16 человек, у которых обнаружилось большое содержание жадности в крови

Не очень понимаю девушку из истории с ногтями. Да, парень может и зарабатывает хорошо, но ему ведь тоже надо на что-то жить. И нет, ему не жалко на неё тратиться, если бы было жалко, он бы не дал ей денег на маникюр. Ей стоит научиться отличать друг от друга жадных людей и людей, планирующих свой бюджет.



Впрочем парню тоже стоит вынести из этой истории урок - не переводить деньги в спешке и проверять переводимую сумму перед отправкой.