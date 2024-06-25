С котлетами.... Ну пипец. Или он решил, что девушка оплатит? В моей жизни были случаи разные, и за меня платили, и я платила.. Но вот такого.... Позорище слава богу не видела
16 человек, у которых обнаружилось большое содержание жадности в крови
Мало кому нравятся скряги. Ведь иногда кажется, что они скупы не только на деньги, но и на эмоции. А бывают такие кадры, чья жадность превосходит все мыслимые пределы. Именно про таких людей и рассказали герои нашей подборки.
- Знакомый пригласил на свидание. Я ему говорю, мол, не против прогуляться, посидеть в парке или даже кофе выпить на заправке. Но тот настаивает, чтобы мы пошли в ресторан! Приходим, садимся. Я заказываю ризотто, а этот кадр внезапно достает котлеты в пакете и начинает их есть, так ничего себе и не заказав... Мне пришлось быстро доедать и валить оттуда, потому что было очень стыдно. © Карамель / VK
- Я была бедной студенткой и дружила с богатенькой сокурсницей. Как-то мы были вместе в кафе, и она не доела свою крошку-картошку. Я спросила, мол, можно я доем? А она ответила: «Не вопрос, только не забудь заплатить мне за нее ¢ 50». © ShappiKhorsandi / Twitter
- Мама привыкла экономить. Ругается, если папа не выключает свет, пересчитывает до копейки коммуналку каждый месяц. И вроде денег достаточно, я регулярно помогаю. Недавно подарила ей на день рождения пылесос. Так она отдала мне его обратно. Сказала, что он бессмысленный, только электроэнергию жрет. Справлялась столько лет веником и дальше будет, зато бесплатно. © Палата № 6 / VK
- Вчера попросила парня скинуть денег на ногти. А тот взял и перевел сумму в 10 раз больше! Я так обрадовалась. Записалась на ресницы, прошвырнулась по магазинам, накупила всякого. И вдруг звонит парень и такой, мол, упс, ошибся ноликом, верни деньги. А где ж я их теперь возьму? Сделала ход конем и сдала все свои покупки обратно. Вернула ему деньги и бросила. Я знаю, что парень зарабатывает хорошо, но на меня потратить ему жалко. Зачем мне нужен такой парень, а потом и будущий муж? А он назвал меня меркантильной и даже не собирается просить прощение. © Карамель / VK
- Мы с мужем любим устраивать дома вечеринки. Но поскольку приходит много народу, то это выливается нам в копеечку, да и возни очень много. Поэтому каждый раз я прошу гостей принести с собой какую-нибудь одну закуску. Никто не возражает, и только сестра мужа вдруг высказала, мол, она готова помочь мне на кухне, но не стоит ждать, что она принесет еду. А то ей кажется, что она вроде как должна потратить деньги за возможность потусоваться с нами. И вообще, раз мы не можем себе позволить накормить всех без их участия, то и праздник нам устраивать не стоит. © Broad-Theme-372 / Reddit
- Подруга попросила одолжить ей наряд на свидание. Мол, мужик зовет в пафосный ресторан, а ей и надеть нечего, и купить не на что. Последний шанс устроить личную жизнь, а я жмотничаю. Перерыла мне весь шкаф, выбрала то платье, которое я сама-то надевала два раза — уж больно дорогое и красивое, не для всякого случая. Ну что делать, скрипнула зубами, дала. Через неделю возвращает она платье и заявляет: «Ты должна мне два раза за химчистку — первый раз я после тебя побрезговала, а второй — я тут соусом капнула. Скажи спасибо, что сразу отнесла».
Не очень понимаю девушку из истории с ногтями. Да, парень может и зарабатывает хорошо, но ему ведь тоже надо на что-то жить. И нет, ему не жалко на неё тратиться, если бы было жалко, он бы не дал ей денег на маникюр. Ей стоит научиться отличать друг от друга жадных людей и людей, планирующих свой бюджет.
Впрочем парню тоже стоит вынести из этой истории урок - не переводить деньги в спешке и проверять переводимую сумму перед отправкой.
- Брат работает на хорошей работе, но экономит буквально на всем. Он повторно использует зубную нить, продукты берет со скидкой, когда у них почти закончился срок годности, и одежда у него вся поношенная. Несколько лет назад он купил дешевый разваливающийся дом и никак не может его отремонтировать. У него уже два года нет горячей воды, ни в одной из комнат нет дверей, а на кухне — раковины. И при всем при этом он умудрился найти себе невесту. Но она, скорее всего, не осознавала масштабы его скупости, пока они не съехались и не стали планировать свадьбу. Брат хотел обвенчаться у себя на заднем дворе, в повседневной одежде, гостей не кормить, мол, даже простой пикник — дорого. В общем, через три месяца она от него сбежала. Родители утешают его, мол, да она просто оказалась меркантильной особой, а я сказала, что хотеть пользоваться электричеством, а не фонариком, ходить в туалет в доме и есть нормальную, а не просроченную еду — это не меркантильность. Так что он сам виноват, что она сбежала. Теперь брат со мной не разговаривает, а папа с мамой хотят, чтобы я перед ним извинилась. © throw_away_91921 / Reddit
- Пошла с парнем на первое свидание. Мы мило погуляли в парке, а потом поели в ресторане. Парень предложил разделить счет пополам. Я была не против. Но то, что случилось потом, возмутило меня до скрежета зубов. Он подвез меня домой, наклонился к моему ушку и... попросил скинуть денег ему за бензин. Ведь он вез меня целых 8 км. Деньги отдала сразу же, но теперь этот парень искренне не понимает, почему я не хочу с ним общаться. © Карамель / VK
- Одна моя соседка по комнате поставила в общей гостиной свою лавовую лампу. А потом как-то вечером небрежно попросила всех скинуться на замену в нем лампочки. Ведь мы же все любовались на ее светильник. Самое смешное, что на тот момент лампочка еще даже не перегорела! © MissBinturong / Twitter
Дико интересно, что брат из первой истории со всеми сэкономленными деньгами делает? Как царь Кощей над златом чахнет???
