, я твою шампунь в синей банке попробовала. Странная такая, я ее вылила.

— Вы в курсе, что этот шампунь 3 тысячи стоил?!

— А я тебе говорила, надо детским мылом головку мыть. Волосики блестеть будут.

— Ага, и маску из лука делать! Чтобы наверняка народ отпугнуть. — Натуся, ты столько воды в душе льешь. Что ты там себе намываешь? Мы вот раз в неделю по субботам мылись и чистые ходили.

— Да ко мне уже через два дня на работе принюхиваться начнут!

— А ты будь скромнее, перестань поливаться своими духами и носить всякую синтетику, вот люди к твоему настоящему запаху и привыкнут. Кстати, черное платьишко у тебя в шкафу висит совершенно неприличное, я бы такое постеснялась надеть.

Намеки и даже прямые просьбы перестать лезть в чужую семью не помогли. И тогда Наталья решила попробовать отзеркалить поведение свекрови. Она заявилась к ней без приглашения и стала перекладывать ее вещи в шкафу со словами: «У меня мама вот так раскладывала — носочки и трусики рядышком, футболочки отдельно». Инна Сергеевна потребовала, чтобы невестка перестала копаться в шкафу, но та непонимающе улыбнулась и продолжила в том же духе. За такими «развлечениями» прошла неделя. Потом Наталья сообщила: «Вот и мне не нравится, что вы лезете в мои вещи и нашу с Лешей жизнь». Свекровь молча поджала губы. Грандиозный скандал разразился через пару дней, когда во время очередного визита Инна Сергеевна обнаружила, что на шкафчике в ванной, где невестка хранила свою косметику, появился врезной замок. Позже Наташа рассказывала подружке: «Свекровь полчаса бегала кругами по квартире и орала, что ее тут не уважают. Потом поскакала по соседкам сплетничать, какая я неряха и бестолочь. Через час вернулась и как ни в чем не бывало предложила попить чая. У нее реально челюсть отпала, когда я поставила перед ней два пакета с вещами и попросила „драгоценную маменьку“ на выход». В собранных Натой сумках были все подарки свекрови, включая ненавистную разделочную доску с бабочками. В отдельном пакете лежали персональные тапочки, халат и прочие личные вещи, которые Инна Сергеевна незаметно перетаскала в квартиру сына и невестки под предлогом, что ей иногда хочется походить в домашнем и отдохнуть. Все же свои, чего стесняться?

Леша даже не понял, что произошло между матерью и женой. Наташа каждый раз говорила: «Вот твоя мама помогает нам, теперь я поеду, узнаю, может, ей что-то надо». Но и он вздохнул полной грудью после того, как Инна Сергеевна стала появляться в их квартире исключительно по большим праздникам. А на все жалобы матери на плохую невестку он искренне удивлялся: Она же тебе добра хотела«. Сейчас Инна Сергеевна прицепилась ко второй невестке — «хорошей и доброй девочке, хоть младшему сыну повезло». Теперь она частая гостья в их доме, и все тарелки и разноцветные полотенца понемногу стали переезжать туда.



Наташа теперь думает, может, пожалеть девчонку и поделиться способом решения проблемы. Работает же!