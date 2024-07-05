История о женщине, которая отучила ушлых родственников воспринимать ее квартиру как бесплатную ночлежку

— Рим, чем ты недовольна? — муж начинал злиться. — Купили квартиру. Какую ты хотела. А ты грустная.

— Даня, а давай твоим родителям деньги отдадим? Прям со следующей зарплаты?

Муж закатил глаза:

— Перестань! Сколько можно об этом думать? Тебе же ясно сказали: эти деньги нам дали без возврата! К тому же у нас ипотека.

Жена кивнула:

— Да, я помню, — тут Римма словно очнулась от наваждения. — Извини. Это мои тараканы. Ты прав — нет смысла не радоваться.

Три месяца спустя. Римма открыла дверь квартиры и услышала какие-то голоса. Через секунду ее опасения подтвердились.

— А, вот и Римма пришла. Привет, — муж был в хорошем настроении. — А у нас гости.

— Привет. Это я уже поняла. А что ты мне не написал?

Даниил смутился:

— Мама сказал, что не надо тебя беспокоить лишний раз. А так сюрприз будет.

— Да, он удался.

— А вот и хозяйка пришла, — вмешался свекор — А мы тут смотрим, как вы устроились.

Свекровь быстро толкнула локтем мужа в бок и тот затих.

— Рим, как думаешь, — свекровь окинула взглядом кухню, — если переставить холодильник в тот угол, а стол на его место, будет больше пространства?

— Нам так удобнее, — Римма с надеждой посмотрела на мужа.

— Но мое решение оптимальное. Что скажешь, Дань?

Сын кивнул:

— Да, сделаем, мам.

Римма посмотрела на часы:

— А вы на машине приехали?

— Нет, конечно! — воскликнул свекор. — Зима на дворе.

— Но последний автобус вроде бы только что ушел.

— А мы не собирались сегодня уезжать. Или ты нас выгоняешь? — прищурилась свекровь.

— Мам, вас никто не выгоняет. Мы все уже обсудили — вы ночуете у нас.

Римма сжала кулаки.