- Обедал с сестрой, ее мужем и его матерью. Посидели в недорогом сетевом ресторанчике на $75. Свекровь настояла на том, что заплатит за всех, но при этом оставила официанту на чай только $1. Я накинул от себя еще пятнадцать, а она тогда посмотрела на меня как на ненормального и убрала свою долларовую купюру обратно. © Unknown author / Reddit
- Моя подруга такая продуманная по поводу мужиков. Живет в частном доме и, пока все хорошо в отношениях, она в качестве помощи и подарков от сожителей просит не браслетики, колечки, шубы и прочее. Они вкладываются в ее дом: один поменял все окна, другой — новую крышу оплатил, а третий положил новенький асфальт во дворе и вокруг. Подруга говорит: «Если вдруг расстанемся, чтобы ничего не забрали обратно!» © Подслушано / VK
- Как-то по переписке познакомился с девушкой. Дошло дело до первой встречи, надо бы зайти где-то посидеть. Общий счет в итоге составил чуть больше $11. А я карту забыл в машине, и с собой вот ровно эти $11 наличными. Говорю: «У тебя пятьдесят центов есть?» Мелочь нашлась, потом я отвез девицу домой, а на следующий день мне приходит длинное гневное сообщение с требованием отдать долг. © SergBRNUR / Pikabu
- Подруга забежала в гости и очень удивилась, что у меня нет красной икры. Мол, у нее-то в холодильнике всегда запас есть. Через пару дней уже я к ней заскочила. Она спрашивает: «Ну что, угостить тебя икоркой?» Я не стала отказываться, а она взяла и размазала по куску хлеба буквально пять икринок. Ну, у меня с таким расходом тоже банки с икрой годами бы стояли! © Подслушано / VK
Никогда не понимала этот загон с икрой.
Папе на заводе на нг дали подарок: шампанское, конфеты, икра, мандарины.
Попробовала, ну такое...
Мне лично по вкусу приятнее икра мойвы, особенно если в соусе (санта бремор) или пастеризованная)))
- Мы с друзьями играли в Тайного Санту. Заранее обсудили сумму, которую потратим на подарки — $250. Все согласились. Я, например, купила шелковый шарф Dior. А подруге, про которую идет речь, досталась дорогая визитница. Я предвкушала хороший подарок, ведь все остальные получили какие-то брендовые сувениры — косметику или аксессуары. Распаковываю свой пакетик, а там какие-то самодельные подставки из эпоксидки, браслетики, вроде тех, которыми мы обменивались в детстве — а нам всем за сорок — вязаная крючком черепашка и какая-то нарисованная ей акварелька. Я не выдержала и, шутя, спросила свою дарительницу, мол, серьезно, это все стоит $250? А она ответила, что, конечно, ведь такие же сувениры продаются на сайтах рукодельников, а картина, раз она рисовала ее специально для меня, так и вовсе бесценна. © Striking-Sir7168 / Reddit
- Дедушка какое-то время работал таксистом. Однажды он подвез нас с мамой домой, потому что трехлетней мне новые туфли натерли ноги до волдырей. И попросил оплатить по счетчику. © KayWorboys / Twitter
- Бывший парень набрал кредитов, а коллекторы начали звонить мне. Сначала просто спрашивали про него, потом начали давить психологически. Однажды один так меня выбесил, что я вылила на него все: какой бывший был жмот, брал у меня в долг, называл чужим именем. Коллектор на том конце помолчал, а потом выдал: «Мне очень жаль». Больше не звонили. © Карамель / VK
Мы обожаем рассказы про разных аспекты жизни от пользователей сети за их душевность. Вот еще несколько улетных подборок с историями:
Комментарии
"А он назвал меня меркантильной и даже не собирается просить прощение" - так то оно и есть, она, наверное, даже "спасибо" не сказала, просто все деньги спустила. Фраза: "Сделала ход конем и сдала все свои покупки обратно" повеселила
Забавные истории. Куча людей которые искренне не понимают что они не совсем нормальные. Воспитание, такие родители?
Где история про брата,то это уже психическое заболевание и человек не виноват,ему конечно нужна помощь специалиста.